5 phiên bản xuất chúng của Batman

Batman luôn là niềm cảm hứng của vô số siêu anh hùng.

Dù không sở hữu bất kỳ siêu năng lực nào, Batman vẫn trở thành một trong những siêu anh hùng biểu tượng và có tầm ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Từ việc hạ gục hàng loạt siêu ác nhân cho đến việc đối đầu với các ác thần, Kỵ sĩ Bóng đêm là minh chứng cho ý chí bất diệt của con người để bảo vệ thành phố Gotham và cả thế giới.

Chính vì thế, Batman luôn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ siêu anh hùng tiếp theo; dễ thấy nhất chính là Bat-family. Trong vô số những kịch bản tương lai mà DC Comics tạo ra, luôn có một Batman đứng ra bảo vệ công lý, dù đó là một Bruce Wayne tuổi xế chiều hay những người kế nhiệm khác. Dưới đây là 5 phiên bản Batman tương lai xuất sắc bậc nhất mọi thời đại.

Future State Batman: Biểu tượng của cuộc cách mạng

Tạo hình của Jace Fox trong bộ chiến giáp Future State Batman.

Trong sự kiện Future State ra mắt năm 2021, thành phố Gotham bị biến thành một đơn vị cảnh sát dưới trướng lực lượng Magistrate. Đội quân này được lập ra với mục tiêu tiêu diệt bất kỳ ai dám tự xưng là "người bảo vệ công lý".

Sau khi Bruce Wayne được cho là đã chết, Jace Fox - cậu con trai bị ghẻ lạnh của Lucius Fox - đã khoác lên mình chiếc áo choàng Người Dơi. Cậu đứng lên chống lại chế độ độc tài của Magistrate cùng những siêu chiến binh độc ác.

Không chỉ chiến đấu bảo vệ Gotham khỏi các ác nhân như Warmonger hay Next Joker, Jace còn gia nhập Justice League của thế giới Future State. Với vai trò mới này, Jace Fox không chỉ là một người hùng trừ gian diệt bạo, anh là biểu tượng cho cuộc cách mạng đánh dấu sự trở lại của chủ nghĩa anh hùng đích thực tại Gotham.

Damian Wayne Batman: Kẻ bán linh hồn cho ác quỷ

Khí chất tàn nhẫn và bạo liệt của Damian Wayne khi trở thành Batman.

Trong số các thế hệ Robin, cậu con trai ruột Damian Wayne luôn là người khao khát kế thừa chiếc áo choàng đen nhất. Trong tương lai đen tối của đầu mạch truyện Batman #666, Damian đã đạt được ước nguyện, nhưng với một cái giá đắt đỏ.

Sau khi Joker sát hại Batman đệ nhị (Dick Grayson), Damian từ bỏ quy tắc "không sát sinh" (no-kill rule) và bắt đầu một cuộc thảm sát giới tội phạm. Bị cả Bat-Family (Gia đình Dơi) ruồng bỏ, Damian tự chế tạo một bộ chiến giáp riêng và tuyệt vọng bảo vệ di sản của cha mình bằng cách lập khế ước với Ác quỷ.

Bất chấp mọi nỗ lực, Gotham vẫn biến thành một "địa ngục" trần gian khi người dân bị lây nhiễm nọc độc Joker (Joker Venom). Thậm chí, ngay cả khi chính phủ Mỹ ném bom hạt nhân để khống chế dịch bệnh, khế ước ác quỷ vẫn đảm bảo Damian và Gotham sẽ sống sót, dù thành phố giờ đây không khác gì địa ngục trần gian.

Batman One Million: Người hùng của thế kỷ 853

Vô số năm qua đi, nhân loại đã vươn mình ra các vì sao. Lực lượng bảo vệ tối cao của họ lúc này là Justice Legion Alpha. Dĩ nhiên, biệt đội này cũng sở hữu một Batman cho riêng mình.

Vào thế kỷ 853, sao Diêm Vương bị biến thành một nhà tù khổng lồ. Cha mẹ của Batman One Million vốn là những lính canh tại đây, nhưng đã bị đám tù nhân tàn sát dã man. Tương tự trường hợp của Bruce Wayne, mất mát này đã thôi thúc anh trở thành hiện thân của công lý.

Sở hữu võ thuật, khả năng ngoại cảm và những bộ đồ công nghệ hiện đại có thể biến đổi hình dạng, Batman One Million hoạt động như siêu anh hùng duy nhất của sao Diêm Vương. Đồng hành cùng anh là chú robot nhỏ mang tên Robin the Toy Wonder.

Dark Knight Returns Batman: Ý chí bất diệt

Hình ảnh Bruce Wayne lão tướng trong siêu phẩm The Dark Knight Returns.

Trong kiệt tác The Dark Knight Returns, Bruce Wayne 55 tuổi đã quyết định tái xuất sau nhiều năm gác kiếm khi chứng kiến Gotham bước đến bờ vực sụp đổ.

Bất chấp gánh nặng tuổi tác, vị lão tướng nhanh chóng chứng minh bản thân chưa hề đánh mất các kỹ năng năm xưa và cả sự lì lợm khi triệt hạ hàng loạt nhóm tội phạm cộm cán, điển hình như Mutant Leader. Lần tái xuất này cũng truyền cảm hứng để cô bé Carrie Kelley trở thành Robin thế hệ mới.

Và rồi những thử thách của anh ngày một thảm khốc hơn: từ trận huyết chiến cuối cùng với Joker, đối đầu với một Dick Grayson biến chất, cho đến việc đánh đuổi cuộc xâm lăng của người Krypton. Nhưng vĩ đại nhất vẫn là chiến tích hạ gục Superman - người lúc này đang nhận lệnh từ President để bắt giữ Người Dơi. The Dark Knight Returns chính là lời khẳng định đanh thép: sức mạnh lớn nhất của Batman nằm ở ý chí không thể khuất phục.

Batman Beyond: Tương lai của Neo-Gotham

Terry McGinnis bay lượn trên bầu trời Neo-Gotham với bộ đồ công nghệ cao

Hiếm có ai chứng minh được sự xứng đáng của mình trong vai trò người kế vị Batman xuất sắc hơn Terry McGinnis. Vốn là một thanh niên nổi loạn sống tại Neo-Gotham, Terry tình cờ tìm thấy Batcave (Hang Dơi) và phát hiện ra vị tỷ phú già nua Bruce Wayne chính là Người Dơi năm xưa.

Sau khi cha mình bị sát hại, Terry đánh cắp một bộ Batsuit để truy lùng hung thủ. Nhận thấy tố chất của cậu, Bruce đồng ý huấn luyện Terry trở thành Batman thế hệ mới. Thay vì bộ đồ vải truyền thống, Terry khoác lên mình chiến giáp công nghệ cao, trang bị siêu sức mạnh, khả năng tàng hình, bay lượn và phóng phi tiêu tự động.

Anh chàng Terry không chỉ đụng độ với thế hệ ác nhân mới như Blight hay Inque, mà còn thanh trừng những tàn dư thuộc nhóm phản diện kinh điển như Joker, Mr. Freeze và Man-Bat. Và khi không truy bắt bọn ác nhân, Terry cố gắng làm một học sinh trung học bình thường, điều này khiến cậu tách biệt với phần còn lại của Gia đình Dơi. Ngày nay, Terry McGinnis nằm trong số những phiên bản Batman mang tính biểu tượng và anh hùng nhất mà DC Comics từng tạo ra.