5 ngộ nhận phổ biến khiến bệnh hen thêm trầm trọng

Hen phế quản là một bệnh lý đường hô hấp mãn tính đặc trưng bởi tình trạng viêm và hẹp đường thở, xuất hiện ở mọi lứa tuổi và đang ảnh hưởng từ 1% đến 18% dân số tùy theo từng quốc gia.

Trên thế giới, hiện có khoảng 358 triệu người đang sống chung với căn bệnh này. Mặc dù chưa có đủ bằng chứng khẳng định nguyên nhân chính xác gây bệnh, di truyền và các yếu tố môi trường sống được xác định đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của hen.

GS Ngô Quý Châu chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Bùi Thư

Đối với những bệnh nhân hen nặng, cuộc sống hằng ngày là một hành trình đầy gian khó và thách thức. Những triệu chứng dai dẳng cùng các đợt kịch phát khó lường không chỉ bào mòn sức khỏe người bệnh mà còn tạo ra gánh nặng lớn cho gia đình cũng như hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Tại Hội thảo khoa học "Trúng đích IL-5, xu hướng điều trị hen nặng" do Hội Hô hấp Việt Nam vừa tổ chức, GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam cho biết, ước tính có khoảng 3,23% dân số đang sống chung với bệnh hen. Trong số đó, khoảng 7% đến 11% thuộc nhóm hen nặng.

“Dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số bệnh nhân hen, nhóm người bệnh hen nặng lại phải đối mặt với rủi ro cao xảy ra các đợt cấp tái diễn, nguy cơ nhập viện liên tục, suy giảm chức năng hô hấp rõ rệt và ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống.

Đáng chú ý, nhóm này chiếm tới hơn 70% tổng chi phí điều trị bệnh hen”, Giáo sư Châu thông tin.

PGS.TS.BS Phan Thu Phương, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nội Tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội, Viện trưởng Viện Hô hấp Bạch Mai, chỉ ra rằng trong hơn một thập kỷ qua, nhiều quốc gia đã ghi nhận những kinh nghiệm thực tiễn quan trọng khi ứng dụng phương pháp điều trị hướng đích cho bệnh nhân hen nặng.

Những hiểu biết sâu sắc hơn về nền tảng sinh học, đặc biệt là vai trò của viêm type 2 và IL-5 trong đáp ứng viêm tăng bạch cầu ái toan, đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng khoa học quốc tế. Tiến bộ này hỗ trợ tối đa các bác sĩ trong việc phân loại kiểu hình bệnh và đưa ra liệu pháp điều trị tối ưu nhất.

5 ngộ nhận thường gặp của nhiều người về bệnh hen:

- Hen có thể chữa khỏi hoàn toàn

Sai. Hen là bệnh mạn tính, nhưng hiện nay có nhiều phương pháp kiểm soát tốt cơn hen giúp chúng ta có cuộc sống bình thường.

- Thuốc cắt cơn là "vị cứu tinh" duy nhất

Thuốc cắt cơn mang lại cảm giác dễ chịu ngay lập tức nhưng không kiểm soát được hen. Nếu chỉ dùng đơn độc mà không kèm thuốc kiểm soát (dự phòng) sẽ có thể làm bệnh hen thêm trầm trọng, nguy hiểm tính mạng do cơn hen cấp nặng. Cần phối hợp cả thuốc dự phòng và thuốc cắt cơn theo hướng dẫn của bác sĩ để kiểm soát hen tốt nhất.

- Hạn chế sử dụng thuốc dự phòng vì sợ tác dụng phụ

Thuốc dự phòng giúp kiểm soát triệu chứng hen và phòng được cơn hen cấp. Nếu tự ý ngừng thuốc sẽ rất nguy hiểm, làm bệnh trở nặng hơn, có thể nguy hiểm tính mạng do cơn hen cấp nặng.

- Mẹo dân gian có thể chữa khỏi hen

Chưa có bằng chứng khoa học về việc này. Y học ngày nay vẫn chưa có thuốc chữa khỏi hen, nhưng có thể kiểm soát hen tốt với sự hướng dẫn của bác sĩ.

- Không được tập thể dục thể thao

Sai, có thể tập các nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe và nên khởi động, uống đủ nước.