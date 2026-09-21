5 người được cứu trong ngôi nhà bốc cháy trên phố Trần Vỹ
Ngày 21/9, vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà 4 tầng phố Trần Vỹ. Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 5 người.
Khoảng 9h ngày 21/9, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn 4 tầng ở số 24 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, Hà Nội.
Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kéo theo cột khói đen dày đặc bốc lên cao trong thời điểm bên trong nhà đang có nhiều người.
Phát hiện sự việc, những người có mặt đã hoảng loạn tháo chạy ra ngoài hô hoán báo động, đồng thời người dân xung quanh cũng khẩn trương gọi tổng đài 114 để trình báo.
Nhận được tin báo, Công an phường Phú Diễn phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội điều động lực lượng đến hiện trường tổ chức dập lửa và triển khai phương án tìm kiếm người mắc kẹt.
Đến khoảng 9h25 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 5 nạn nhân và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/5-nguoi-duoc-cuu-trong-ngoi-nha-boc-chay-tren-pho-tran-vy-169260921105410368.htm