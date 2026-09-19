5 nhóm người nên cân nhắc khi ăn bún, không phải ai cũng hợp ăn thường xuyên

Nhóm người nên hạn chế ăn bún

Bún được làm chủ yếu từ gạo, cung cấp carbohydrate và có thể kết hợp với nhiều loại thịt, cá, trứng, rau củ. Bản thân bún không phải thực phẩm cần loại bỏ khỏi chế độ ăn, nhưng một tô bún có thể chứa lượng năng lượng, carbohydrate, chất béo hoặc muối khá khác nhau tùy cách chế biến và món ăn kèm.

Người cần kiểm soát đường huyết

Bún cung cấp lượng carbohydrate đáng kể. Ăn một khẩu phần lớn có thể làm tăng tổng lượng carbohydrate của bữa ăn, đặc biệt khi đi kèm các thực phẩm giàu tinh bột khác.

Người mắc đái tháo đường hoặc đang kiểm soát đường huyết không nhất thiết phải kiêng bún hoàn toàn. Thay vào đó, nên chú ý lượng bún, tăng rau và kết hợp với nguồn đạm phù hợp như thịt nạc, cá, trứng hoặc đậu phụ.

Cũng cần lưu ý đến các thành phần đi kèm. Nước dùng có đường, chả, thịt nhiều mỡ hoặc các loại topping chứa thêm tinh bột đều có thể làm thay đổi đáng kể giá trị dinh dưỡng của cả bữa ăn.

Người đang giảm cân, kiểm soát cân nặng

Bún không phải nguyên nhân duy nhất khiến tăng cân. Điều quan trọng hơn là tổng lượng năng lượng nạp vào trong ngày.

Một tô bún với khẩu phần lớn, nhiều thịt mỡ, chả, tóp mỡ, đậu phộng hoặc nước dùng béo có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn một khẩu phần vừa phải, nhiều rau và nguồn đạm ít béo.

Nếu đang giảm cân, có thể giảm lượng bún, tăng rau và lựa chọn thịt nạc, cá hoặc các nguồn đạm phù hợp. Không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn bún khỏi thực đơn nếu vẫn kiểm soát được khẩu phần và tổng năng lượng.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm

Một số người có thể cảm thấy đầy bụng, khó tiêu hoặc khó chịu sau khi ăn những món bún nhiều dầu mỡ, cay hoặc có quá nhiều thành phần.

Trong trường hợp này, nguyên nhân không nhất thiết đến từ sợi bún mà có thể liên quan đến nước dùng béo, đồ chiên, ớt, sa tế, hành phi hoặc thực phẩm ăn kèm.

Nếu thường xuyên gặp đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi hoặc khó chịu sau khi ăn, nên theo dõi thành phần của món ăn và cách chế biến. Những triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Người có tiền sử dị ứng thực phẩm

Bản thân bún gạo thường có thành phần đơn giản, nhưng các món bún ngoài hàng có thể sử dụng nhiều nguyên liệu khác nhau. Hải sản, chả, giò, thịt, nước dùng hoặc gia vị đều có thể trở thành tác nhân gây dị ứng ở người nhạy cảm.

Người từng dị ứng với tôm, cua, cá hoặc một loại thực phẩm cụ thể nên hỏi kỹ thành phần trước khi ăn, nhất là với những món bún có nhiều loại topping.

Nếu sau khi ăn xuất hiện khó thở, sưng môi hoặc lưỡi, chóng mặt hay phát ban lan rộng, cần được cấp cứu kịp thời.

Người cần hạn chế muối

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua khi ăn bún là lượng muối. Một số món bún có nước dùng đậm vị, kết hợp với nước mắm, nước tương, chả, giò hoặc các loại thực phẩm chế biến sẵn, khiến tổng lượng natri của bữa ăn tăng lên.

Người cần kiểm soát lượng muối trong chế độ ăn nên ưu tiên những món bún có nước dùng thanh, hạn chế chan quá nhiều nước dùng và sử dụng ít nước chấm. Đồng thời, nên tăng rau và lựa chọn thực phẩm tươi thay cho các loại thịt chế biến sẵn.

Ăn bún thế nào để cân bằng hơn?

Không cần xem bún là món ăn phải kiêng hoàn toàn. Với đa số người khỏe mạnh, bún có thể là một phần của chế độ ăn đa dạng nếu khẩu phần phù hợp và được kết hợp với các nhóm thực phẩm khác.

Khi chọn bún, nên chú ý lượng bún, nguồn đạm, rau củ và cách chế biến thay vì chỉ quan tâm đến sợi bún. Một tô bún nhiều rau, nguồn đạm vừa phải, ít đồ chiên và không quá mặn sẽ khác đáng kể về dinh dưỡng so với một tô bún nhiều topping, nước dùng béo và nước chấm đậm vị.

Đặc biệt, nếu đang kiểm soát đường huyết, cân nặng hoặc lượng muối, việc điều chỉnh khẩu phần và món ăn kèm thường quan trọng hơn việc loại bỏ hoàn toàn bún khỏi thực đơn.