5 ô tô bị hư hỏng sau tai nạn liên hoàn trong đêm ở Lâm Đồng

XEM VIDEO: Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông.

Sáng 23/9, Công an xã Quảng Tín đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô tại khu vực dốc ông Bồ, xã Quảng Tín.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VDA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h28 cùng ngày, xe tải mang BKS: 47H-061.XX do tài xế Y Năm Ê N. (SN 2000, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Đắk Lắk đi Đồng Nai.

Khi đến khu vực dốc ông Bồ (thôn 1, xã Quảng Tín), xe tải trên đã va chạm với xe tải BKS: 47H-063.XX do tài xế Vũ Dương Quốc H. (SN 1992, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Xe giường nằm bị hư hỏng phần đầu. Ảnh: QT

Sau va chạm, xe tải BKS: 47H-061.XX tiếp tục đâm mạnh vào xe khách giường nằm BKS: 47B-016.XX do tài xế Hồ Đức Ng. (SN 1987, trú tại TP Đồng Nai) điều khiển. Lực đâm mạnh khiến xe khách bị đẩy lùi khoảng 40m.

Trong quá trình bị đẩy lùi, phần đuôi xe khách va chạm với xe tải BKS: 72C-190.XX do tài xế Nguyễn Duy L. (SN 1990, trú tại TPHCM) điều khiển chạy cùng chiều phía sau.

Ngay sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe tải BKS: 60B-114.XX do tài xế Nguyễn Văn Ph. (SN 1986, trú tại TP Đồng Nai) cầm lái.

Vụ tai nạn không thiệt hại về người. Ảnh: QT

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 phương tiện và một trụ đèn chiếu sáng bị hư hỏng, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 500 triệu đồng. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Tín, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và CSGT đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm và lấy lời khai các bên liên quan.