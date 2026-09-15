5 năm sau ngày mất mẹ vì Covid-19

Năm năm trước, chị em Phan Ngọc Tú Anh và Phan Ngọc Minh Châu mất mẹ trong những ngày Covid-19 căng thẳng nhất. Khi ấy, Minh Châu còn chưa kịp chào đời. Mẹ của hai bé, một giáo viên tiểu học, nhiễm Covid-19 và qua đời ngày 23/7/2021. Tú Anh lúc đó mới 2 tuổi. Trong bụng mẹ là Minh Châu, một thai nhi chưa đầy 7 tháng.

Minh Châu được sinh ra chỉ nặng 1,4 kg. “Nó chỉ nằm trọn trong 2 bàn tay”, bà ngoại Thạch Thị Bon Xim, 70 tuổi, nhớ lại những ngày đầu chăm cháu ở Bệnh viện Từ Dũ.

Sau khoảng hai tháng được chăm sóc tại bệnh viện, Minh Châu mới đủ khỏe để về nhà.

Từ đứa trẻ 1,4 kg đến cô bé hay làm nũng

Năm năm trôi qua, hình ảnh ấy đã trở thành ký ức xa hơn với gia đình. Trong căn nhà ở xã Hóc Môn hiện tại, hai chị em Tú Anh và Minh Châu sống cùng cha và bà ngoại. Minh Châu giờ đã lớn. Em chạy nhảy, cười đùa rồi sà vào lòng bà ngoại làm nũng. Trong nhà còn có bé Anh Thư, con của cô cậu, cùng lứa với Tú Anh. Tiếng trẻ con khiến căn nhà khác hẳn những ngày đầu sau biến cố.

Bà Bon Xim cũng không còn vẻ sầu muộn như những lần gặp trước. Công việc của bà và gia đình vẫn là chăm sóc, nuôi dạy những đứa trẻ. “Bây giờ chỉ cố gắng nuôi dạy sắp nhỏ, mong chúng lớn nên người”, bà chia sẻ.

Câu chuyện của Minh Châu và chị gái cũng là một trong những trường hợp được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đồng hành từ những ngày đầu.

Bé Phan Ngọc Minh Châu và bà ngoại Thạch Thị Bon Xim. Ảnh: Bùi Chiến.

Ở một gia đình khác, anh Tăng Nguyễn Duy An cũng đi qua những năm tháng tương tự. Vợ anh, chị N.T.K.P, qua đời vì Covid-19 vào năm 2021. Chị ra đi khi đứa con thứ hai còn chưa đủ tháng. Các bác sĩ phải mổ cấp cứu để giữ em bé.

Tăng Mộc Anh chào đời trong hoàn cảnh ấy và phải được chăm sóc riêng tại bệnh viện nhiều tháng trước khi đủ khỏe để về nhà.

Những ngày đầu, anh An cùng hai con đối diện với một cuộc sống hoàn toàn khác. Mộc Anh được gửi về quê ngoại chăm sóc. Huyền Anh, khi ấy còn nhỏ, ở cùng cha tại phòng trọ để tiếp tục đi học.

Năm 2021, khi chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đến thăm, Huyền Anh vẫn còn là một cô bé với ánh mắt thẫn thờ. Anh An nghẹn ngào mỗi khi nhắc đến người vợ vừa mất.

Năm năm sau, cô bé ấy đã 12 tuổi, học xong lớp 6 và duy trì thành tích học sinh giỏi, xuất sắc suốt 6 năm. Mộc Anh nay cũng đã 5 tuổi. Cô bé hiếu động, dễ thương, được ông bà và cha cùng chăm sóc.

Để hai con có thể lớn lên bình thường, anh An vẫn phải xoay xở từng ngày. Sau khi đưa Huyền Anh đến trường, anh trở về phòng trọ phụ mẹ già chăm Mộc Anh, rồi chạy xe máy công nghệ kiếm thêm thu nhập.

Cuộc sống chưa vì thế mà hết khó khăn, nhưng những đứa trẻ đã có thể tiếp tục đến trường, vui chơi và lớn lên. “Nhờ tình yêu thương đó, tôi thấy tự tin hơn, đặc biệt rất hạnh phúc khi nhìn các con vui tươi và lớn lên trong những vòng tay ấm của mọi người”, anh An nói.

Năm năm đồng hành

Covid-19 đã qua, nhưng với những gia đình mất đi người thân trong đại dịch, những khoảng trống vẫn còn đó. Điều thay đổi rõ nhất sau 5 năm có lẽ nằm ở những đứa trẻ. Những em bé từng được nhắc đến trong các câu chuyện về mất mát nay đã bắt đầu có những ký ức và thành tích của riêng mình.

Trong 5 năm qua, Báo Thanh Niên cho biết chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã thực hiện nhiều hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp, trao quà và kết nối bảo trợ cho trẻ mồ côi do Covid-19. Chương trình cũng mở rộng việc hỗ trợ trẻ mồ côi do nhiều nguyên nhân khác.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, trong gần 100 sự kiện, tổng số tiền hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ cho các em mồ côi do Covid-19, cũng như hỗ trợ học bổng tiếng Anh do Yagi cùng các suất học bổng khác, đến nay gần 77 tỷ đồng.

Với những người từng gặp các em từ những ngày đầu, sự thay đổi sau 5 năm không chỉ nằm ở những con số hỗ trợ. Đó là lúc một đứa trẻ từng chỉ nặng 1,4 kg có thể chạy nhảy trong nhà; một cô bé từng mất mẹ có thể bước vào lớp 6 với thành tích học tập tốt; và những người cha, người bà tiếp tục có thêm lý do để gắng sức mỗi ngày.

Thiết kế sân khấu chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" tại Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ. Ảnh: Ban tổ chức.

Những câu chuyện này sẽ được nhắc lại trong chương trình nghệ thuật - chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời, do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức tối 16/9 tại Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM.

Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20h10, kéo dài khoảng 90 phút và được phát sóng trực tiếp. Các tiết mục nghệ thuật sẽ được đan xen với phóng sự, câu chuyện đời thực và những cuộc gặp gỡ với các em nhỏ đã đồng hành cùng chương trình trong 5 năm qua.

Đây cũng là dịp nhìn lại một hành trình bắt đầu từ những ngày dịch bệnh khắc nghiệt, khi nhiều đứa trẻ đột ngột mất đi cha hoặc mẹ, đến hôm nay, khi các em đã lớn và có những thành tích của riêng mình.