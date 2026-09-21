5 người được cứu thoát trong ngôi nhà bốc cháy trên phố Trần Vỹ
Khoảng 8h30 ngày 21-9, tại ngôi nhà số 24 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn, (Hà Nội) bất ngờ phát hoả. Ngọn lửa kèm khói bốc cao. Vào thời điểm cháy đang có nhiều người bên trong.
Thời điểm trên, khi phát hiện khói đen dày đặc bốc ra từ ngôi nhà, những người bên trong chạy ra ngoài hô hoán, cùng với đó người dân cũng nhanh chóng gọi 114.
Nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt.
Đến khoảng 9h25 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng cứu được 5 người và đưa đến Bệnh viện 198 cấp cứu.
Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn được xác định là cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn, cao 4 tầng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/5-nguoi-duoc-cuu-thoat-trong-ngoi-nha-boc-chay-tren-pho-tran-vy-1757463.html