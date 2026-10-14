5 món đồ quen thuộc không nên đặt cạnh cửa sổ để tránh hư hỏng và mất an toàn, nhiều nhà vẫn vô tình mắc phải

Nhiều gia đình có thói quen đặt sách, khung ảnh hoặc đồ trang trí trên bệ cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Dù vậy, khu vực này thường chịu tác động trực tiếp của nắng nóng, sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, khiến một số vật dụng dễ bị hư hỏng.

Đặc biệt, những món đồ có pin hoặc chứa khí nén cần được bảo quản đúng cách, tránh xa nguồn nhiệt. Dưới đây là 5 thứ bạn nên cân nhắc di chuyển khỏi khu vực cửa sổ.

Sách và tài liệu quan trọng

Sách, hồ sơ và giấy tờ để lâu cạnh cửa sổ có thể bị phai màu, ngả vàng hoặc cong vênh. Tia cực tím từ ánh nắng có thể xuyên qua một số loại kính, làm mực in và màu sắc trên bìa sách xuống cấp theo thời gian.

Ngoài ra, độ ẩm cao hoặc hiện tượng ngưng tụ hơi nước gần cửa sổ có thể khiến giấy bị ẩm mốc, trong khi nhiệt độ thay đổi liên tục có thể ảnh hưởng đến keo gáy sách.

Để bảo quản tốt hơn, bạn nên cất tài liệu quan trọng trong tủ khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và những vị trí thường xuyên bị ẩm. Với giấy tờ cần lưu giữ lâu dài, có thể cân nhắc số hóa để hạn chế nguy cơ thất lạc hoặc hư hỏng.

Ảnh kỷ niệm của gia đình

Khung ảnh gia đình, ảnh cưới hay những bức hình lưu giữ kỷ niệm có thể bị bạc màu khi tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài. Nhiệt độ cao và độ ẩm cũng có thể làm ảnh cong, đổi màu hoặc ảnh hưởng đến lớp keo và vật liệu bảo vệ.

Ngay cả khi được đặt trong khung kính, ảnh vẫn có nguy cơ xuống cấp nếu thường xuyên chịu tác động của ánh sáng. Vì vậy, những bức ảnh gốc có giá trị tinh thần nên được cất giữ ở nơi khô ráo, ít ánh sáng trực tiếp.

Nếu muốn trang trí bệ cửa sổ, bạn có thể chọn ảnh in mới hoặc bản sao thay vì sử dụng những bức hình quý giá khó thay thế.

Thiết bị điện tử và pin sạc

Điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay và pin dự phòng không nên bị phơi nắng trực tiếp trong thời gian dài. Nhiệt độ cao có thể làm giảm tuổi thọ pin, ảnh hưởng đến linh kiện và khiến thiết bị quá nóng.

Đáng lưu ý, pin lithium-ion bị hư hỏng hoặc quá nhiệt có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng, trong đó có nguy cơ cháy. Rủi ro càng đáng quan tâm khi thiết bị đang sạc nhưng bị che phủ, đặt gần vật liệu dễ cháy hoặc sử dụng bộ sạc không phù hợp.

Bạn nên bố trí góc sạc ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng chiếu trực tiếp và không đặt thiết bị đang sạc sát rèm cửa, giấy hoặc ghế đệm. Nếu pin có dấu hiệu phồng, biến dạng hay thiết bị nóng bất thường, hãy ngừng sử dụng và xử lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Các loại bình xịt nén khí

Bình xịt côn trùng, xịt tóc và một số sản phẩm xịt phòng sử dụng bao bì chịu áp suất. Khi bị đun nóng, áp suất bên trong bình có thể tăng, làm tăng nguy cơ rò rỉ, vỡ hoặc phát nổ.

Vì vậy, không nên đặt các loại bình này trên bệ cửa sổ có nắng chiếu trực tiếp, gần bếp hoặc cạnh những nguồn nhiệt khác. Hãy bảo quản sản phẩm theo hướng dẫn trên nhãn, tại nơi thoáng mát và ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Bạn cũng cần tránh làm thủng, đốt hoặc vứt bình xịt vào lửa, kể cả khi bình đã sử dụng hết nếu nhà sản xuất có cảnh báo về nguy cơ còn áp suất hoặc chất dễ cháy bên trong.

Nến thơm và sáp thơm

Nến thơm đặt cạnh cửa sổ có thể nhanh chóng mềm, biến dạng hoặc chảy khi nhiệt độ tăng cao. Ánh nắng kéo dài cũng có thể làm thay đổi màu sắc và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Với nến có hương liệu, nhiệt độ bảo quản không phù hợp còn có thể khiến mùi hương thay đổi theo thời gian. Bạn nên đặt nến ở nơi mát, tránh ánh nắng trực tiếp và làm theo hướng dẫn bảo quản của nhà sản xuất.

Đặc biệt, không đốt nến gần rèm cửa, giấy, đồ trang trí dễ bắt lửa hoặc khi không có người trông coi. Nếu muốn tạo điểm nhấn cho bệ cửa sổ, bạn có thể lựa chọn những món trang trí ít nhạy cảm với nhiệt độ hơn.

Cửa sổ giúp căn nhà đón ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thông thoáng, nhưng không phải vị trí phù hợp để đặt mọi vật dụng. Trước khi tận dụng bệ cửa sổ làm nơi trưng bày, bạn nên cân nhắc mức độ tiếp xúc với nắng, nhiệt độ và độ ẩm, đặc biệt với thiết bị có pin hoặc bình chứa khí nén. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp cũng có thể giúp bảo quản đồ đạc tốt hơn và hạn chế những rủi ro không đáng có.