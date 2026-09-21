5 người được cứu trong ngôi nhà bốc cháy trên phố Trần Vỹ

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: B.H.

Khoảng 9h ngày 21/9, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn 4 tầng ở số 24 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, Hà Nội.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kéo theo cột khói đen dày đặc bốc lên cao trong thời điểm bên trong nhà đang có nhiều người.

Phát hiện sự việc, những người có mặt đã hoảng loạn tháo chạy ra ngoài hô hoán báo động, đồng thời người dân xung quanh cũng khẩn trương gọi tổng đài 114 để trình báo.

Các xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: B.H.

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Diễn phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội điều động lực lượng đến hiện trường tổ chức dập lửa và triển khai phương án tìm kiếm người mắc kẹt.

Hình ảnh các nạn nhân được giải cứu thành công tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: B.H.

Đến khoảng 9h25 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 5 nạn nhân và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.