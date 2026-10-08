5 nhóm giải pháp hiện đại hóa Ngân hàng Nhà nước

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tin tại Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III năm 2026, ông Nguyễn Phi Lân - Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê, NHNN cho biết, định hướng phát triển NHNN trở thành ngân hàng trung ương hiện đại đã được đặt ra từ trước, đặc biệt tại Quyết định số 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo ông Nguyễn Phi Lân, định hướng này tập trung vào bốn nội dung cốt lõi, gồm tăng cường vai trò và năng lực của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng; hiện đại hóa công tác quản trị, nâng cao năng lực hoạch định, điều hành chính sách, phân tích, cảnh báo sớm và ra quyết định dựa trên dữ liệu; hiện đại hóa hạ tầng thanh toán, số hóa, cải cách thủ tục hành chính; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, bảo đảm an toàn, lành mạnh hệ thống các tổ chức tín dụng và tăng cường kỷ cương.

Thời gian qua, NHNN đã tiếp tục tinh gọn, cơ cấu lại các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị, đồng thời nâng cao năng lực tham mưu trong công tác hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương.

Ông Nguyễn Phi Lân - Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê, NHNN phát biểu tại họp báo

Trong điều hành chính sách tiền tệ, NHNN thực hiện theo hướng chủ động, đồng bộ, linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường; phối hợp với các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ. Chính sách tín dụng được điều hành phù hợp với các cân đối vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, đồng thời gắn tăng trưởng tín dụng với nâng cao chất lượng tín dụng, hướng vốn vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên.

Cùng với đó, hệ thống và công nghệ thanh toán tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; công tác bảo đảm an ninh, an toàn được tăng cường để kịp thời phát hiện, xử lý các rủi ro, gian lận. Hoạt động thanh tra, giám sát cũng từng bước chuyển từ chủ yếu dựa trên tuân thủ sang kết hợp giám sát trên cơ sở rủi ro và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Phi Lân cho biết, NHNN sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp. Trước hết là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ quá trình hiện đại hóa ngành Ngân hàng, trong đó chú trọng xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển hệ thống dữ liệu ngành Ngân hàng một cách toàn diện, đồng bộ.

Một nội dung đáng chú ý là hiện đại hóa hoạt động điều hành chính sách tiền tệ theo hướng kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Theo Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê, chính sách tiền tệ sẽ từng bước chuyển từ điều hành theo khối lượng sang điều hành theo giá, tăng sử dụng các công cụ gián tiếp và phối hợp linh hoạt với các chính sách kinh tế vĩ mô khác để thực hiện các mục tiêu Quốc hội đề ra. NHNN cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các mô hình dự báo kinh tế, mô hình cảnh báo sớm dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng tham mưu điều hành chính sách và khả năng bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Đối với hệ thống thanh toán, NHNN định hướng đổi mới công tác quản lý, giám sát, tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API) và các công nghệ số tiên tiến trong quản trị, giám sát, nhận diện và phòng, chống gian lận.

Hoạt động thanh tra, giám sát cũng sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng chuyển mạnh từ thanh tra tuân thủ sang thanh tra trên cơ sở rủi ro; tăng cường giám sát từ xa, thanh tra toàn diện pháp nhân tổ chức tín dụng và nâng cao hiệu quả giám sát an toàn vi mô, an toàn vĩ mô. Mục tiêu là nhận diện sớm rủi ro, đặc biệt tại các tổ chức tín dụng yếu kém, để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, NHNN sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), vào phân tích, đánh giá và giám sát hiệu quả tín dụng.

Nhóm giải pháp cuối cùng là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng, đẩy mạnh truyền thông chính sách và hợp tác quốc tế, phục vụ quá trình hội nhập.