Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Hà giữ chức Giám đốc Tài chính (CFO), với thời hạn 36 tháng kể từ ngày 16/11/2026. Đây là nhân sự cấp cao tiếp theo có xuất thân từ hệ sinh thái Techcombank gia nhập ngân hàng này trong năm nay.

Theo thông tin công bố ngày 16/11, ông Ngô Hoàng Hà sinh năm 1975, có bằng Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Sydney (Australia). Ông là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức trong nước cũng như quốc tế.

Trước khi gia nhập Eximbank, ông Hà có khoảng 15 năm làm việc trong hệ sinh thái Techcombank. Giai đoạn 2011-2023, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Giám đốc Tài chính và Giám đốc cao cấp quản lý tài chính doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Đến tháng 5/2023, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã chứng khoán: TCX). Đầu tháng 9/2026, ông Hà thôi đảm nhiệm toàn bộ các chức vụ tại TCBS, khép lại chặng đường khoảng 15 năm làm việc liên tục trong hệ sinh thái Techcombank.

Việc bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Hà làm Giám đốc Tài chính từ ngày 16/11/2026 nâng số nhân sự lãnh đạo Eximbank từng làm việc tại Techcombank và hệ sinh thái ngân hàng này lên ít nhất 5 người.

5 cựu nhân sự Techcombank góp mặt trong bộ máy lãnh đạo Eximbank. Ảnh: Chuyện Nhà Băng.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank vào tháng 7/2026, một cựu lãnh đạo Techcombank là ông Nguyễn Lê Quốc Anh (cựu Tổng Giám đốc Techcombank) cũng đã được bầu vào HĐQT của Eximbank cùng với 4 thành viên độc lập là người nước ngoài. Tại cuộc họp sau đại hội, ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Bên cạnh đó, bà Lê Thị Bích Phượng, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân kiêm Khối Khách hàng doanh nghiệp Eximbank, từng có gần 20 năm làm việc tại Techcombank.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, hiện giữ chức Giám đốc Khối Marketing Eximbank, cũng từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Tiếp thị tại Techcombank.

Nhân sự còn lại là ông Nguyễn Thành Long, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Hành chính Eximbank. Trước khi gia nhập ngân hàng, ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại Techcombank, TPBank và VPBank.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Lê Quốc Anh, bà Lê Thị Bích Phượng và bà Nguyễn Thị Vân Anh đều có điểm chung là từng làm việc tại One Globe Consulting Group (1GC) – đơn vị tham gia tư vấn chiến lược tái cấu trúc Eximbank.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2026, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 864,3 tỷ đồng, giảm 57,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 663,7 tỷ đồng, thấp hơn gần 59%. Với mức lợi nhuận trước thuế trên, Eximbank mới hoàn thành 57,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm (khoảng 1.500 tỷ đồng).

Lợi nhuận 9 tháng của Eximbank sụt giảm không chỉ từ đến từ sự thụt lùi của các hoạt động kinh doanh mà còn từ việc tăng mạnh trích lập dự phòng. Trong 9 tháng, khoản mục này lên tới 997,4 tỷ đồng, tăng khoảng 93,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với lợi nhuận “đi lùi”, quy mô tài sản của Eximbank cũng sụt giảm đáng kể. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Eximbank đạt khoảng 241.500 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cuối năm 2025.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 151.865,6 tỷ đồng, giảm hơn 32.350 tỷ đồng, tương đương 17,6% so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, quy mô cho vay đã tăng trong nửa đầu năm, lên gần 188.030 tỷ đồng vào cuối tháng 6, trước khi giảm mạnh trong quý III.

Như vậy, riêng trong quý III, dư nợ cho vay khách hàng của Eximbank giảm khoảng 36.164 tỷ đồng so với cuối quý II.

Ở phía huy động, tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 9 đạt 158.299 tỷ đồng, giảm khoảng 19.000 tỷ đồng, tương đương giảm 10,7% so với đầu năm và thấp hơn khoảng 12.310 tỷ đồng so với cuối tháng 6.

Về chất lượng tín dụng, tổng dư nợ xấu nội bảng, gồm nợ nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5, tại ngày 30/9/2026 của ngân hàng ở mức khoảng 3.973 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm từ 2,86% xuống khoảng 2,62%.

Tuy nhiên, diễn biến giữa các nhóm nợ có sự phân hóa. Nợ nhóm 3 tăng từ khoảng 701,5 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 1.868,9 tỷ đồng vào cuối quý III. Trong khi đó, nợ nhóm 4 giảm từ 1.091,5 tỷ còn gần 438 tỷ và nợ nhóm 5 giảm từ gần 3.480 tỷ còn 1.666 tỷ.

Trong khi đó, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) lại tăng mạnh từ khoảng 2.191,6 tỷ đồng lên 4.613,6 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 110% so với đầu năm. Nếu tính cả nợ nhóm 2, tỷ lệ nợ xấu mở rộng của ngân hàng ở mức khoảng 5,65%.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đến cuối quý III được ghi nhận khoảng 41%, tăng so với cuối quý II nhưng vẫn ở mức tương đối thấp so với nhiều ngân hàng trong hệ thống.