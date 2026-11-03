5 nàng công chúa hoàng gia sở hữu nhan sắc nổi bật, gu thời trang khiến công chúng mê mẩn

Nhắc đến những biểu tượng thời trang hoàng gia, công chúng thường nghĩ tới Vương phi Kate, Vương hậu Letizia hay Vương hậu Rania. Tuy nhiên, thế hệ công chúa trẻ cũng ngày càng thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc nổi bật và phong cách thời trang mang dấu ấn riêng.

Mới đây, tạp chí ELLE lựa chọn 5 nàng công chúa đến từ Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển và Jordan. Mỗi người sở hữu vẻ đẹp và gu ăn mặc khác biệt, từ thanh lịch, nữ tính đến hiện đại, cá tính.

Công chúa Leonor – Tây Ban Nha: Thanh lịch, chuẩn mực

Sinh năm 2005, Công chúa Leonor là con gái lớn của Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia, đồng thời là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Tây Ban Nha.

Sở hữu gương mặt thanh tú và phong thái tự tin, Leonor thường lựa chọn suit may đo, váy midi tối giản cùng những thiết kế có đường cắt tinh tế. Phong cách của cô kết hợp hài hòa giữa nét trẻ trung và sự trang trọng cần có của một thành viên hoàng gia.

Thừa hưởng gu thời trang từ mẹ, Leonor vẫn đang từng bước tạo dựng dấu ấn riêng. Hình ảnh nữ công chúa nghiêm túc với trách nhiệm hoàng gia nhưng vẫn hiện đại khiến cô được truyền thông quan tâm.

Công chúa Kako – Nhật Bản: Nữ tính, ngọt ngào

Công chúa Kako sinh năm 1994, là con gái thứ hai của Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko, đồng thời là cháu gái của Nhật hoàng Naruhito.

Kako gây thiện cảm với nụ cười rạng rỡ, phong thái gần gũi và gu thời trang thanh lịch. Cô thường xuất hiện trong những bộ trang phục kín đáo, có đường nét mềm mại với các gam màu nhẹ nhàng như hồng phấn, xanh pastel, trắng kem.

Đáng chú ý, Kako không chỉ lựa chọn những thiết kế đắt đỏ mà còn ưu tiên một số thương hiệu nội địa Nhật Bản. Sự giản dị, nữ tính giúp cô trở thành hình mẫu thời trang được nhiều phụ nữ yêu thích.

Công chúa Alexia – Hà Lan: Hiện đại, cá tính

Trái với vẻ chỉn chu của Leonor, Công chúa Alexia của Hà Lan gây ấn tượng bằng phong cách trẻ trung và có phần táo bạo. Sinh năm 2005, cô là con gái thứ hai của Vua Willem-Alexander và Vương hậu Máxima, hiện đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng.

Thừa hưởng tình yêu thời trang từ mẹ, Alexia không ngại thử nghiệm những bộ trang phục có màu sắc nổi bật, kiểu dáng hiện đại và đường cắt phá cách. Tại các sự kiện hoàng gia, cô có thể lựa chọn váy ôm, thiết kế trễ vai hoặc suit bắt mắt; trong đời thường, phong cách lại thoải mái và năng động hơn.

Sự độc lập trong lựa chọn cá nhân cùng gu ăn mặc hiện đại giúp Alexia trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của hoàng gia châu Âu.

Công chúa Madeleine – Thụy Điển: Lộng lẫy như cổ tích

Sinh năm 1982, Công chúa Madeleine từ lâu gây chú ý bởi vẻ đẹp cổ điển với mái tóc vàng nâu, đôi mắt xanh và phong thái quý phái.

Trong những sự kiện trang trọng, Madeleine thường chọn váy dạ hội chất liệu mềm mại, điểm xuyết ren, thêu hoặc đính kết tinh xảo. Khi kết hợp cùng vương miện và trang sức hoàng gia, cô mang vẻ đẹp lộng lẫy như bước ra từ truyện cổ tích.

Ở những dịp đời thường, công chúa lại ưu tiên váy dáng gọn, màu sắc trang nhã và áo khoác thanh lịch. Khả năng tiết chế trang phục đúng hoàn cảnh là điểm giúp phong cách của Madeleine luôn được đánh giá cao.

Công chúa Iman – Jordan: Sang trọng kín đáo

Công chúa Iman sinh năm 1996, là con gái lớn của Quốc vương Abdullah II và Vương hậu Rania của Jordan. Có mẹ là một biểu tượng thời trang hoàng gia, Iman cũng sớm gây chú ý với phong cách tinh tế.

Cô yêu thích những thiết kế có phom dáng thanh thoát, gam màu dịu nhẹ và chi tiết trang trí vừa phải. Phong cách của Iman mang tinh thần quiet luxury – sang trọng kín đáo, không cần phô trương logo hay phụ kiện.

Năm 2023, Iman kết hôn với Jameel Alexander Thermiotis và đón con gái đầu lòng vào năm 2025. Dù ít xuất hiện trước công chúng, mỗi lần lộ diện, cô vẫn nhận được sự quan tâm nhờ vẻ ngoài thanh lịch.