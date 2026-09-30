5 nguyên nhân khiến vô lăng xe bị rung và cách khắc phục

Vô lăng xe bị rung là dấu hiệu cảnh báo sớm về các hư hỏng tiềm ẩn ở lốp, bánh xe, phanh hoặc hệ thống lái. Hiện tượng này thường xuất hiện khi xe chạy ở tốc độ cao và có thể thay đổi theo trạng thái tăng giảm ga hoặc khi phanh. Việc xác định nguyên nhân chính xác đòi hỏi kiểm tra áp suất lốp, cân bằng bánh, độ chụm và tình trạng phanh.

Vô lăng rung khi lái xe có thể do nhiều nguyên nhân liên quan đến lốp và hệ thống phanh cần kiểm tra kỹ. Ảnh: Gfx

Vô lăng rung là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy xe đang gặp vấn đề về các bộ phận như lốp, bánh xe, phanh, hệ thống treo hoặc hệ thống lái. Hiện tượng này thường xuất hiện khi xe chạy ở tốc độ từ 80 đến 100 km/h và có thể trở nên rõ rệt hơn hoặc giảm bớt tùy theo tốc độ và điều kiện vận hành.

Nguyên nhân phổ biến nhất gây rung vô lăng là do lốp xe bị mất cân bằng, mòn không đều hoặc bị lệch. Lốp không đủ áp suất hoặc có vết nứt, hư hỏng cũng có thể làm tăng rung lắc khi xe vận hành.

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến bánh xe như vành bị cong vênh hoặc ổ bi bánh mòn cũng góp phần làm cho vô lăng bị rung. Vành bánh xe bị biến dạng khiến bánh xe không quay đều, tạo ra cảm giác rung lắc khi lái.

Hiện tượng rung vô lăng chỉ xảy ra khi phanh thường liên quan đến hệ thống phanh. Đĩa phanh bị biến dạng hoặc kẹp phanh bị kẹt sẽ khiến xe rung mạnh mỗi khi người lái tác động phanh, ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác lái và an toàn.

Để khắc phục tình trạng này, cần tiến hành kiểm tra áp suất lốp, cân bằng bánh xe, điều chỉnh độ chụm và kiểm tra kỹ hệ thống phanh. Việc đưa xe đến các trung tâm bảo dưỡng chuyên nghiệp để được chẩn đoán và sửa chữa kịp thời là điều cần thiết nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành và kéo dài tuổi thọ xe.