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Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều ô tô truy đuổi một chiếc xe tải Eicher DCM trên đường quốc lộ tại Ấn Độ. Trong quá trình bỏ chạy, tài xế xe tải liên tục đánh lái bất thường, tìm cách vượt qua các phương tiện và suýt gây ra nhiều vụ va chạm.

Theo trang CarToq, video được tài khoản Shivakanth đăng tải trên Instagram. Hình ảnh cho thấy chiếc xe tải chở hàng, phía sau có phủ bạt xanh, di chuyển thiếu ổn định trên đường, phía trước là một chiếc Hyundai Venue.

Một chiếc Hyundai i20 cũng xuất hiện bên cạnh xe tải và tham gia truy đuổi. Người lái chiếc Venue nhiều lần tìm cách vượt lên chặn đầu xe tải để buộc tài xế dừng lại nhưng không thành công.

5 ô tô đuổi theo tài xế xe tải say rượu trên đường.

Có thời điểm, xe tải dường như đã chịu dừng giữa đường. Khi người đi trên các ô tô tiến đến, tìm cách mở cửa để tiếp cận tài xế, người này lập tức đóng cửa kính và khóa cửa xe.

Sau đó, tài xế bất ngờ đánh lái sang phần đường bên trái, vượt qua khu vực có sỏi đá để thoát khỏi vòng vây. Chiếc Venue tiếp tục bám đuổi và có lúc chặn được xe tải trên đường, nhưng tài xế lại tìm cách tăng tốc bỏ chạy.

Trong một tình huống khác, chiếc Hyundai Venue chặn được phía trước xe tải. Những người đi cùng các phương tiện truy đuổi bắt đầu đập phá xe tải nhằm ngăn tài xế tiếp tục bỏ trốn. Tuy nhiên, người này bất ngờ lái xe đâm vào chiếc Venue rồi tiếp tục tháo chạy.

Cuộc truy đuổi kéo dài 2-3km, nhiều ô tô bị hư hỏng

Theo thông tin từ các báo cáo địa phương được CarToq dẫn lại, vụ việc xảy ra vào tối 15/11/2026 trên đường tránh Zaheerabad, thuộc Quốc lộ 65, bang Telangana. Đây là tuyến đường kết nối Hyderabad với Pune.

tài xế bất ngờ đánh lái sang phần đường bên trái, vượt qua khu vực có sỏi đá để thoát khỏi vòng vây.

Chiếc xe tải liên quan là Eicher DCM đăng ký tại bang Maharashtra, đang chở hàng hóa phủ bạt xanh. Cuộc truy đuổi được cho là kéo dài khoảng 2-3km, hướng về khu vực cầu vượt Ranjole và Pastapur.

Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ một vụ va chạm giữa xe tải và ô tô cá nhân. Sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe tải không dừng lại giải quyết mà tiếp tục di chuyển. Theo các báo cáo địa phương, chiếc xe tải thậm chí đã kéo lê ô tô bị va chạm một đoạn ngắn, khiến những phương tiện khác phải đuổi theo để ngăn tài xế bỏ chạy.

Trong quá trình này, xe tải liên tục lạng lách, tìm cách vượt qua những ô tô chặn đường. Khoảng 4-5 phương tiện tham gia truy đuổi, trong đó có hai chiếc Hyundai Creta, một Hyundai Venue, một Hyundai i20 và một chiếc Maruti Suzuki Brezza.

Nhiều ô tô bị hư hỏng sau những lần xe tải tìm cách thoát khỏi vòng vây. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đồn Zaheerabad đã bố trí lực lượng chặn xe gần nhà máy Mahindra Industries. Với sự hỗ trợ của những người đi đường, chiếc xe tải cuối cùng cũng bị khống chế.

Theo hình ảnh trong video, sau khi xe tải dừng lại, kính xe bị đập vỡ để lực lượng chức năng tiếp cận tài xế.

Tài xế xe tải bị nghi say rượu, cảnh sát đang điều tra

Một số nhân chứng và báo cáo địa phương cho rằng tài xế xe tải có biểu hiện say rượu khi điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, cảnh sát chưa công bố kết quả kiểm tra nồng độ cồn hoặc hồ sơ y tế để xác nhận thông tin này.

Cảnh sát Zaheerabad đã lập hồ sơ điều tra hành vi lái xe liều lĩnh, thiếu cẩn trọng. Nhà chức trách cũng đang xác minh danh tính tài xế, thông tin đăng ký xe tải và thống kê thiệt hại đối với các phương tiện liên quan.

Đến thời điểm các thông tin được công bố, chưa có báo cáo chính thức về trường hợp tử vong hoặc bị thương nặng trong vụ việc.

Vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn khi tài xế không chấp hành việc dừng xe sau va chạm, tiếp tục điều khiển phương tiện với tốc độ cao và lạng lách giữa dòng xe đang lưu thông. Việc các phương tiện khác tự tổ chức truy đuổi, chặn đầu xe tải trên đường cao tốc cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thêm va chạm, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Theo Cartoq