Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 11118/TB-SKHCN ngày 25-11-2026 về nguyên tắc lựa chọn, tham mưu nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách thành phố. Theo đó, các nhiệm vụ đề xuất tài trợ, đặt hàng phải đồng thời đáp ứng 5 nguyên tắc, nhằm bảo đảm nguồn lực ngân sách được tập trung cho những vấn đề cấp thiết, có khả năng tạo ra giá trị ứng dụng thực tiễn.

Trung tâm điều hành giao thông Hà Nội. Ảnh: Tiến Thành

Điểm đáng chú ý là nhiệm vụ phải trực tiếp góp phần giải quyết ít nhất một bài toán lớn thuộc danh mục các bài toán lớn của thành phố hoặc một điểm nghẽn cấp bách được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản. Hồ sơ đề xuất phải làm rõ hiện trạng vấn đề, kết quả dự kiến, mức độ đóng góp và tác động có thể lượng hóa. Thành phố không xem xét những đề xuất chỉ nêu tên bài toán lớn, điểm nghẽn một cách hình thức mà không chứng minh được mối liên hệ giữa mục tiêu nghiên cứu và sản phẩm đầu ra.

Cùng với đó, nội dung nhiệm vụ phải có hàm lượng khoa học, công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo thực chất, bảo đảm tính mới và không trùng lặp. Các đề xuất cần rà soát, so sánh với công nghệ, giải pháp đã có trên thị trường trong nước và quốc tế. Trường hợp công nghệ đã phổ biến, thành phố ưu tiên hình thức chuyển giao, giải mã, mua bí quyết công nghệ gắn với làm chủ, thích nghi công nghệ thay vì nghiên cứu lại.

Đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ không tham mưu các nhiệm vụ có nội dung chủ yếu là mua sắm, triển khai, nhân rộng thiết bị, phần mềm, giải pháp sẵn có; đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thông thường; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, điều tra, khảo sát, tuyên truyền hoặc đào tạo đơn thuần. Những nội dung này cần được bố trí từ nguồn kinh phí phù hợp khác.

Một nguyên tắc quan trọng khác là kết quả nhiệm vụ phải tạo ra sản phẩm đầu cuối hoàn chỉnh, có thể đo đếm và đánh giá được. Thành phố không lựa chọn nhiệm vụ mà sản phẩm cuối cùng chỉ dừng ở báo cáo khoa học, báo cáo tổng hợp, chuyên đề lý thuyết hoặc bài báo khoa học. Với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, sản phẩm phải có thông số kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng rõ ràng, có khả năng đưa vào sản xuất, sử dụng hoặc thương mại hóa.

Đối với nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội, sản phẩm phải hướng tới những thay đổi cụ thể trong quản trị đô thị, phát triển văn hóa, con người hoặc kinh tế - xã hội. Kết quả cần được lượng hóa thông qua các chỉ tiêu như số thủ tục, quy định được sửa đổi, cắt giảm; số cơ quan, đơn vị, địa bàn áp dụng hoặc mức độ cải thiện các chỉ tiêu quản lý.

Thành phố cũng yêu cầu các nhiệm vụ phải có cam kết tiếp nhận, sử dụng kết quả. Với sản phẩm phục vụ khu vực công, hồ sơ cần có văn bản của cơ quan thụ hưởng cam kết phối hợp, tiếp nhận và sử dụng. Với sản phẩm phục vụ thị trường, phải có doanh nghiệp tham gia hoặc cam kết tiếp nhận, thương mại hóa; đồng thời chứng minh được nhu cầu thị trường, quy mô khách hàng và khả năng cạnh tranh về công nghệ, chất lượng hoặc giá thành.

Nguyên tắc thứ năm đặt ra yêu cầu về năng lực thực tế của tổ chức chủ trì và nhóm thực hiện. Các đơn vị phải chứng minh năng lực chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất và kết quả nghiên cứu đã được kiểm chứng. Đáng chú ý, tổ chức chủ trì phải trực tiếp thực hiện các nội dung khoa học, công nghệ chính, không được chủ yếu đứng tên rồi thuê khoán lại phần lớn công việc cho đơn vị khác.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, các nguyên tắc trên được áp dụng đối với những đề xuất chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục kể từ ngày 25-11-2026. Những đề xuất đang trong quá trình rà soát phải bổ sung, hoàn thiện minh chứng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Sở. Các nhiệm vụ đã được phê duyệt tiếp tục thực hiện theo quyết định và hợp đồng đã ký.