5 phim cổ trang Trung Quốc sở hữu dàn diễn viên cực phẩm

Không chỉ gây chú ý bởi những câu chuyện tình nhiều trắc trở, loạt phim cổ trang Trung Quốc còn được quan tâm nhờ dàn diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật. Từ những cuộc hôn nhân sắp đặt đến hành trình báo thù, tranh quyền và thay đổi số phận, các tác phẩm dưới đây quy tụ nhiều cặp đôi có tạo hình ấn tượng và cùng nhau trải qua những biến cố lớn.

1. Cửu Trùng Tử

Cửu Trùng Tử xoay quanh Đậu Chiêu (Mạnh Tử Nghĩa) và Tống Mặc (Lý Vân Duệ), hai nhân vật đều mang những tổn thương riêng sau các biến cố trong cuộc đời. Đậu Chiêu xuất thân từ gia đình quyền quý nhưng không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau khi trải qua nhiều biến cố và qua đời vì những âm mưu liên quan đến quyền lực, cô bất ngờ có cơ hội trở lại thời điểm còn trẻ. Lần này, Đậu Chiêu quyết tâm thay đổi những gì từng xảy ra và tự nắm lấy vận mệnh của mình. Trên hành trình đó, cô gặp Tống Mặc, vị tướng cũng đang đối diện với những bất công và vấn đề về sức khỏe. Từ chỗ đề phòng lẫn nhau, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu, trở thành đồng minh và cùng đối mặt với những nguy hiểm phía trước. Mối quan hệ giữa hai nhân vật vì thế được phát triển song song với những biến động của câu chuyện.

2. Khom Lưng

Khom Lưng đưa Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi vào tuyến nhân vật Ngụy Thiệu và Tiêu Kiều, một cặp đôi bắt đầu mối quan hệ trong hoàn cảnh không mấy thuận lợi. Ngụy Thiệu mang định kiến sâu sắc với gia tộc họ Kiều bởi những chuyện xảy ra trong quá khứ, trong khi Tiêu Kiều chấp nhận cuộc hôn nhân được sắp đặt với mục đích bảo vệ gia đình. Vì vậy, cuộc sống chung của cả hai ban đầu tồn tại nhiều khoảng cách và mâu thuẫn. Tuy nhiên, quá trình đồng hành khiến Ngụy Thiệu và Tiêu Kiều dần nhìn thấy những khía cạnh khác của đối phương. Từ một cuộc hôn nhân xuất phát từ hoàn cảnh và lợi ích gia tộc, mối quan hệ giữa hai người từng bước chuyển biến khi họ cùng đối mặt với những biến động bên ngoài. Sự kết hợp giữa Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi cũng là một trong những yếu tố được khán giả quan tâm khi phim lên sóng.

3. Cẩm Nguyệt Như Ca

Cẩm Nguyệt Như Ca tập trung vào Hà Yến (Châu Dã) và Tiêu Giác (Thừa Lỗi), hai nhân vật cùng mang theo những mục tiêu riêng khi bước vào hành trình đầy biến động. Hà Yến từng phải sống dưới thân phận nam nhân để bảo vệ danh dự gia đình, sau đó trở thành một nữ tướng có tiếng. Thế nhưng, cô lại bị chính gia đình ruồng bỏ, trong khi người anh trai chiếm lấy vị trí vốn thuộc về mình và bị cuốn vào âm mưu nhằm chống lại cha của Tiêu Giác. Khi gặp lại, Hà Yến muốn giành lại thân phận và những gì vốn thuộc về cô, còn Tiêu Giác theo đuổi con đường báo thù. Những khác biệt về mục tiêu khiến cả hai không dễ dàng tin tưởng nhau, nhưng việc cùng chiến đấu và trải qua nhiều nguy hiểm đã kéo họ lại gần. Tình cảm giữa Hà Yến và Tiêu Giác vì thế không tách rời hành trình bảo vệ bản thân, gia đình và những người họ coi trọng.

4. Lương Trần Mỹ Cẩm

Lương Trần Mỹ Cẩm xoay quanh Cố Cẩm Chiêu (Nhậm Mẫn) và Trần Tam Dã (Từ Sách), hai nhân vật có xuất thân và lựa chọn khác biệt. Cố Cẩm Chiêu từng bị cha ruột bỏ rơi từ nhỏ và được bà ngoại nuôi dưỡng. Những trải nghiệm đó khiến cô trở nên mạnh mẽ, tỉnh táo và luôn muốn tự quyết định cuộc đời thay vì để người khác sắp đặt. Trần Tam Dã là một vị quan có nhiều toan tính, mang tham vọng cải cách triều đình và sẵn sàng đối diện với nguy hiểm để theo đuổi lý tưởng của mình. Cuộc gặp gỡ giữa hai người khiến con đường vốn riêng biệt dần giao nhau. Cố Cẩm Chiêu không được xây dựng như nhân vật chỉ đứng phía sau nam chính mà trực tiếp tham gia vào những biến động của câu chuyện. Mối quan hệ giữa cô và Trần Tam Dã cũng được phát triển từng bước, từ sự khác biệt trong suy nghĩ đến quá trình đồng hành và thấu hiểu nhau giữa những biến động chốn triều đình.

5. Mặc Vũ Nhân Gian

Mặc Vũ Nhân Gian gây chú ý với cặp đôi Tiết Phương Phi (Ngô Cẩn Ngôn) và Tiêu Hành (Vương Tinh Việt). Tiết Phương Phi từng rơi vào bi kịch khi bị chính người chồng phản bội và đẩy vào tình cảnh nguy hiểm. Sau khi được cứu sống, cô sử dụng thân phận của Khương Lê để trở về kinh thành, từng bước tìm kiếm công lý và điều tra những bí mật liên quan đến biến cố năm xưa. Trong khi đó, Tiêu Hành là người có vị thế trong triều đình và cũng đang theo đuổi cuộc điều tra riêng về âm mưu từng đe dọa tính mạng mình. Hai người ban đầu có những mục tiêu khác nhau nhưng dần trở thành đồng minh khi phát hiện nhiều bí mật có liên quan. Quá trình cùng điều tra và đối mặt với những thế lực phía sau giúp Tiết Phương Phi và Tiêu Hành hình thành sự tin tưởng, đồng thời phát triển tình cảm.

Điểm chung của năm tác phẩm là chuyện tình của các cặp đôi chính đều được đặt giữa những biến động lớn về gia đình, thân phận và quyền lực. Các nhân vật không chỉ gặp nhau rồi phát triển tình cảm mà còn phải trải qua quá trình đồng hành, đối đầu và cùng giải quyết những vấn đề riêng. Bên cạnh nội dung giàu kịch tính, sự góp mặt của những gương mặt trẻ như Mạnh Tử Nghĩa, Lý Vân Duệ, Lưu Vũ Ninh, Tống Tổ Nhi, Châu Dã, Thừa Lỗi, Nhậm Mẫn, Từ Sách, Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt cũng tạo thêm điểm nhấn cho loạt phim cổ trang Trung Quốc.