5 ngày có 2 người tử vong do sét đánh, Đà Nẵng khuyến cáo người dân phòng tránh

Theo UBND xã Núi Thành, vừa qua trên địa bàn xảy ra liên tiếp 2 vụ sét đánh khiến 2 người dân địa phương tử vong khi đang đánh bắt cá trên sông.

Do đó, đây là cảnh báo về nguy cơ sét đánh khi mưa dông, đặc biệt đối với người thường xuyên lao động trên sông, biển.

Để chủ động phòng tránh sét khi trời mưa dông, UBND xã Núi Thành khuyến cáo người dân cần theo dõi dự báo thời tiết. Cụ thể, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, cảnh báo mưa dông, sấm sét, tránh ra sông, biển khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Liên tiếp trong 5 ngày, 2 người ở xã Núi Thành, TP Đà Nẵng bị sét đánh tử vong khi đánh bắt cá trên sông.

Bà con cần khẩn trương vào bờ khi thấy trời chuyển dông, có sấm sét, phải ngừng đánh bắt, nhanh chóng đưa ghe, thuyền vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân không có ở lại trên ghe, thuyền giữa sông khi đây là nơi tiềm ẩn nguy cơ cao khi có sét, không tiếp tục đánh bắt để bảo vệ tài sản.

Không trú dưới cây cao, gần cột điện, khu vực trống trải hoặc sát mặt nước. Người dân cũng nên trang bị đầy đủ phương tiện liên lạc, áo phao, trang thiết bị cứu sinh khi ra khơi, trên sông.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 9/10, ông Đ.V.P (SN 1984, trú tổ 2, thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành) cùng vợ chèo ghe đánh bắt cá trên sông Trường Giang, đoạn khu vực Vịnh An An Hoà thì bị sét đánh rơi xuống sông mất tích.

Sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, đến sáng ngày 11/10, Ban Chỉ huy quân sự xã Núi Thành cùng lực lượng công an xã, người dân và các đội cứu nạn đã tìm thấy thi thể Đ.V.P và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tiếp đó, khoảng 15h ngày 13/10, ông T.Đ (65 tuổi, ở thôn Sâm Linh, xã Núi Thành) đang thả lưới đánh cá trên sông Trường Giang thì bất ngờ bị sét đánh, rơi xuống sông và tử vong. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự.