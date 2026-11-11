5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân thành đại học đẳng cấp quốc tế

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: chinhphu.vn

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Quốc dân. Thủ tướng cũng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng nhà trường.

Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu cả nước

Theo Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, phát biểu tại sự kiện, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi tới tập thể lãnh đạo, các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) sắp tới, Thủ tướng trân trọng bày tỏ lời tri ân sâu sắc và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các thế hệ nhà giáo Đại học Kinh tế Quốc dân và toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp to lớn của Nhà trường trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển; thể hiện sự tiếp nối liên tục, bền bỉ của nhiều thế hệ, từ tâm huyết, tình yêu nghề của người thầy, ý chí vươn lên của người học, góp phần củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Điểm lại những dấu mốc lịch sử, thành tựu nổi bật của Đại học Kinh tế Quốc dân qua 70 năm xây dựng và phát triển, Thủ tướng nêu rõ, năm 1956, khi đất nước còn muôn vàn khó khăn, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Trung ương được thành lập, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ có trình độ, có năng lực tổ chức và quản lý nền kinh tế, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Trong những năm tháng chiến tranh vô cùng gian khổ, các thế hệ thầy và trò Nhà trường vừa kiên trì sự nghiệp dạy và học, rèn đức, luyện tài, vừa sẵn sàng gánh vác trọng trách với Tổ quốc; nhiều thầy giáo, sinh viên đã gác bút nghiên, xếp lại ước mơ, hoài bão của mình để xung phong lên đường ra tiền tuyến, cống hiến máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc.

Sau ngày đất nước thống nhất, Nhà trường lại cùng cả nước bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế và xây dựng đất nước, đào tạo cán bộ cho cả hai miền Nam – Bắc và giúp đỡ nước bạn Lào, Campuchia.

Bước vào thời kỳ Đổi mới từ năm 1986, Nhà trường đã tiên phong đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, đóng góp quan trọng vào việc đào tạo những thế hệ cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia, doanh nhân tài năng và tham gia nghiên cứu, hoạch định chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sau 70 năm xây dựng và phát triển, ngày nay, Đại học Kinh tế Quốc dân đã khẳng định vững chắc vị thế là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu cả nước trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh với quy mô đào tạo lớn, cùng mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp, đảm nhiệm nhiều vị trí then chốt trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau; đi đầu trong đổi mới giáo dục đại học khối kinh tế-quản trị, nhất là hội nhập quốc tế về chất lượng đào tạo với 88 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: chinhphu.vn

Nhiều báo cáo, nghiên cứu, phản biện chính sách của Nhà trường đã trở thành cơ sở quan trọng, đóng góp hiệu quả vào quá trình hoạch định những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước cũng như tham gia tư vấn nâng cao hiệu quả quản trị cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức.

Năm 2026, đóng góp của Đại học Kinh tế Quốc dân đối với sự phát triển của cộng đồng được xếp hạng thứ 85 thế giới theo tiêu chí tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng việc làm, góp phần thiết thực vào mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

"Nhìn lại hành trình ấy, chúng ta có thể đánh giá khái quát: 70 năm là một chặng đường đủ dài để một ngôi trường khẳng định bản sắc, bồi đắp truyền thống và tạo dựng những giá trị bền vững cho xã hội. Đồng thời, với một cơ sở giáo dục đại học, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những công trình, những thành tích hay những con số, mà còn nằm ở giá trị, uy tín được vun đắp, khát vọng được hun đúc, kiến thức được truyền thụ, những thế hệ sinh viên trưởng thành với nền tảng trình độ cao, hoài bão cống hiến và những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho đất nước. Đó cũng chính là cội nguồn làm nên niềm tự hào của Đại học Kinh tế Quốc dân hôm nay", Thủ tướng phát biểu.

Với những đóng góp to lớn đó, Đại học Kinh tế Quốc dân đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những nỗ lực, cống hiến và thành tựu rất đỗi tự hào mà tập thể đội ngũ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân qua các thời kỳ đã đạt được, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói riêng và công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Đại học Kinh tế Quốc dân chuyển nhanh và mạnh sang mô hình đại học hiện đại

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, giai đoạn phát triển mới của đất nước đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, toàn diện về đổi mới mô hình phát triển và các động lực tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia; trong bối cảnh tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng, công nghệ mới không ngừng làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị, đòi hỏi nền kinh tế phải nâng cao hơn nữa khả năng thích ứng, có sức chống chịu và năng lực tự chủ cao hơn, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng nói: "Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài". Theo Thủ tướng, thực hiện lời dạy của Bác, lĩnh vực giáo dục, đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng phải chủ động đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ tri thức, bản lĩnh, năng lực sáng tạo và tinh thần trách nhiệm để đảm đương những nhiệm vụ phát triển hôm nay cũng như giải quyết những vấn đề của tương lai.

Sự phát triển của một trường đại học phải được đo bằng chất lượng nguồn nhân lực, những giá trị tri thức và những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Mới đây, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo sâu sắc, định hướng cho giáo dục đại học cả nước, trong đó nhấn mạnh: Công tác dạy và học, nghiên cứu phải được cụ thể hóa thành những kết quả đo đếm được trong phát triển kinh tế quốc gia, tạo ra công ăn việc làm, sản phẩm cụ thể cho xã hội.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Đại học Kinh tế Quốc dân phải nhận thức sâu sắc sứ mệnh, trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới; đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm, chuyển nhanh và mạnh từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình đại học hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách theo tinh thần các Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Chủ động hơn trong nghiên cứu, tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định chính sách; phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 150 và đến năm 2035 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới theo lĩnh vực, đến năm 2045 trở thành đại học đẳng cấp quốc tế.

5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân

Để đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Nhà trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thứ nhất, tập trung đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế

Đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hình thành năng lực giải quyết vấn đề và thích ứng linh hoạt với thực tiễn.

Chuyển mạnh từ đào tạo theo những gì mình có sang đào tạo theo những gì đất nước cần; tích hợp trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số, năng lực số vào các chương trình giảng dạy.

Chú trọng đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý, doanh nhân có năng lực dẫn dắt; coi trọng việc rèn luyện tư duy độc lập và sự minh bạch, trung thực, liêm chính trong nghiên cứu.

Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm xã hội; đây là những phẩm chất không thể thiếu đối với người làm kinh tế, quản lý và kinh doanh.

Thứ hai, nâng tầm chất lượng nghiên cứu khoa học

Đại học Kinh tế Quốc dân phải thực sự trở thành trung tâm tư vấn, phản biện chính sách hàng đầu của đất nước, nơi khởi nguồn của những ý tưởng chính sách có chất lượng, nơi các vấn đề mới được phân tích khách quan, đa chiều dựa trên căn cứ khoa học vững chắc.

Tập trung giải quyết những bài toán lớn mang tầm chiến lược quốc gia như đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Mỗi sản phẩm nghiên cứu cần hướng tới giá trị thực chất, có tính khả thi cao, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế-xã hội, lấy hiệu quả thực tiễn và sự thụ hưởng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Kết quả nghiên cứu không dừng lại ở số lượng công bố mà phải được chứng minh bằng chất lượng, được doanh nghiệp ứng dụng, tạo ra sản phẩm cụ thể góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững.

Sớm hình thành vườn ươm sáng tạo, quỹ đổi mới sáng tạo, các nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành, tiến tới hình thành những trung tâm nghiên cứu có tầm khu vực; kết nối cựu sinh viên, doanh nhân, chuyên gia đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Đẩy mạnh mô hình hợp tác thực chất giữa Nhà nước, Nhà trường, doanh nghiệp và địa phương; chuyển từ hợp tác mang tính kết nối sang cùng xác định bài toán, đặt hàng nghiên cứu, tổ chức thực hiện và ứng dụng hiệu quả kết quả nghiên cứu.

Thứ ba, đổi mới mô hình, cách thức quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ

Đẩy mạnh quản trị đại học hiện đại; số hóa các quy trình quản lý cốt lõi; nâng cao hiệu quả tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Xây dựng môi trường quản trị minh bạch, hiệu quả, đề cao tính chủ động và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Cụ thể hóa các định hướng phát triển thành chương trình hành động cụ thể, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt; xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng học tập, nghiên cứu, quản trị thông minh.

Khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng Cơ sở tại Chương Mỹ, Hà Nội theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đạt chuẩn quốc tế, mở ra không gian phát triển mới bền vững.

Thứ tư, bồi đắp và lan tỏa hệ giá trị cốt lõi "Trí tuệ - Đạo đức - Cống hiến" để khẳng định bản sắc và uy tín của Nhà trường

Nhà trường phải là nền móng vững chắc, là môi trường an toàn, nhân văn; là nơi gìn giữ và nuôi dưỡng đạo đức, danh dự và uy tín khoa học.

Nhà giáo ngoài truyền thụ kiến thức phải là người khơi nguồn cảm hứng, khát vọng, trách nhiệm và lý tưởng sống, là những tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sáng tạo.

Học viên, sinh viên phải thực sự là trung tâm, được tạo mọi điều kiện để phát triển tối đa năng lực của mình, đồng thời không ngừng "rèn đức, luyện tài", nuôi dưỡng ước mơ, ấp ủ hoài bão để trưởng thành, đóng góp và cống hiến cho quê hương, đất nước.

Thứ năm, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trở thành địa chỉ hội tụ trí thức và nhân tài

Chuyển từ tham gia sang chủ động kết nối, cùng định hình các mạng lưới học thuật uy tín; thu hút giảng viên, nhà khoa học, sinh viên quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, để mỗi mối quan hệ hợp tác đều tạo thêm nguồn lực cho Nhà trường và cho đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để Đại học Kinh tế Quốc dân triển khai nhiệm vụ được giao và tiếp tục phát triển, nhất là trong việc đẩy mạnh cơ chế đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu chiến lược, dự báo kinh tế và tư vấn chính sách.

Hoàn thiện thể chế về tổ chức, nhân sự, tài chính, đầu tư; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hạ tầng nghiên cứu, hạ tầng số, phòng thí nghiệm dữ liệu lớn và các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu.

Thủ tướng đề nghị Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Đại học Kinh tế Quốc dân sớm được giao đất để xây dựng thêm cơ sở mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định để Nhà trường có đủ nguồn lực sớm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Các bộ, ngành cùng Nhà trường đưa mô hình hợp tác Nhà nước - Nhà trường - doanh nghiệp đi vào thực chất, tạo điều kiện để Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành đại học dẫn dắt của Thủ đô theo Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.