5 năm hiếm muộn, 6 lần chuyển phôi: Người phụ nữ đón con khỏe mạnh ở tuần 37

5 năm điều trị hiếm muộn, 6 lần chuyển phôi với 15 phôi tốt nhưng hành trình tìm con của chị V.V.H. (Hà Nội) vẫn nhiều lần dang dở. Sau một lần sinh non ở tuần 25 và những điều chỉnh trong quá trình điều trị, chị cuối cùng đón em bé khỏe mạnh chào đời ở tuần 37.

Có phôi tốt vẫn liên tục hỏng thai

Suốt 5 năm điều trị hiếm muộn, chị V.V.H (sinh năm 1991) đã trải qua không ít lần hy vọng rồi thất vọng.

Chị mắc hội chứng buồng trứng đa nang kèm u xơ tử cung. Trong quá trình điều trị, dù tạo được những phôi có chất lượng khả quan, các lần chuyển phôi vẫn không mang lại kết quả như mong muốn.

Theo ThS.BS Lê Vũ Hải Duy, Trung tâm IVF Phương Đông (Trung tâm Hiếm muộn và Nam học Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông), trong hai chu kỳ thụ tinh ống nghiệm, chị H. đáp ứng tốt với kích thích buồng trứng, thu được tổng cộng 24 noãn và 15 phôi có chất lượng khả quan.

Dù vậy, những lần chuyển phôi đầu tiên vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi. Có lần phôi đã làm tổ và xuất hiện dấu hiệu mang thai, nhưng thai ngừng phát triển từ rất sớm.

Mặc dù bệnh nhân có phản ứng tốt với phác đồ kích thích buồng trứng, các đợt chuyển phôi trước đây vẫn chưa ghi nhận kết quả như kỳ vọng (Ảnh: BVCC)

Với trường hợp của chị H., các bác sĩ phải tìm kiếm nguyên nhân phía sau những lần thất bại thay vì đơn thuần lặp lại chu kỳ điều trị.

Hội chứng buồng trứng đa nang có thể đi kèm những rối loạn nội tiết và ảnh hưởng đến môi trường thuận lợi cho quá trình làm tổ. Trong khi đó, u xơ tử cung, tùy vị trí và kích thước, có thể tác động đến cấu trúc lòng tử cung và khả năng làm tổ, phát triển của thai.

Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là tạo được phôi mà còn phải tối ưu điều kiện để phôi làm tổ và duy trì thai kỳ.

Bước ngoặt xuất hiện ở lần chuyển phôi thứ 5, khi chị lần đầu có thai sau nhiều lần thất bại. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa trọn vẹn khi cổ tử cung suy yếu khiến thai kỳ không may kết thúc bằng một ca sinh non ở tuần thứ 25. Một lần nữa, niềm vui làm mẹ dang dở.

Từ diễn biến này, các bác sĩ tiếp tục đánh giá lại những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì thai kỳ, đặc biệt là nguy cơ sinh non do cổ tử cung.

Sau 5 năm hiếm muộn, em bé chào đời ở tuần 37

Với chiến lược điều trị đã được điều chỉnh, hy vọng một lần nữa được thắp lên ở lần chuyển phôi thứ 6.

Ngay khi xuất hiện dấu hiệu dọa sinh non, bệnh nhân được chỉ định khâu vòng cổ tử cung kịp thời để hỗ trợ duy trì thai kỳ. Đây là thủ thuật thường được cân nhắc với các trường hợp có tiền sử sinh non do hở eo tử cung như chị H., nhằm gia cố cổ tử cung và kéo dài thai kỳ đến mốc an toàn.

Chị V.V.H được bác sĩ theo dõi sát sao theo kế hoạch, nhằm đảm bảo sự an toàn và phát triển của thai nhi (Ảnh: BVCC)

Trong quá trình theo dõi, đái tháo đường thai kỳ cũng được phát hiện sớm và kiểm soát bằng chế độ dinh dưỡng, theo dõi đường huyết cùng phác đồ quản lý phù hợp, giúp hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi.

Song song đó, bệnh nhân được thăm khám định kỳ, đánh giá sự phát triển của thai và tầm soát biến chứng ở từng cột mốc quan trọng.

Và rồi, tất cả sự bền bỉ ấy đã được đền đáp trọn vẹn khi em bé chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 37, nặng 2,9 kg, trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình và các bác sĩ.

Từ trường hợp này, ThS.BS Lê Vũ Hải Duy cho biết với những ca hiếm muộn phức tạp, việc điều trị cần được đánh giá liên tục ở từng giai đoạn, từ tạo phôi, chuẩn bị niêm mạc, chuyển phôi đến theo dõi thai kỳ.

Đặc biệt, với những trường hợp đã nhiều lần chuyển phôi thất bại hoặc có tiền sử sảy thai, sinh non, việc rà soát lại toàn bộ quá trình điều trị có thể giúp bác sĩ nhận diện những yếu tố cần lưu ý và xây dựng kế hoạch phù hợp cho lần tiếp theo.

Bác sĩ cũng khuyến cáo các cặp vợ chồng quan hệ đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng chưa có con nên chủ động thăm khám hiếm muộn, thay vì chờ đợi kéo dài. Thăm khám sớm cho cả hai vợ chồng giúp xác định nguyên nhân, phát hiện những bệnh lý có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và có hướng điều trị phù hợp.