5 ô tô va chạm liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh qua Lâm Đồng

Ngày 23/9, UBND xã Quảng Tín (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Dốc Ông Bồ vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô.

Hiện trường xe tải tông vào xe khách, khiến phương tiện bị hư hỏng. Ảnh: D.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h28 cùng ngày, xe tải biển số 47H-061.xx do tài xế Y Năm Ê Nuôl (sinh năm 2000, trú xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Đồng Nai.

Khi đến Km 1937+200, đoạn qua thôn 1, xã Quảng Tín, xe tải này va chạm với ô tô tải biển số 47H-063.46 do tài xế Vũ Dương Quốc Hoàng (sinh năm 1992, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe tải biển số 47H-061.xx tiếp tục đâm vào xe khách biển số 47B-016.xx do ông Hồ Đức Ngọc (sinh năm 1987, trú TP Đồng Nai) điều khiển theo chiều ngược lại. Cú va chạm khiến xe khách bị đẩy lùi khoảng 40m.

Phần đuôi xe khách sau đó va chạm với xe tải biển số 72C-190.xx do tài xế Nguyễn Duy Linh (sinh năm 1990, trú TP.HCM) điều khiển cùng chiều phía sau.

Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Ảnh: D.A

Tiếp đó, xe khách va chạm với xe tải biển số 60B-114.xx do tài xế Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1986, trú TP Đồng Nai) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến cả 5 phương tiện và một trụ đèn chiếu sáng bị hư hỏng. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng. Rất may, không có người thương vong.

Nhận tin báo, Công an xã Quảng Tín, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Lực lượng chức năng đồng thời bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm, đo đạc, thu thập tài liệu và lấy lời khai của những người liên quan.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.