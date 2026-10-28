5 món phụ kiện thời trang đang 'chiếm sóng' Thu - Đông 2026

Dưới đây là 5 món phụ kiện đáng chú ý để làm mới tủ đồ mùa này.

Khăn quàng bản nhỏ

Không cần những chiếc khăn len dày dặn, khăn quàng bản nhỏ vẫn đủ sức tạo điểm nhấn cho trang phục Thu - Đông. Sự kết hợp giữa nét cổ điển và tinh thần phóng khoáng giúp món phụ kiện này dễ dàng xuất hiện trong nhiều phong cách khác nhau.

Bạn có thể thắt khăn quanh cổ khi diện blazer phom rộng, phối cùng áo len cổ lọ hoặc buộc nhẹ lên tóc để tạo vẻ nữ tính. Một cách khác là dùng khăn trang trí quai túi xách, giúp món đồ quen thuộc trông mới mẻ hơn.

Những họa tiết hình học, hoa lá, chấm bi hay gam màu tương phản cũng là lựa chọn đáng thử. Nếu muốn đầu tư một món phụ kiện dễ sử dụng lâu dài, hãy ưu tiên khăn có màu sắc hài hòa với phần lớn trang phục sẵn có.

Khăn quàng bản nhỏ vẫn đủ sức tạo điểm nhấn cho trang phục Thu - Đông

Mũ đa dạng kiểu dáng

Mùa này, mũ không chỉ có tác dụng giữ ấm hay che nắng mà còn trở thành điểm nhấn giúp tổng thể trang phục có cá tính rõ ràng hơn. Mũ beret mang hơi hướng Parisian chic lãng mạn, mũ lưỡi trai tạo vẻ trẻ trung, trong khi mũ bucket và mũ len phù hợp với những bản phối năng động, thoải mái.

Một chiếc mũ màu nổi có thể tạo điểm hút mắt trên nền áo khoác tối màu. Ngược lại, lựa chọn mũ cùng tông với trang phục sẽ đem lại cảm giác thanh lịch, hài hòa.

Khi chọn mũ, bạn nên cân nhắc tỷ lệ giữa kiểu dáng, mái tóc và phom quần áo. Với gương mặt tròn, mũ có phần chóp cao hoặc cách đội beret hơi lệch có thể tạo cảm giác khuôn mặt dài hơn. Quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái và phù hợp với phong cách cá nhân.

Tất màu nổi

Nếu tất trắng, đen và xám đã trở nên quá quen thuộc, Thu - Đông 2026 là dịp để thử những gam màu nổi bật hơn như đỏ, xanh cobalt, vàng bơ hay hồng pastel.

Khi phối cùng loafer, giày Mary Jane hoặc giày cao gót, một đôi tất màu có thể tạo ra sự tương phản thú vị, nhất là khi phần còn lại của trang phục mang sắc thái trung tính. Chẳng hạn, bộ trang phục gồm áo len xám, chân váy đen và giày loafer sẽ bớt đơn điệu khi được điểm xuyết bằng đôi tất đỏ.

Để tránh tổng thể quá rối mắt, bạn nên chọn tất làm điểm nhấn chính, hạn chế kết hợp cùng quá nhiều màu sắc nổi bật khác. Đây cũng là cách tiết kiệm để thử nghiệm xu hướng mà không phải thay đổi toàn bộ tủ đồ.

Thu - Đông 2026 là dịp để thử những gam màu nổi bật hơn như đỏ, xanh cobalt, vàng bơ...

Giày phom dáng độc đáo

Thu - Đông 2026 tiếp tục dành sự chú ý cho những thiết kế giày có phom dáng khác biệt. Mũi vuông sắc sảo, mũi nhọn thanh thoát hay những đôi boots đế hầm hố đều có thể tạo hiệu ứng thị giác rõ rệt cho trang phục.

Ưu điểm của những thiết kế này là khả năng biến đổi diện mạo mà không cần phối đồ cầu kỳ. Một đôi giày mũi nhọn có thể giúp bộ suit công sở trông thanh thoát hơn, trong khi boots đế dày tạo vẻ cá tính khi đi cùng quần jeans hoặc váy ngắn.

Tuy nhiên, đừng chỉ chọn giày vì kiểu dáng bắt mắt. Độ êm, độ vừa vặn và khả năng di chuyển vẫn là những tiêu chí quan trọng, đặc biệt nếu bạn thường xuyên đi bộ hoặc phải mang giày trong thời gian dài.

Thắt lưng

Thắt lưng đang vượt khỏi vai trò cố định quần áo để trở thành phụ kiện tạo kiểu đáng chú ý. Khi phối cùng blazer, váy liền hoặc áo khoác dáng dài, món đồ này giúp nhấn vào vòng eo, đồng thời tạo cấu trúc rõ ràng hơn cho những bộ trang phục nhiều lớp.

Thắt lưng da bản nhỏ phù hợp với phong cách thanh lịch, trong khi phiên bản bản rộng tạo điểm nhấn mạnh mẽ. Ngoài sắc đen và nâu kinh điển, những thiết kế có khóa kim loại nổi bật hoặc bề mặt da giàu kết cấu cũng giúp bộ đồ thêm cuốn hút.

Để dễ ứng dụng, hãy chọn độ rộng thắt lưng phù hợp với trang phục và vị trí đeo. Một chiếc thắt lưng có màu sắc hoặc chất liệu tương đồng với giày, túi xách cũng giúp tổng thể trông chỉn chu hơn.

Thắt lưng giúp tôn đường cong, tạo cấu trúc cho trang phục

Không nhất thiết phải chạy theo mọi xu hướng để mặc đẹp mùa Thu - Đông 2026. Đôi khi, một chiếc khăn nhỏ, đôi tất màu hay chiếc thắt lưng phù hợp đã đủ tạo khác biệt. Bí quyết nằm ở việc chọn phụ kiện phù hợp với tủ đồ, nhu cầu sử dụng và cá tính của chính bạn.