5 năm thực hiện rà soát diện tích trụ sở một lần

Đây là một trong những nội dung được bổ sung tại Nghị định số 369/2026/NĐ-CP (NĐ 369) vừa được Chính phủ ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. NĐ 369 có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026.

Không để diện tích vượt định mức “đi theo” đơn vị mới

Theo quy định mới, tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc phục vụ công tác được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức danh, chức vụ thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức cao nhất.

Diện tích làm việc phục vụ công tác các chức danh, diện tích sử dụng chung, diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp được xác định theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật. Khi tính diện tích không bao gồm cầu thang, thang máy, thang thoát hiểm, ram dốc, nhà để xe, tường bao, tường phân chia phòng làm việc, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật và một số phần diện tích khác theo quy định.

Theo quy định mới, tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc phục vụ công tác được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức danh, chức vụ thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức cao nhất. Ảnh minh họa: H.T

Tiêu chuẩn, định mức để thực hiện giao, điều chuyển được xác định trên tổng diện tích các loại diện tích này và tính cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công. Trường hợp một đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhiều trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thì tiêu chuẩn, định mức được tính trên tổng diện tích của toàn bộ các trụ sở, cơ sở được giao.

Đáng chú ý, Nghị định 369 bổ sung Điều 3a về rà soát trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn, định mức và xử lý phần diện tích lớn hơn tiêu chuẩn, định mức.

Quy định này đặc biệt được đặt ra trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách hoặc chấm dứt hoạt động. Khi đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận phải tiếp nhận nguyên trạng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày tiếp nhận phải rà soát để xử lý.

Nếu diện tích phù hợp với tiêu chuẩn, định mức hoặc phần diện tích vượt không quá 300 m², cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao quản lý, sử dụng. Phần diện tích vượt trong trường hợp này không được tính vào diện tích của đơn vị tiếp nhận khi xác định tiêu chuẩn, định mức.

Với phần diện tích vượt trên 300 m², cách xử lý được đặt theo hướng tìm đơn vị khác có nhu cầu. Cơ quan tiếp nhận phải công khai thông tin trong thời hạn 30 ngày. Sau đó, trong 30 ngày tiếp theo, thực hiện rà soát, lựa chọn đơn vị phù hợp theo thứ tự ưu tiên.

Nếu không có đơn vị tiếp nhận, cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giao nguyên trạng. Phần diện tích vượt vẫn không được tính vào tiêu chuẩn, định mức của đơn vị, nhưng được sử dụng ổn định đến kỳ rà soát 5 năm tiếp theo.

Đối với trường hợp giao, điều chuyển trụ sở không thuộc diện sáp nhập, hợp nhất, chia tách hoặc chấm dứt hoạt động, Nghị định cũng quy định thời hạn rà soát và cơ chế xử lý tương ứng. Riêng trường hợp điều chuyển do thay đổi cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức hoặc phân cấp quản lý, đơn vị tiếp nhận phải rà soát trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận.

Định mức được giữ ổn định trong 5 năm

Một điểm mới khác là tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được xác định theo kỳ ổn định 5 năm, thay vì liên tục rà soát theo từng biến động.

Theo Điều 3b được bổ sung, việc rà soát được thực hiện một lần trong mỗi kỳ 5 năm.

Kỳ rà soát đầu tiên được thực hiện trong quý I/2027, với số liệu được chốt tại ngày 1/1/2027. Các kỳ tiếp theo thực hiện trong quý I của năm đầu tiên của mỗi kỳ rà soát, lấy số liệu tại ngày 1/1 của năm đầu tiên để áp dụng kết quả kể từ thời điểm này.

Nghị định cũng tránh việc một đơn vị vừa rà soát, xử lý xong lại phải thực hiện ngay một đợt rà soát mới. Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, xử lý theo Điều 3a trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/1 của năm đầu tiên của kỳ rà soát tiếp theo thì không phải rà soát trong kỳ đó. Kết quả rà soát trước được tiếp tục sử dụng trong thời gian ổn định còn lại.

Diện tích được ổn định trong kỳ bao gồm toàn bộ diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quản lý, sử dụng. Trong đó bao gồm cả diện tích theo tiêu chuẩn, định mức và phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức đã được cấp có thẩm quyền cho phép tiếp tục quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, phần diện tích vượt này không được cộng vào diện tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị để xác định tiêu chuẩn, định mức.

Trong thời gian ổn định 5 năm, diện tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị về nguyên tắc được giữ ổn định. Điều này tạo ra một khoảng thời gian đủ để đơn vị sử dụng, quản lý trụ sở theo phương án đã được cấp có thẩm quyền quyết định, thay vì phải thường xuyên xác định lại định mức.

Việc ổn định trong 5 năm không có nghĩa diện tích trụ sở được “đóng khung” trong mọi trường hợp.

Nghị định quy định một số trường hợp được rà soát, điều chỉnh trong thời gian ổn định. Đó là khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; thay đổi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức làm thay đổi tiêu chuẩn, định mức; phát sinh yêu cầu đặc thù về nhiệm vụ, chuyển đổi số, chuyển đổi công năng, quốc phòng, an ninh, bảo mật hoặc an toàn thông tin.

Ngoài ra, việc rà soát, điều chỉnh cũng được thực hiện khi có đơn vị khác có nhu cầu tiếp nhận phù hợp đối với phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức.

Như vậy, cùng với việc xác lập một chu kỳ ổn định 5 năm, quy định mới vẫn giữ cơ chế xử lý đối với những biến động thực tế. Diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức được nhận diện và xử lý theo từng trường hợp, thay vì mặc nhiên trở thành phần diện tích được tính vào định mức của đơn vị tiếp nhận.