5 nguyên liệu quen thuộc giúp chị em chăm sóc da và vóc dáng từ bên trong

Làm đẹp không chỉ là chăm sóc vẻ ngoài mà còn bắt đầu từ cách nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Một chế độ ăn đa dạng, đủ chất có thể hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, cơ bắp và vóc dáng cân đối.

Trong đó, dầu ô-liu, chanh, sữa chua, trứng và các loại thực phẩm từ đậu nành là những nguyên liệu dễ tìm, có thể bổ sung vào thực đơn hằng ngày. Mỗi loại mang lại giá trị dinh dưỡng riêng, nhưng không nên xem chúng như những phương pháp làm đẹp hay giảm cân cấp tốc.

Dầu ô-liu: Bổ sung chất béo có lợi cho cơ thể

Dầu ô-liu chứa chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic, cùng một số hợp chất chống oxy hóa. Khi sử dụng hợp lý trong bữa ăn, loại dầu này góp phần tạo nên chế độ dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Chất béo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thu các vitamin tan trong dầu như A, D, E và K. Vì vậy, có thể dùng dầu ô-liu để trộn salad, chế biến rau củ hoặc thay thế một phần chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn.

Ngoài công dụng trong ẩm thực, dầu ô-liu còn có thể giúp làm mềm vùng da khô. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để thoa dầu trực tiếp lên mặt. Người có da dầu, dễ nổi mụn nên thận trọng và ưu tiên sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp với loại da.

Chanh tươi: Bổ sung vitamin C cho làn da

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C, dưỡng chất tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Có thể dùng nước chanh pha loãng như một thức uống trong ngày hoặc kết hợp chanh với các món ăn để tăng hương vị. Tuy nhiên, nước chanh không có tác dụng thải độc hay đốt cháy mỡ thừa như nhiều người vẫn nghĩ. Việc giảm cân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động và thói quen sinh hoạt.

Đặc biệt, không nên dùng nước cốt chanh thoa trực tiếp lên da để làm sáng hoặc trị nám. Axit trong chanh có thể gây kích ứng, còn việc tiếp xúc với ánh nắng sau đó có thể làm tăng nguy cơ tổn thương da. Muốn cải thiện sắc tố, chị em nên lựa chọn sản phẩm chăm sóc da phù hợp và sử dụng kem chống nắng đều đặn.

Sữa chua không đường: Hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung protein

Sữa chua không đường cung cấp protein, canxi và một số sản phẩm còn chứa lợi khuẩn sống. Đây là thực phẩm có thể góp phần đa dạng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối.

Nhờ có protein, sữa chua cũng giúp tăng cảm giác no, phù hợp làm bữa phụ hoặc kết hợp với trái cây, yến mạch và các loại hạt. Tuy nhiên, ăn sữa chua không đồng nghĩa với việc tự động giảm cân hay ngăn tích mỡ. Khẩu phần và tổng lượng năng lượng trong ngày vẫn là yếu tố cần quan tâm.

Thay vì sử dụng sữa chua làm mặt nạ với kỳ vọng làm trắng hoặc trẻ hóa da, chị em nên ưu tiên dùng thực phẩm này trong bữa ăn và lựa chọn sản phẩm chăm sóc da đã được kiểm nghiệm phù hợp với nhu cầu của mình.

Trứng gà: Bổ sung protein giúp duy trì cơ bắp

Trứng gà là nguồn protein chất lượng cao, đồng thời cung cấp vitamin nhóm B, vitamin D, choline và nhiều dưỡng chất khác.

Protein cần thiết cho quá trình duy trì, phục hồi cơ bắp, đặc biệt với người thường xuyên vận động hoặc tập luyện. Bổ sung trứng trong khẩu phần ăn hợp lý có thể giúp chị em đáp ứng nhu cầu protein, kết hợp với tập luyện để duy trì vóc dáng săn chắc.

Trứng cũng có thể chế biến thành nhiều món đơn giản như luộc, hấp hoặc nấu cùng rau củ. Nên ưu tiên cách chế biến ít dầu mỡ, đồng thời kết hợp với các nhóm thực phẩm khác để bữa ăn cân bằng.

Không nên sử dụng lòng trắng trứng sống làm mặt nạ với kỳ vọng se khít lỗ chân lông hay chống lão hóa. Cách làm này chưa có bằng chứng thuyết phục về hiệu quả và có thể gây kích ứng ở một số người.

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu: Bổ sung đạm thực vật và chất xơ

Đậu nành là thực phẩm giàu protein thực vật, đồng thời cung cấp chất béo không bão hòa, chất xơ và một số vi chất dinh dưỡng. Các sản phẩm như đậu phụ, sữa đậu nành không đường, đậu nành luộc có thể góp phần đa dạng nguồn đạm trong thực đơn.

Bên cạnh đó, các loại hạt và thực phẩm từ thực vật còn cung cấp chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no. Chất béo từ thực vật cũng góp phần bổ sung các axit béo cần thiết cho cơ thể.

Omega-3, omega-6 và omega-9 là những nhóm axit béo có vai trò khác nhau. Trong đó, một số axit béo thuộc nhóm omega-3 và omega-6 là thiết yếu, cần được bổ sung qua thực phẩm. Đậu nành có chứa chất béo không bão hòa, nhưng không nên xem một loại thực phẩm đơn lẻ là nguồn cung cấp đầy đủ mọi dưỡng chất.

Muốn chăm sóc sức khỏe và sắc vóc lâu dài, chị em nên kết hợp đậu nành với rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các nguồn đạm khác và vận động thường xuyên.

Làm đẹp là quá trình cần sự kiên trì, không thể trông chờ vào một loại thực phẩm hay công thức tại nhà. Thay vì chạy theo những lời quảng cáo về khả năng làm trắng da, thải độc hoặc giảm mỡ cấp tốc, chị em nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và chăm sóc da phù hợp. Những thói quen nhỏ được duy trì mỗi ngày mới là nền tảng cho sức khỏe và vẻ ngoài tươi tắn lâu dài.