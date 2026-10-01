5 nhóm người nên đưa quả bưởi vào chế độ ăn hàng ngày

NỘI DUNG 1. Những người muốn cải thiện sức khỏe tim mạch nên ăn quả bưởi 2. Người muốn tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể 3. Người muốn kiểm soát cân nặng 4. Người muốn làm chậm quá trình lão hóa da 5. Những người muốn cải thiện tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Quả bưởi là loại trái cây họ cam quýt nhiệt đới nổi tiếng với hương vị vừa ngọt vừa chua. Loại quả này rất giàu chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và chất xơ, khiến nó trở thành một trong những loại trái cây họ cam quýt tốt nhất cho sức khỏe.

Bưởi là loại thực phẩm rất đáng đưa vào chế độ ăn uống cân bằng. Lý do là vì loại quả này giàu dinh dưỡng nhưng lại là một trong những loại trái cây có hàm lượng calo thấp nhất.

1. Những người muốn cải thiện sức khỏe tim mạch nên ăn quả bưởi

Quả bưởi giàu vitamin C, chất xơ, nước và nhiều chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa AI

Tim mạch có thể nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các dưỡng chất tự nhiên có trong quả bưởi. Nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ loại quả này có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol toàn phần, giảm lượng cholesterol xấu LDL và hạn chế các chất béo trung tính triglyceride trong cơ thể.

Bên cạnh đó, các hợp chất flavonoid như naringin sở hữu đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp ngăn chặn tình trạng tích tụ mỡ trong máu hiệu quả. Do đó, những người đang cần hỗ trợ kiểm soát lượng mỡ máu hoặc muốn duy trì một trái tim hoạt động ổn định nên cân nhắc bổ sung bưởi vào chế độ dinh dưỡng định kỳ.

2. Người muốn tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Hệ thống phòng vệ tự nhiên của cơ thể đóng vai trò trong việc chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, quả bưởi góp phần giúp thúc đẩy hoạt động của các tế bào miễn dịch, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian mắc các bệnh lý đường hô hấp thường gặp như cảm lạnh.

Ngoài ra, sự hiện diện của các chất chống oxy hóa như lycopene và carotenoid còn giúp bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do các gốc tự do và stress oxy hóa gây ra. Những người có sức đề kháng kém hoặc thường xuyên mệt mỏi sẽ nhận được nhiều giá trị thiết thực khi sử dụng loại quả này.

3. Người muốn kiểm soát cân nặng

Những người muốn giảm cân nên bổ sung bưởi vào thực đơn vì đây là loại trái cây hỗ trợ kiểm soát cân nặng rất hiệu quả. Một quả bưởi bóc vỏ nặng khoảng 610 gram chỉ chứa 231 calo, một mức năng lượng tương đối thấp so với khối lượng thực phẩm lớn.

Việc ăn các món ít calo giúp tạo cảm giác no mà không lo nạp dư thừa năng lượng. Ngoài ra, bưởi còn cung cấp hàm lượng chất xơ và protein dồi dào giúp kéo dài thời gian no bụng. Sự kết hợp này giúp dễ dàng cắt giảm lượng calo nạp vào cơ thể và đạt được hiệu quả giảm cân mong muốn.

4. Người muốn làm chậm quá trình lão hóa da

Làn da thường xuyên phải đối mặt với các tổn thương từ tia tử ngoại và quá trình oxy hóa tự nhiên theo thời gian. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong quả bưởi hoạt động như một hàng rào bảo vệ, ngăn chặn các phân tử gốc tự do phá hủy cấu trúc da.

Các hợp chất có trong tinh dầu vỏ bưởi cũng đã được chứng minh là có khả năng làm giảm sự hình thành sắc tố melanin, hỗ trợ hạn chế tình trạng đổi màu da và sự xuất hiện của các đốm nâu. Thêm vào đó, thành phần acid gallic tự nhiên chứa trong nhiều giống bưởi mang lại các đặc tính tích cực trong việc duy trì nét tươi trẻ cho làn da.

5. Những người muốn cải thiện tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Những người đang gặp các vấn đề về hệ tiêu hóa hoặc đại tràng có thể xem xét bổ sung bưởi vào chế độ ăn uống một cách hợp lý để hỗ trợ hoạt động của đường ruột. Nhờ chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, quả bưởi giúp thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn, ngăn ngừa tình trạng táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột ổn định.

Hàm lượng nước và các hợp chất thực vật tự nhiên trong bưởi góp phần bổ sung nước và cung cấp thêm các chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang mắc bệnh lý đường tiêu hóa cấp tính nên ăn bưởi với lượng phù hợp, đặc biệt nếu nhận thấy các triệu chứng khó chịu sau khi ăn.

Những lưu ý khi ăn bưởi: Người dùng thuốc statin hạ cholesterol cần tránh bưởi do hợp chất furanocoumarin làm ảnh hưởng chuyển hóa thuốc.

Người dị ứng trái cây có múi cũng cần loại bỏ bưởi.

Trường hợp dùng thuốc kê đơn khác, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi ăn.