5 nguyên nhân khiến xe rung lắc khi chạy trên cao tốc

Xe rung lắc khi chạy trên cao tốc là hiện tượng nguy hiểm, thường do các sự cố cơ khí như bánh xe, phanh, hệ thống treo, động cơ hay hộp số gây ra. Hiểu rõ nguyên nhân giúp người lái kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn khi vận hành ở tốc độ cao.

Tình trạng xe rung lắc khi chạy tốc độ cao khiến người lái lo lắng, cần kiểm tra kỹ các bộ phận cơ khí để đảm bảo an toàn. Ảnh: SlashGear

Khi lái xe trên cao tốc, các tình huống như tai nạn, thời tiết xấu hay hành vi bất thường của các phương tiện khác đã đủ khiến người lái lo lắng. Tuy nhiên, rung lắc xe do sự cố cơ khí là một trong những vấn đề khó lường và nguy hiểm nhất, bởi nó có thể khiến người lái mất kiểm soát khi di chuyển ở tốc độ cao.

Rung lắc xe có thể xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau, ví dụ như chỉ xảy ra khi phanh hoặc lúc tăng tốc. Việc chẩn đoán chính xác nguyên nhân thường cần thử nghiệm lái và kiểm tra chuyên sâu từ thợ sửa chữa. Tuy nhiên, nắm được những nguyên nhân phổ biến sẽ giúp người lái hiểu rõ hơn và có thể phát hiện sớm vấn đề.

Nguyên nhân hàng đầu gây rung lắc khi chạy cao tốc là các vấn đề liên quan đến bánh xe và lốp. Tình trạng mòn không đều hoặc lệch bánh xe là nguyên nhân phổ biến, bên cạnh đó còn có thể do bánh xe bị hư hỏng, cong vênh hoặc lốp quá cũ, nứt nẻ. Lệch bánh xe thường bắt nguồn từ việc va chạm ổ gà hoặc các bộ phận bị hao mòn, dẫn đến rung lắc và cảm giác lái không ổn định.

Việc bảo dưỡng bánh xe và lốp định kỳ như cân chỉnh bánh, xoay lốp và cân bằng bánh là rất quan trọng để duy trì sự vận hành êm ái và an toàn. Nếu nghi ngờ rung lắc do bánh xe hoặc lốp, người lái nên đưa xe đến gara để kiểm tra và xử lý kịp thời, tránh các rủi ro như nổ lốp hay mất lái.

Một nguyên nhân phổ biến khác là hư hỏng hệ thống phanh. Khi má phanh, đĩa phanh hoặc tang trống bị cong vênh hoặc mòn không đều, chúng không thể tiếp xúc chính xác với nhau, gây ra rung lắc mạnh khi phanh, đặc biệt ở tốc độ cao. Thông thường, rung lắc do phanh chỉ xuất hiện khi đạp phanh và mức độ có thể lan rộng cả khi lái trong phố.

Hệ thống treo và lái cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và êm ái của xe. Các bộ phận như giảm xóc, tay đòn, khớp bi, trục lái nếu bị mòn hoặc hư hỏng sẽ làm giảm khả năng hấp thụ chấn động, gây rung lắc khi chạy tốc độ cao. Ngoài ra, các sự cố này còn ảnh hưởng đến độ chính xác của cân chỉnh bánh xe, làm tăng nguy cơ rung lắc.

Động cơ cũng có thể là nguyên nhân gây rung lắc, đặc biệt khi các chi tiết như chân máy bị hỏng hoặc mòn. Chân máy có nhiệm vụ giữ động cơ cố định và hấp thụ rung động, khi chúng không còn hoạt động tốt, động cơ sẽ dao động mạnh, truyền rung đến toàn bộ thân xe. Ngoài ra, các vấn đề như đánh lửa sai, lọc gió bẩn hoặc quạt làm mát hỏng cũng có thể gây rung lắc khi xe tăng tốc hoặc vận hành.

Cuối cùng, hộp số và các bộ phận liên quan cũng có thể gây rung lắc nếu bị hư hỏng hoặc các chi tiết bên trong bị mòn. Chân hộp số giống như chân máy động cơ, giúp giữ hộp số ổn định. Khi các chi tiết này bị hỏng, rung lắc sẽ xuất hiện, kèm theo các dấu hiệu như khó chuyển số hoặc tiếng ồn lạ. Việc sửa chữa có thể từ thay chân hộp số đến đại tu hộp số tùy mức độ hư hỏng.

Nhìn chung, rung lắc xe trên cao tốc là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề kỹ thuật khác nhau. Việc phát hiện và xử lý sớm không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm lái mà còn đảm bảo an toàn cho người điều khiển và hành khách. Khi gặp hiện tượng này, nên đưa xe đến các trung tâm sửa chữa uy tín để kiểm tra toàn diện và khắc phục kịp thời.