5 năm sau ồn ào đời tư, tòa tuyên Jack là cha đẻ của con gái diễn viên Thiên An

Jack là cha đẻ của con gái diễn viên Thiên An

Theo Tiền phong, sáng 22/9, TAND Khu vực 2 TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự Tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack - J97) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện xác nhận ông Tuấn là cha đẻ của bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) và có các quyền, nghĩa vụ của người cha với cháu Đ. theo Luật Hôn nhân và Gia đình.

Trước khi HĐXX tuyên án, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nói rằng, qua tài liệu hồ sơ, lời khai của các bên có cơ sở xác định ông Tuấn là cha của con gái bà An. Viện Kiểm sát chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tuấn.

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3/2025, ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu Tòa án xác định bé Đ. là con ruột của mình. Nam ca sĩ đồng thời đề nghị bị đơn không được ngăn cản ông thực hiện quyền và trách nhiệm của người cha đối với bé.

Ca sĩ Jack - J97. Ảnh VTC News

Tại phiên tòa, bà Thiên An trình bày rằng, từ lúc sinh bé Đ. đến đầu năm 2022, bà chỉ nhận được hơn 100 triệu đồng từ ông Tuấn. Từ đó đến nay, việc chăm sóc bé dựa vào kinh tế của mẹ bà An.

Bà An cũng trình bày không có hành vi cản trở và tạo điều kiện cho ông Tuấn thực hiện quyền làm cha của bé Đ., đứng tên trên giấy khai sinh nhưng ông Tuấn từ chối.

Ông Tuấn trình bày là cảm thấy có lỗi với con, muốn con có tên cha trên giấy tờ và muốn thực hiện quyền làm cha.

5 năm sau ồn ào đời tư giữa Jack và Thiên An

Theo VTC News, năm 2021, vụ bê bối tình cảm của Jack và Thiên An từng gây xôn xao showbiz Việt. Thiên An tiết lộ có con gái với Jack, song nam ca sĩ bị cho rằng bội bạc, bỏ con. Điều này khiến Jack nhận phải nhiều chỉ trích của khán giả. Từ đó đến nay, dù ồn ào vẫn chưa khép lại nhưng có thể thấy cuộc sống của cả hai đã có nhiều thay đổi.

Đáng chú ý, giọng ca "Sóng gió" từng nộp đơn tố cáo Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi đăng tải các bài viết trên trang cá nhân.

Về mối quan hệ tình cảm với Thiên An, trách nhiệm trong quan hệ con chung giữa cả hai, công ty của Jack cho rằng nữ diễn viên “chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con từ khi bé sinh ra đến nay”. Đơn vị này đã nộp đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền để xác định mối quan hệ cha con, thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định pháp luật.

Nữ diễn viên Thiên An một mình nuôi dạy con gái. Ảnh VTC News

Đối với Thiên An, cô tập trung phát triển sự nghiệp, một mình nuôi con. Cô hoạt động trong showbiz trong vai trò diễn viên, góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình như Mưu kế thượng lưu, Trên cả tình thân…

Năm 2024, Thiên An có cơ hội lớn khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh kinh dị "Linh Miêu - Quỷ nhập tràng" của nhà sản xuất Võ Thanh Hòa. Thiên An để lại ấn tượng khá tốt với khán giả với vai chính điện ảnh đầu tiên.

Cô khá đắt show và cũng sở hữu người hâm mộ đông đảo. Ngoài đóng phim, Thiên An còn nhận nhiều lời mời đóng MV, làm mẫu quảng cáo, được các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm săn đón. Cô cũng thử sức với công việc livestream bán hàng.