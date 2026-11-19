Tại Hội nghị về An ninh bảo mật giữa các ngân hàng, 5 nhà băng chiếm thị phần hàng đầu gồm: Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và MB đã trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác nhằm tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực và nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa 5 ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh các nguy cơ tấn công mạng ngày càng phức tạp. Phó Thống đốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy nguồn lực chung, tăng cường chia sẻ thông tin cảnh báo, phối hợp kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống và chủ động phòng ngừa, ứng phó với rủi ro.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng nâng cao trách nhiệm tuân thủ các quy định, khuyến nghị về an toàn thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nhận diện giao dịch bất thường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Đồng thời, các nội dung hợp tác cần được triển khai thực chất, đúng quy định pháp luật, có sự phối hợp thường xuyên, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện cụ thể, hướng tới nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng.

Về phía Bộ Công an, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) nhấn mạnh những thách thức ngày càng lớn trong công tác bảo đảm an ninh mạng đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Theo đó, các ngân hàng cần tiếp tục nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, ứng phó với các cuộc tấn công mạng; tăng cường chia sẻ thông tin cảnh báo, hoàn thiện quy trình ứng cứu sự cố và nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp bảo mật tiên tiến. Cục A05 khẳng định sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các ngân hàng trong công tác bảo đảm an ninh mạng.

Hội nghị góp phần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng chuyên trách về an ninh mạng và các ngân hàng, hướng tới nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn và phát triển hoạt động ngân hàng bền vững.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh việc kiểm soát an ninh, an toàn hệ thống đang là một trong những mối lo hàng đầu tại nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới. Mới đây, một loạt ngân hàng lớn tại Mỹ như JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, U.S. Bank... đã bị tê liệt dịch vụ trực tuyến. Trước đó, ngành hàng không Mỹ cũng rơi vào đợt hỗn loạn nghiêm trọng khi hàng chục nghìn chuyến bay bị hủy...

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước cũng đang đề xuất các quy định nhằm siết chặt các quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng (tại dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 09/2020/TT-NHNN).

Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện nay, các tổ chức tín dụng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sử dụng điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI), mở rộng kết nối giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API) và thuê ngoài dịch vụ công nghệ. Sự phát triển của các mô hình này làm gia tăng mức độ phụ thuộc vào bên thứ ba, đồng thời phát sinh thêm rủi ro đối với an toàn hệ thống và dữ liệu.

Bên cạnh đó, các hình thức tấn công mạng, mã độc tống tiền và nguy cơ lộ lọt dữ liệu ngày càng tinh vi, đặt ra yêu cầu tăng cường khả năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố tại các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.