5 'nữ tướng' quyền lực ngành ngân hàng

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực SeABank

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), là một trong những nữ doanh nhân kỳ cựu với nhiều thập kỷ gắn bó với hoạt động đầu tư và quản trị ngân hàng.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga hiện là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

Sinh năm 1955, bà Nga bắt đầu tham gia lĩnh vực ngân hàng từ năm 2000 với vai trò cổ đông Techcombank. Sau đó, bà từng đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch và Chủ tịch HĐQT Techcombank trước khi chuyển sang quản trị SeABank từ năm 2007.

Bà giữ chức Chủ tịch HĐQT SeABank trong nhiều năm, sau đó chuyển sang vị trí Phó Chủ tịch Thường trực.

Bên cạnh hoạt động tại ngân hàng, bà còn là Chủ tịch Tập đoàn BRG, với hệ sinh thái kinh doanh trải rộng từ bất động sản, khách sạn, nghỉ dưỡng đến thương mại và dịch vụ.

Tháng 9/2026, bà Nguyễn Thị Nga được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga cũng là Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực HDBank

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 tại Hà Nội, được biết đến là nữ tỷ phú USD tự thân đầu tiên của Việt Nam được Forbes ghi nhận.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes ngày 20/10/2026 (giờ Việt Nam), bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, Chủ tịch Sovico Group và Phó Chủ tịch thường trực HDBank, là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam với khối tài sản ước tính 4,1 tỷ USD, xếp thứ 1.033 thế giới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, Chủ tịch Sovico Group và Phó Chủ tịch thường trực HDBank. Ảnh: HDB.

Trong lĩnh vực ngân hàng, bà Thảo là cổ đông cá nhân lớn của HDBank, trực tiếp sở hữu gần 169,6 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 3,39% vốn điều lệ (theo danh sách cổ đông tại ngày 15/1/2026).

Anh hùng Lao động Thái Hương, Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Bac A Bank

Anh hùng Lao động Thái Hương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) là một nữ tướng kỳ cựu khác trong ngành ngân hàng.

Bà Thái Hương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK). Ảnh: BAC A BANK.

Sinh năm 1958 tại Nghệ An, bà Thái Hương được biết đến là một trong những người tham gia sáng lập BAC A BANK từ năm 1994. Bà tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Ngoài vai trò tại BAC A BANK, bà còn là nhà sáng lập Tập đoàn TH, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm.

Theo thông tin BAC A BANK công bố trong năm 2026, bà Thái Hương tiếp tục giữ vai trò Tổng Giám đốc, trực tiếp tham gia điều hành ngân hàng.

Chủ tịch HĐQT NCB Bùi Thị Thanh Hương

Bà Bùi Thị Thanh Hương được bầu làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) từ tháng 7/2021 và tiếp tục được tín nhiệm giữ trọng trách này trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Thanh Hương, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Ảnh: NCB.

Sinh năm 1980, bà Thanh Hương có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính ngân hàng và quản lý doanh nghiệp. Trước khi gia nhập NCB, bà Hương từng giữ chức Tổng Giám đốc Sun Group, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính và chiến lược tại TPBank, đồng thời đảm nhiệm các vị trí quản lý tài chính tại SeABank.

Tại NCB, bà Thanh Hương tham gia lãnh đạo ngân hàng trong giai đoạn nhà băng này triển khai phương án cơ cấu lại, tập trung củng cố năng lực tài chính, xử lý tài sản tồn đọng và đổi mới hoạt động kinh doanh.

Chủ tịch HĐQT PGBank Cao Thị Thúy Nga

Bà Cao Thị Thúy Nga, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank), cũng là nữ tướng kỳ cựu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PGBank nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào tháng 4/2025.

Bà Cao Thị Thúy Nga, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank). Ảnh: PGBank.

Sinh năm 1958, bà Nga có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng. Bà từng công tác tại BIDV, Public Bank, sau đó đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc MB phụ trách ngân hàng bán lẻ và Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán MB (MBS).

Tại PGBank, bà tham gia công tác quản trị trong giai đoạn ngân hàng triển khai các kế hoạch tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh.