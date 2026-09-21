5 người được cứu thoát trong ngôi nhà bốc cháy trên phố Trần Vỹ

Người bị nạn được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Hiếu Trần

Thời điểm trên, khi phát hiện khói đen dày đặc bốc ra từ ngôi nhà, những người bên trong chạy ra ngoài hô hoán, cùng với đó người dân cũng nhanh chóng gọi 114.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hiểu Trần

Nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt. Ảnh: Hiếu Trần

Đến khoảng 9h25 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng cứu được 5 người và đưa đến Bệnh viện 198 cấp cứu.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn được xác định là cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn, cao 4 tầng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.