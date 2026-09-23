5 nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Kế hoạch xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể để các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.