5 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, 2 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Hoài Phúc (28 tuổi, quê Đồng Tháp) lái xe tải trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây.

Khi đến km44+000, đoạn qua xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, xe tải do tài xế Phúc điều khiển va chạm với ô tô 7 chỗ do anh Chau Senl (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) lái, đang chạy cùng chiều phía trước.

Nhiều xe xảy ra va chạm liên hoàn.

Sau cú va chạm đầu tiên, xe tải tiếp tục va chạm với 3 ô tô khác, gồm: Xe do anh Kim Sa Ly (55 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển, xe tải chở vịt do anh Văn Quốc Tín (23 tuổi, ngụ Vĩnh Long) lái và xe container do anh Cao Văn Hên (38 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển.

Phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, trong đó có một người bị gãy chân. Tại hiện trường, nhiều phương tiện bị hư hỏng, cabin và phần đuôi một số xe biến dạng, kính vỡ vương vãi trên mặt đường.

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương dài gần 50 km, có quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, được đưa vào khai thác từ năm 2010. Sau nhiều năm hoạt động, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc. Hiện dự án mở rộng cao tốc đang được triển khai nhằm tăng năng lực lưu thông.