5 người được cứu sống sau khi lênh đênh trên Thái Bình Dương gần 3 tháng

5 người dân Micronesia được cứu sống sau khi lênh đênh trên Thái Bình Dương gần 3 tháng.

Theo tờ báo, 5 người dân Micronesia đã lênh đênh gần 3 tháng trên Thái Bình Dương, trước khi thuyền của họ dạt vào bờ đảo Fanning thuộc Kiribati, một quốc đảo ở Thái Bình Dương, cách nhà họ khoảng 5.400km.

Daily Mail cho biết, một nhóm 9 người đã khởi hành vào cuối tháng 7 từ đảo Murilo ở Micronesia, một quần đảo ở phía Tây Thái Bình Dương, đến đảo Ruou lân cận.

Hành trình dự kiến ​​chỉ mất không quá 1 giờ. Tuy nhiên, con thuyền đã gặp phải một cơn bão và bị thổi lệch hướng.

Nhóm người này đã trôi dạt trên Thái Bình Dương trong khoảng 3 tháng, vượt qua quãng đường khoảng 5.400km, trước khi con thuyền dạt vào bờ đảo Fanning ở Kiribati.

5 người, trong đó có 2 trẻ em, đã được cứu sống và hiện đang được một mục sư tại nhà thờ địa phương chăm sóc.

Họ đã được điều trị y tế. Vị trí của 4 người còn lại trên thuyền vẫn chưa được biết.

Theo TASS