5 nam chính Hoa ngữ ghi điểm với chuyện tình yêu sâu đậm

1. Giữa Cơn Bão Tuyết

Lâm Diệc Dương do Ngô Lỗi thủ vai lập tức rung động khi gặp Ân Quả do Triệu Kim Mạch đảm nhận, cô gái 21 tuổi đến Phần Lan thi đấu bi-a. Vốn kín đáo và lạnh lùng, anh chủ động giúp đỡ cô trong thời gian ở đây.

Ân Quả không biết Diệc Dương từng là nhà vô địch bi-a nhưng đã từ bỏ sự nghiệp suốt 16 năm. Cuộc gặp gỡ với cô khiến anh dần mở lòng với quá khứ, tìm lại tình yêu dành cho môn thể thao từng từ bỏ.

Trong chuyện tình này, Diệc Dương luôn dành cho Ân Quả sự quan tâm đặc biệt. Tình cảm của hai người phát triển tự nhiên giữa khung cảnh mùa đông lãng mạn.

2. Khó Dỗ Dành

Tang Diên do Bạch Kính Đình thủ vai đã yêu Ôn Dĩ Phàm do Chương Nhược Nam đảm nhận từ thời trung học. Cả hai từng có tình cảm với nhau nhưng Dĩ Phàm bất ngờ cắt đứt liên lạc, khiến anh nhiều năm vẫn không thể quên cô.

Sáu năm sau, họ gặp lại và trở thành người sống chung nhà. Tang Diên dần nhận ra Dĩ Phàm đã trải qua nhiều tổn thương hơn anh tưởng.

Anh trở thành chỗ dựa của cô, bảo vệ, tôn trọng không gian riêng và luôn tin tưởng cô. Thay vì cố thay đổi Dĩ Phàm, Tang Diên âm thầm đồng hành để cô từng bước vượt qua quá khứ.

3. Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Lâm Tự Sâm do Tống Uy Long thủ vai từng là bác sĩ phẫu thuật thần kinh tài năng nhưng phải từ bỏ ngành y sau một tai nạn. Anh sau đó làm việc tại công ty gia đình và gặp Nhiếp Hy Quang do Triệu Kim Mạch đảm nhận, cô gái muốn tự mình xây dựng sự nghiệp.

Tự Sâm thực chất đã để ý Hy Quang từ nhiều năm trước. Khi hai người trở nên thân thiết, anh là người rung động trước và luôn âm thầm ủng hộ cô theo đuổi ước mơ.

Hy Quang cũng khuyến khích anh trở lại với ngành y. Mối quan hệ của họ được xây dựng trên sự tin tưởng, tôn trọng và đồng hành.

4. Yêu Em

Thẩm Tích Phàm do Từ Nhược Hàm thủ vai là quản lý khách sạn thường xuyên làm việc quá sức. Vì mất ngủ và đau đầu, cô tìm đến bác sĩ y học cổ truyền Hà Tô Diệp do Trương Lăng Hách đảm nhận.

Từ mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, cả hai dần trở thành bạn bè rồi nảy sinh tình cảm. Tô Diệp luôn quan tâm đến quá trình hồi phục của Tích Phàm và khuyến khích cô theo đuổi công việc mình yêu thích.

Anh mang đến cho cô cảm giác an toàn, đồng thời trở thành chỗ dựa trong hành trình chữa lành. Chuyện tình của họ phát triển từ những khoảnh khắc quan tâm giản dị.

5. Ăn Cơm, Chạy Bộ Và Yêu Đương

Cam Dương do Trần Phi Vũ thủ vai đam mê chạy bộ và thiết kế giày thể thao. Cuộc sống của anh thay đổi khi gặp Đinh Chi Đồng do Trang Đạt Phi đảm nhận, một đàn chị kín đáo đang phải làm nhiều công việc để xây dựng sự nghiệp.

Cam Dương nhiều lần rủ Chi Đồng chạy bộ để chinh phục cô nhưng liên tục bị từ chối. Anh vẫn kiên trì quan tâm và hỗ trợ cô, cho đến khi Chi Đồng dần mở lòng.

Sau khi công việc kinh doanh gia đình sụp đổ, Cam Dương chủ động chia tay vì không muốn kéo cô vào khó khăn. Sáu năm sau, họ gặp lại khi Chi Đồng được giao đàm phán với công ty do anh điều hành.

Cam Dương sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình để bù đắp những tổn thương từng gây ra cho Chi Đồng. Câu chuyện vì thế kết hợp tình yêu, mất mát và cơ hội bắt đầu lại.