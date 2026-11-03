5 nhóm thực phẩm cha mẹ cần kiểm soát, tránh ảnh hưởng đến quá trình dậy thì của trẻ

Không có bằng chứng khoa học đủ chắc chắn để khẳng định một món ăn cụ thể là nguyên nhân trực tiếp gây "dậy thì sớm" ở trẻ. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng thiếu cân đối, khiến trẻ thường xuyên nạp quá nhiều năng lượng và tăng cân mất kiểm soát có thể ảnh hưởng đến thời điểm dậy thì. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý lựa chọn thực phẩm, kiểm soát khẩu phần và theo dõi quá trình phát triển thể chất của con.

5 nhóm thực phẩm cha mẹ nên kiểm soát trong chế độ ăn của trẻ

1. Đồ ăn nhanh và thực phẩm chiên rán

Gà rán, khoai tây chiên, hamburger, xúc xích hay các loại snack là những món ăn được nhiều trẻ yêu thích. Dù tiện lợi và có hương vị hấp dẫn, chúng thường chứa nhiều calo, muối, chất béo bão hòa nhưng lại không giàu chất xơ.

Nếu thường xuyên tiêu thụ những thực phẩm này, trong khi ít tham gia hoạt động thể chất, trẻ có thể tích lũy năng lượng dư thừa và tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.

Đồ ăn nhanh, món chiên rán chứa nhiều năng lượng và chất béo, cha mẹ nên kiểm soát tần suất sử dụng để hạn chế nguy cơ thừa cân ở trẻ. Ảnh minh họa

Một số nghiên cứu cho thấy tình trạng béo phì có liên quan đến thời điểm bắt đầu dậy thì, đặc biệt ở trẻ gái. Do đó, phụ huynh nên giới hạn tần suất ăn đồ chiên rán, đồng thời ưu tiên những bữa ăn có đủ rau củ, trái cây, ngũ cốc và thực phẩm giàu protein.

2. Nước ngọt và các loại đồ uống chứa nhiều đường

Trà sữa, nước ngọt có gas hay nước trái cây đóng chai thường chứa lượng đường đáng kể. Đáng chú ý, trẻ có thể nạp thêm nhiều calo từ những thức uống này mà không cảm thấy no, khiến tổng năng lượng trong ngày dễ vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Việc sử dụng đồ uống nhiều đường thường xuyên có thể góp phần làm tăng cân và nguy cơ béo phì. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc nước ngọt trực tiếp gây ra tình trạng dậy thì sớm.

Để hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, cha mẹ nên hạn chế cho trẻ uống nước có đường, thay bằng nước lọc và trái cây tươi. Sữa cũng cần được lựa chọn theo độ tuổi, thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của từng trẻ.

3. Mì ăn liền và thực phẩm chế biến sẵn

Mì ăn liền, xúc xích, thịt nguội cùng nhiều món ăn đóng gói sẵn thường được lựa chọn vì dễ chế biến và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, tùy từng sản phẩm, nhóm thực phẩm này có thể chứa nhiều natri, chất béo nhưng không cung cấp đủ chất xơ và các vi chất cần thiết.

Nếu thường xuyên dùng những món ăn tiện lợi để thay thế bữa chính, khẩu phần của trẻ có thể mất cân đối, thiếu hụt một số dưỡng chất quan trọng cho quá trình phát triển.

Hiện chưa có căn cứ khoa học xác định mì ăn liền là tác nhân trực tiếp gây dậy thì sớm. Vì vậy, cha mẹ không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn món ăn này, nhưng cần kiểm soát tần suất sử dụng. Khi chế biến, có thể bổ sung rau xanh, trứng, thịt hoặc tôm để tăng giá trị dinh dưỡng, đồng thời ưu tiên các bữa ăn tươi và đa dạng thực phẩm.

Xây dựng chế độ dinh dưỡng đa dạng, cân đối kết hợp vận động thường xuyên giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và duy trì cân nặng hợp lý. Ảnh minh họa

4. Bánh kẹo và đồ ăn vặt giàu năng lượng

Bánh ngọt, kẹo, bánh quy, kem và các món ăn vặt chứa nhiều đường hoặc chất béo có thể khiến trẻ tiêu thụ lượng calo lớn trong ngày. Đặc biệt, thói quen ăn liên tục giữa các bữa chính dễ làm tổng năng lượng nạp vào vượt quá nhu cầu, từ đó góp phần gây tăng cân.

Thay vì cấm hoàn toàn đồ ăn vặt, phụ huynh có thể chủ động chuẩn bị những lựa chọn có lợi hơn như trái cây tươi, sữa chua không đường hoặc các món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng.

Điều quan trọng là kiểm soát lượng ăn và tần suất sử dụng. Một lần trẻ ăn bánh kẹo không đồng nghĩa với nguy cơ dậy thì sớm, nhưng thói quen tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng trong thời gian dài cần được điều chỉnh.

5. Sản phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần

Những sản phẩm được quảng cáo có khả năng giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao nhanh hoặc thúc đẩy phát triển thể chất cần được phụ huynh xem xét thận trọng, nhất là khi thông tin về thành phần và nguồn gốc không minh bạch.

Cha mẹ không nên tự ý cho trẻ sử dụng hormone, thuốc tăng trưởng hoặc các sản phẩm có khả năng tác động đến hệ nội tiết nếu chưa được bác sĩ chỉ định. Việc dùng sản phẩm không phù hợp có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn đối với sức khỏe.

Mặt khác, không nên đánh đồng tất cả thực phẩm đóng gói hay thực phẩm chế biến sẵn với nguy cơ rối loạn nội tiết. Phụ huynh cần đọc kỹ nhãn sản phẩm, lựa chọn hàng hóa có xuất xứ rõ ràng và tham khảo ý kiến chuyên gia khi chưa chắc chắn về độ an toàn của thành phần.

Làm thế nào để hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh?

Để trẻ phát triển toàn diện, cha mẹ nên xây dựng thực đơn phong phú, bảo đảm cung cấp đủ các nhóm chất theo độ tuổi và nhu cầu của cơ thể. Rau xanh, trái cây, cá, thịt nạc, trứng, sữa và ngũ cốc nguyên hạt nên được kết hợp hợp lý trong các bữa ăn hằng ngày.

Không nên vì lo ngại dậy thì sớm mà tự ý cắt giảm khẩu phần hoặc loại bỏ những nhóm thực phẩm thiết yếu. Việc ăn kiêng không phù hợp có thể khiến trẻ thiếu dưỡng chất, ảnh hưởng đến tăng trưởng và sức khỏe.

Bên cạnh dinh dưỡng, vận động thể chất và giấc ngủ cũng đóng vai trò quan trọng. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ vui chơi, tập luyện phù hợp với lứa tuổi, duy trì thời gian ngủ hợp lý và theo dõi chiều cao, cân nặng định kỳ. Nếu trẻ tăng cân nhanh, có biểu hiện béo phì hoặc xuất hiện những thay đổi cơ thể bất thường, phụ huynh nên đưa con đi khám để được đánh giá và tư vấn.

Cần lưu ý rằng dậy thì sớm có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không thể quy kết cho một loại thực phẩm riêng lẻ. Thay vì kiêng khem thiếu căn cứ, cha mẹ nên tập trung xây dựng chế độ ăn cân đối, duy trì lối sống lành mạnh và đưa trẻ đi kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu phát triển bất thường.