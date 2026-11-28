Tuyến Tân An - Bình Hiệp dài 62,7km được kỳ vọng giúp người dân vùng Đồng Tháp Mười thuận lợi đi lại, vận chuyển nông sản, mở rộng giao thương và tiếp cận những cơ hội việc làm mới. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9.300tỷ đồng vừa được khởi công tại Tây Ninh.