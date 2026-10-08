5 nhóm người nên thận trọng khi ăn quả hồng ngâm

Nội dung 1. Người từng phẫu thuật dạ dày nên tránh ăn hồng ngâm 2. Người mắc đái tháo đường không nên ăn nhiều 3. Người bệnh thận cần chú ý lượng kali 4. Những đối tượng khác cần hạn chế ăn hồng

Quả hồng ngâm chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học có thể tăng cường hệ miễn dịch và duy trì sức khỏe tổng thể.

Quả hồng ngâm mang lại một số lợi ích cho sức khỏe như cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm cholesterol xấu và hạ huyết áp. Quả hồng còn cung cấp tiền vitamin A và chất chống oxy hóa bảo vệ mắt khỏi tổn thương...

Tuy nhiên, một số người không nên ăn hồng ngâm, mặc dù đối với hầu hết mọi người, loại quả này có lợi vì chúng chứa một lượng lớn chất dinh dưỡng và chất xơ cần thiết cho cơ thể hoạt động bình thường.

1. Người từng phẫu thuật dạ dày nên tránh ăn hồng ngâm

Đây là nhóm cần lưu ý nhất khi sử dụng quả hồng ngâm. Nhiều báo cáo y khoa cho thấy người từng phẫu thuật dạ dày, đặc biệt những phẫu thuật làm thay đổi nhu động hoặc quá trình làm rỗng dạ dày, có nguy cơ hình thành phytobezoar cao hơn.

Phytobezoar là khối bã thức ăn hình thành từ các vật liệu thực vật khó tiêu. Hồng là một trong những loại thực phẩm được ghi nhận có liên quan đến tình trạng này. Vì vậy, người đã phẫu thuật dạ dày không nên ăn nhiều hồng, nhất là hồng còn chát hoặc các thực phẩm có hàm lượng chất xơ cao.

TS. BS. Đặng Quốc Ái - Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện E Trung ương Những người có tổn thương đường tiêu hóa, đã cắt một phần hoặc bán phần dạ dày, người cao tuổi, răng yếu, nhai không kỹ, nhu động ruột và tuyến nước bọt giảm thì không ăn hồng hoặc các loại thực phẩm giàu xenlulo già như măng, rau già…

2. Người mắc đái tháo đường không nên ăn nhiều

Người mắc đái tháo đường không nhất thiết phải loại bỏ hồng khỏi thực đơn vì hồng ngâm là loại quả có chỉ số đường huyết thấp và giàu chất xơ. Do đó, nó giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng cao.

Tuy nhiên, đây vẫn là loại quả chứa carbohydrate và đường tự nhiên. Nếu ăn nhiều hồng cùng một lúc, lượng carbohydrate đưa vào cơ thể cũng tăng. Người bệnh nên tính khẩu phần hồng vào tổng lượng carbohydrate của bữa ăn và cả ngày.

Ăn nhiều hồng ngâm rất dễ gây tắc ruột, nhất là ở những người cao tuổi, người có tổn thương đường tiêu hóa. Ảnh: Ngọc Hà.

Đái tháo đường lâu năm cũng có thể liên quan đến rối loạn vận động dạ dày ở một số người. Vì vậy, người mắc đái tháo đường nếu có triệu chứng như nhanh no, đầy bụng kéo dài, buồn nôn hoặc nôn sau ăn cần được đánh giá về chức năng tiêu hóa thay vì tự điều chỉnh chế độ ăn.

Nếu đang sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường hoặc phải kiểm soát đường huyết chặt chẽ, nên căn cứ vào kế hoạch ăn uống được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn.

3. Người bệnh thận cần chú ý lượng kali

Hồng có chứa kali. Với người khỏe mạnh, kali là khoáng chất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể. Tuy nhiên, ở một số người mắc bệnh thận mạn, khả năng đào thải kali bị ảnh hưởng và bác sĩ có thể yêu cầu kiểm soát lượng kali trong chế độ ăn. Những trường hợp này không nên tự ý ăn nhiều hồng mà cần căn cứ vào mức kali máu, chức năng thận và chế độ ăn được hướng dẫn.

4. Những đối tượng khác cần hạn chế ăn hồng

Nếu ăn không đúng cách hoặc quá nhiều, quả hồng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Loại quả này chứa một lượng lớn tanin, có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa và làm chậm quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng. Nên hạn chế hoặc tránh ăn hồng trong các trường hợp sau:

Trẻ em dưới 3 tuổi.

Người cao tuổi do chức năng nhai nuốt kém.

Người từng bị dị ứng mà chưa rõ nguyên nhân vì trong một số trường hợp cá biệt, quả hồng có thể gây ra phản ứng dị ứng.

Những người thừa cân vì quả hồng có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Những người bị rối loạn tuyến giáp vì quả hồng rất giàu i-ốt.

Với người khỏe mạnh, không có bệnh lý đặc biệt, hồng có thể được sử dụng như một loại trái cây trong chế độ ăn đa dạng. Tuy nhiên nên ăn với lượng vừa phải, không ăn quá nhiều trong một lần và lựa chọn quả đã chín hoặc được xử lý khử chát phù hợp.

Ăn hồng khi đói bụng có thể dẫn đến tiết dịch vị, gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và đầy hơi. Vì vậy, nên ăn hồng vào giữa ngày, như một bữa ăn nhẹ buổi sáng hoặc buổi tối.

Ăn quá nhiều hồng cũng có thể dẫn đến tắc ruột, tiêu chảy, nôn mửa và các vấn đề khác về dạ dày. Vì vậy, tốt nhất chỉ nên ăn một quả hồng mỗi ngày.

Quả hồng có thể phản ứng với một số loại thuốc. Ví dụ, thuốc điều trị tăng huyết áp làm chậm quá trình đông máu và phản ứng với quả hồng. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy quả hồng có thể làm thay đổi thời gian đông máu. Do đó, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn quả hồng cùng với các loại thuốc này.