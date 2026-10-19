5 món nội thất nên chọn thiết kế đơn giản, dễ vệ sinh để nhà luôn sạch, tiết kiệm thời gian dọn dẹp

Sofa

Sofa được sử dụng thường xuyên nên dễ tích tụ bụi, tóc, lông thú cưng và các vết bẩn trong sinh hoạt hằng ngày. Với sofa bọc vải, bụi bẩn có thể bám sâu vào sợi vải nếu không được vệ sinh định kỳ.

Khi chọn mua, gia chủ nên ưu tiên loại có vỏ đệm tháo rời để giặt hoặc làm sạch thuận tiện. Chất liệu bọc cũng cần phù hợp với tần suất sử dụng và điều kiện sinh hoạt. Nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng nên cân nhắc các loại vải bền, ít giữ bẩn và dễ xử lý vết bẩn.

Ngoài ra, sofa có bề mặt ít đường may phức tạp, không có quá nhiều khe sâu sẽ giúp việc hút bụi và lau chùi đơn giản hơn.

Bàn ăn

Mặt bàn ăn thường xuyên tiếp xúc với vụn thức ăn, dầu mỡ và đồ uống. Vì vậy, thiết kế phẳng, ít khe rãnh và không có quá nhiều chi tiết trang trí sẽ giúp gia chủ dễ lau sạch sau mỗi bữa ăn.

Bàn có mặt kính, đá hoặc vật liệu phủ bề mặt nhẵn có thể thuận tiện cho việc vệ sinh hằng ngày. Tuy nhiên, mỗi chất liệu có đặc điểm riêng: kính dễ lộ dấu vân tay, một số loại đá cần được bảo dưỡng phù hợp, còn bề mặt phủ có thể bị ảnh hưởng nếu sử dụng chất tẩy rửa không đúng cách.

Do đó, ngoài yếu tố thẩm mỹ, gia chủ nên tìm hiểu hướng dẫn bảo quản của nhà sản xuất trước khi lựa chọn.

Tủ bếp

Tủ bếp là khu vực dễ bám dầu mỡ, bụi và hơi nước trong quá trình nấu nướng. Những mẫu tủ có nhiều đường gờ, tay nắm cầu kỳ hoặc khe nhỏ thường khiến việc lau chùi mất thời gian hơn.

Gia chủ nên ưu tiên cánh tủ phẳng, ít chi tiết và vật liệu có bề mặt dễ làm sạch. Khu vực gần bếp nấu cần được chú ý hơn bởi dầu mỡ có thể bám lại sau thời gian sử dụng.

Bên cạnh đó, nên lựa chọn vật liệu phù hợp với môi trường bếp và lau sạch vết bẩn sớm, tránh để dầu mỡ tích tụ lâu ngày khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn.

Tủ quần áo

Tủ quần áo có cánh đóng kín giúp hạn chế bụi bám trực tiếp lên quần áo so với kệ mở. Thiết kế này cũng tạo cảm giác gọn gàng, đặc biệt phù hợp với những phòng ngủ có diện tích hạn chế.

Khi chọn tủ, gia chủ nên cân nhắc số lượng ngăn vừa đủ, bề mặt dễ lau và cách bố trí thuận tiện khi lấy đồ. Những góc sâu, khe hẹp hoặc ngăn quá nhỏ có thể trở thành nơi tích tụ bụi mà ít được chú ý trong quá trình dọn dẹp.

Tủ có thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận các góc bên trong sẽ giúp việc vệ sinh định kỳ thuận tiện hơn.

Kệ và bàn trang trí

Kệ mở với nhiều tầng, ngăn nhỏ hoặc chi tiết uốn lượn thường có nhiều bề mặt để bụi bám lại. Các món đồ trang trí đặt dày trên kệ cũng khiến việc lau dọn mất thêm thời gian vì phải di chuyển từng món.

Nếu muốn giảm công sức vệ sinh, gia chủ nên chọn kệ và bàn có kiểu dáng đơn giản, bề mặt phẳng, ít góc khuất. Có thể ưu tiên tủ có cánh đóng kín cho những món đồ ít sử dụng hoặc dễ bám bụi.

Bên cạnh việc chọn nội thất phù hợp, hút bụi định kỳ và lau các bề mặt bằng dụng cụ thích hợp cũng giúp hạn chế bụi tích tụ trong nhà.

Nhìn chung, nội thất ít chi tiết, dễ tiếp cận khi vệ sinh không chỉ giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp mà còn thuận tiện trong quá trình sử dụng lâu dài. Khi mua sắm, gia chủ nên cân nhắc cả kiểu dáng, chất liệu và khả năng bảo quản thay vì chỉ chú trọng vẻ ngoài.