5 phim cổ trang Trung Quốc nhất định không thể bỏ lỡ

Dòng phim cổ trang Trung Quốc tiếp tục mang đến nhiều lựa chọn cho khán giả yêu thích những câu chuyện vừa có yếu tố tình cảm, vừa đan xen quyền đấu và hành trình trưởng thành của nhân vật. Trong số đó, Tước Cốt, Cẩm Tú An Ninh, Quốc Sắc Phương Hoa, Liễu Chu Ký và Hoa Khai Cẩm Tú là những tác phẩm nổi bật với màu sắc riêng, từ hôn nhân sắp đặt, mất trí nhớ đến hành trình lập nghiệp và chống lại những ràng buộc của thân phận.

1. Tước Cốt

Lên sóng từ tháng 7/2026 trên iQIYI, Tước Cốt có sự tham gia của Hầu Minh Hạo và Ngải Mễ trong vai Tiêu Vô Y và Tạ Gia Ngư. Tạ Gia Ngư là con gái Thái phó, sở hữu sự thông minh cùng khả năng sử dụng cơ quan thuật Mặc gia, nhưng sau biến cố triều đình lại bị ép gả làm trắc phi cho thế tử phủ Tĩnh An Vương Tiêu Vô Y. Mang tiếng là một vị tướng quân lạnh lùng, tàn bạo và đầy tham vọng, Tiêu Vô Y thực chất đang âm thầm điều tra vụ án liên quan đến cái chết của tiên đế. Vì vậy, cuộc hôn nhân của họ ngay từ đầu đã tồn tại sự nghi kỵ và tính toán. Khi liên tiếp bị cuốn vào những ván cờ sinh tử cùng các âm mưu liên quan đến quân giới, cả hai dần nhận ra đối phương không giống những gì mình từng nghĩ. Từ một cuộc hôn nhân vì lợi ích, mối quan hệ giữa Tiêu Vô Y và Tạ Gia Ngư từng bước chuyển thành sự đồng hành và tin tưởng, trong khi câu chuyện tình cảm được đặt giữa những biến động của triều đình.

2. Cẩm Tú An Ninh

Phát sóng từ tháng 10/2024 với 40 tập, Cẩm Tú An Ninh quy tụ Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn, chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ tay dưỡng thành đại học sĩ của Văn Đàn. Nhân vật trung tâm là La Nghi Ninh, một tiểu thư danh giá nhưng không muốn cả cuộc đời bị giới hạn bởi những khuôn phép phong kiến. Trong quá trình tìm kiếm tự do và xây dựng cuộc sống riêng, cô dần trở nên thân thiết với La Thận Viễn, thứ tử bị ghẻ lạnh trong La phủ. Nhìn thấy tài năng của Thận Viễn, Nghi Ninh nhiều lần hỗ trợ anh vượt qua nghịch cảnh, đồng thời tự mình mở cửa hàng kinh doanh. Từ một người bị xem nhẹ, Thận Viễn từng bước khẳng định năng lực, tiến thân trên con đường quan trường và trở thành đại học sĩ có quyền lực. Câu chuyện vì thế không chỉ tập trung vào chuyện tình cảm mà còn khai thác hành trình hai nhân vật chính từng bước thoát khỏi những giới hạn được áp đặt bởi gia đình, địa vị và hoàn cảnh.

3. Quốc Sắc Phương Hoa

Lên sóng từ tháng 1/2025 trên đài Hồ Nam và Mango TV, Quốc Sắc Phương Hoa đánh dấu màn kết hợp của Dương Tử và Lý Hiện trong vai Hà Duy Phương và Tưởng Trường Dương. Lấy bối cảnh thời Đường, phim xoay quanh Hà Duy Phương, một nữ nhân quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc để đến Trường An gây dựng sự nghiệp. Nhờ tài trồng hoa mẫu đơn quý hiếm cùng khả năng kinh doanh, cô từng bước xây dựng tiệm hoa và đồng thời giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Trong hành trình đó, Duy Phương gặp Tưởng Trường Dương, người bị mang tiếng là viên quan tham lam nhưng thực chất đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ cho triều đình. Hai người từ những mục tiêu riêng dần trở thành cộng sự, cùng đối mặt với những biến động phía trước. Điểm đáng chú ý của tác phẩm là tuyến tình cảm được triển khai song song với câu chuyện lập nghiệp và quyền đấu, qua đó tạo nên một thế giới cổ trang không chỉ xoay quanh chuyện tình yêu.

4. Liễu Chu Ký

Liễu Chu Ký phát sóng vào tháng 8/2024 với 40 tập trên WeTV, có Trương Vãn Ý và Vương Sở Nhiên đảm nhận hai vai chính Thôi Hành Chu và Liễu Miên Đường. Miên Đường vốn là nữ trại chủ mạnh mẽ, thông minh của sơn trại Ngưỡng Sơn nhưng sau một biến cố nghiêm trọng lại mất trí nhớ. Người cứu mạng nàng là Thôi Hành Chu, Hoài Dương Vương đang phụ trách tiễu trừ thế lực sơn trại. Vì mất trí nhớ, Miên Đường nhầm vị vương gia này với người chồng thương nhân có tên Thôi Cửu, còn Thôi Hành Chu quyết định thuận theo hiểu lầm để lợi dụng nàng phục vụ kế hoạch của mình. Tuy nhiên, những ngày tháng đóng giả phu thê dần khiến mối quan hệ giữa hai người thay đổi. Thôi Hành Chu từ chỗ xem Miên Đường như một quân cờ bắt đầu bị thu hút bởi sự sắc sảo và đảm đang của nàng. Mô-típ hôn nhân giả, thân phận thật và tình cảm phát sinh ngoài dự tính trở thành điểm tựa giúp bộ phim tạo ra nhiều tình huống vừa hài hước vừa có tính đối đầu.

5. Hoa Khai Cẩm Tú

Lên sóng vào tháng 8/2026 trên WeTV, Hoa Khai Cẩm Tú có Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy đảm nhận vai Triệu Lăng và Phó Đình Vân, chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên của Chi Chi. Phó Đình Vân vốn là tiểu thư khuê các xuất thân danh môn nhưng bị hãm hại và vu oan tư thông, buộc phải bước vào hành trình chạy trốn khỏi những ràng buộc của gia tộc. Trên đường lưu vong, cô gặp Triệu Lăng, một người buôn muối lậu xuất thân giang hồ, hào sảng và trọng nghĩa khí. Hai người ban đầu thiết lập liên minh dựa trên lợi ích, cùng dựa vào nhau để đối phó với những hiểm nguy trước mắt. Thế nhưng, khi liên tiếp trải qua biến cố từ gia tộc đến triều đình, sự hợp tác dần chuyển thành tình cảm. Thay vì xây dựng nữ chính hoàn toàn phụ thuộc vào nam chính, câu chuyện đặt Phó Đình Vân vào hành trình tự tìm cách thay đổi vận mệnh, trong khi mối quan hệ với Triệu Lăng trở thành một phần quan trọng trên con đường đó.

Nhìn chung, 5 bộ phim mang đến những cách tiếp cận khác nhau với dòng phim cổ trang Trung Quốc. Sự khác biệt về câu chuyện và cách xây dựng nhân vật giúp danh sách này trở thành những lựa chọn đáng cân nhắc với khán giả đang tìm kiếm các tác phẩm cổ trang có cả yếu tố tình cảm lẫn kịch tính.