5 nguyên tắc không nên bỏ qua khi chăm sóc người mắc cúm tại nhà

ThS.BS Lê Ngô Minh Như, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (Cơ sở 3) cho biết, khi bị cúm, nhiều người có thói quen xông lá hoặc cố gắng vận động cho ra nhiều mồ hôi với quan niệm “đổ mồ hôi là giải được cảm”.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy xông lá có thể tiêu diệt virus cúm hoặc rút ngắn đáng kể thời gian mắc bệnh. Nếu xông quá nóng hoặc quá lâu, người bệnh còn có nguy cơ bị bỏng, mất nước và mệt mỏi nhiều hơn.

Bên cạnh đó, cần xác định người bệnh có thuộc nhóm nguy cơ cao gặp biến chứng cúm. Những đối tượng cần lưu ý gồm người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), đái tháo đường, bệnh thận mạn hoặc suy giảm miễn dịch.

Người thuộc nhóm nguy cơ cao nên đi khám sớm ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc cúm để được đánh giá và cân nhắc điều trị bằng thuốc kháng virus. Việc bắt đầu điều trị trong 48 giờ đầu thường mang lại lợi ích tốt nhất, nhưng người bệnh vẫn cần được bác sĩ đánh giá ngay cả khi đã qua khoảng thời gian này.

Việc bắt đầu điều trị bệnh cúm trong 48 giờ đầu thường mang lại lợi ích tốt nhất, nhưng người bệnh vẫn cần được bác sĩ đánh giá ngay cả khi đã qua khoảng thời gian này. Ảnh minh họa

ThS.BS Lê Ngô Minh Như chỉ ra, đối với người lớn mắc cúm có thể chăm sóc tại nhà, cần chú ý những nguyên tắc như sau:

Nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc

Hạn chế lao động nặng, tránh tập luyện cường độ cao và không cố làm cơ thể toát nhiều mồ hôi. Nghỉ ngơi hợp lý giúp người bệnh giảm mệt mỏi trong thời gian cơ thể chống lại tình trạng nhiễm virus.

Uống đủ nước

Nên uống từng lượng nhỏ, thường xuyên trong ngày. Có thể bổ sung nước từ nước lọc, canh, súp hoặc dung dịch bù nước điện giải khi cần thiết. Theo dõi lượng nước tiểu, màu sắc nước tiểu để nhận biết nguy cơ thiếu nước. Người mắc suy tim, suy thận cần tuân thủ hướng dẫn về lượng dịch phù hợp, tránh tự ý uống quá nhiều.

Kiểm soát sốt và đau nhức

Khi sốt trên 38,5°C hoặc đau đầu, đau nhức cơ thể gây khó chịu, có thể sử dụng thuốc hạ sốt, giảm đau phù hợp như paracetamol theo đúng liều khuyến cáo. Cần chú ý khoảng cách giữa các lần dùng thuốc, tránh sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc cảm có chứa cùng hoạt chất và không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Hạn chế lây nhiễm cho người xung quanh

Người mắc cúm nên ở nhà, hạn chế tiếp xúc gần, đeo khẩu trang khi cần tiếp xúc với người khác, giữ phòng thông thoáng, rửa tay thường xuyên và không dùng chung vật dụng cá nhân. Có thể trở lại sinh hoạt bình thường khi các triệu chứng đã cải thiện và hết sốt ít nhất 24 giờ mà không sử dụng thuốc hạ sốt. Trong những ngày tiếp theo, vẫn cần duy trì các biện pháp phòng lây nhiễm.

Theo dõi các dấu hiệu cảnh báo

Cần đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện khó thở, đau hoặc tức ngực, tím tái, lú lẫn, khó đánh thức, co giật, chóng mặt nhiều, đi không vững, tiểu rất ít hoặc không tiểu, đau cơ dữ dội, yếu cơ rõ rệt. Tình trạng bệnh nền trở nặng hoặc sốt, ho đã thuyên giảm rồi tái phát với mức độ nghiêm trọng hơn cũng là những dấu hiệu cần được thăm khám kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, điều trị cúm cần phù hợp với tình trạng của từng người bệnh. Trong thời gian mắc bệnh, người bệnh cần nghỉ ngơi, ăn uống phù hợp, bổ sung đủ nước và theo dõi triệu chứng để được thăm khám, điều trị kịp thời khi cần thiết.