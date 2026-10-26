5 món đồ nhỏ gọn nên có trong túi xách của phái đẹp: Hữu ích bất ngờ, có món chỉ vài nghìn đồng

Dưới đây là 5 vật dụng đáng để chị em dành một chỗ trong túi xách của mình.

Gương và lược mini

Sau nhiều giờ học tập, làm việc hay di chuyển ngoài đường, mái tóc dễ bị rối, còn lớp trang điểm cũng có thể không còn hoàn hảo như ban đầu. Vì thế, một chiếc gương nhỏ đi kèm lược mini sẽ giúp chị em nhanh chóng kiểm tra ngoại hình và chỉnh trang khi cần.

Thay vì mang theo những món đồ cồng kềnh, bạn có thể lựa chọn loại gương tích hợp lược với thiết kế nhỏ nhắn, dễ cầm và không chiếm nhiều diện tích. Chỉ vài thao tác đơn giản, mái tóc đã được chải ngay ngắn, gương mặt cũng được kiểm tra để kịp thời dặm lại lớp trang điểm.

Các sản phẩm dạng này thường có giá chỉ vài chục nghìn đồng, phù hợp để mang theo khi đi làm, đi học, gặp gỡ bạn bè hoặc tham dự những buổi tiệc. Nhỏ gọn nhưng hữu ích, đây là món phụ kiện giúp phái đẹp luôn sẵn sàng chăm chút cho bản thân trong mọi hoàn cảnh.

Son môi

Trong số những món đồ làm đẹp thường xuất hiện trong túi xách của phụ nữ, son môi gần như luôn giữ một vị trí quan trọng. Một chút sắc màu trên môi có thể giúp diện mạo trông rạng rỡ hơn, đồng thời tạo cảm giác chỉn chu khi giao tiếp với mọi người.

Ngày nay, son môi đã trở thành sản phẩm làm đẹp phổ biến với nhiều lựa chọn về màu sắc, chất son và mức giá. Tùy vào sở thích cũng như điều kiện tài chính, chị em có thể chọn một thỏi son màu yêu thích hoặc son dưỡng có sắc nhẹ nhàng. Trên thị trường, giá son khá đa dạng, từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng.

Trong những ngày phải ra ngoài liên tục, việc ăn uống hoặc sử dụng khẩu trang có thể khiến màu son phai đi. Một thỏi son mang theo bên mình sẽ giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa diện mạo sau bữa ăn hay trước một cuộc hẹn quan trọng. Không cần trang điểm cầu kỳ, đôi môi tươi tắn cũng đủ tạo nên điểm nhấn cho gương mặt.

Dây buộc tóc

Một chiếc dây buộc tóc tuy đơn giản nhưng có thể phát huy tác dụng trong nhiều tình huống. Đối với những người có mái tóc dài, món đồ này đặc biệt hữu ích khi thời tiết nóng bức, khi cần vận động hoặc lúc muốn thay đổi kiểu tóc để phù hợp với hoàn cảnh.

Chẳng hạn, khi đang làm việc, tập thể dục hay di chuyển ngoài trời, việc buộc tóc gọn gàng sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Trong những buổi gặp mặt hoặc khi muốn thay đổi phong cách, một chiếc kẹp tóc hay băng đô cũng có thể trở thành phụ kiện tạo điểm nhấn cho diện mạo.

Ưu điểm của các món đồ này là kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và rất dễ cất giữ. Chị em chỉ cần để sẵn một vài chiếc dây chun, kẹp tóc hoặc băng đô trong ngăn túi xách để sử dụng khi cần.

Đáng chú ý, dây buộc tóc có giá khá rẻ, nhiều loại chỉ vài nghìn đồng. Dù không phải món phụ kiện đắt tiền, vật dụng này vẫn có thể giúp bạn xử lý nhanh những tình huống bất tiện và giữ mái tóc luôn gọn gàng.

Nước hoa mini

Mùi hương là một trong những yếu tố góp phần tạo nên phong cách cá nhân. Một chút nước hoa phù hợp không chỉ giúp chị em cảm thấy tự tin hơn mà còn mang lại cảm giác chỉn chu khi đi làm, gặp gỡ bạn bè hay tham dự sự kiện.

Tuy nhiên, những chai nước hoa dung tích lớn thường không thuận tiện để mang theo mỗi ngày. Giải pháp dành cho phái đẹp là lựa chọn nước hoa mini với dung tích phổ biến khoảng 4–15 ml. Thiết kế nhỏ gọn giúp sản phẩm dễ dàng nằm trong túi xách mà không chiếm quá nhiều không gian.

Nước hoa mini có thể được đóng gói dưới dạng chai xịt, chai lăn hoặc dạng chấm. Tùy sản phẩm, đây có thể là phiên bản thu nhỏ của chai nước hoa thông thường hoặc sản phẩm được chiết sang chai nhỏ. Mức giá cũng khác nhau tùy thương hiệu, dung tích và nguồn gốc, trong đó có những lựa chọn ở mức vài trăm nghìn đồng.

Nếu thường xuyên phải di chuyển hoặc có lịch trình kéo dài từ sáng đến tối, chị em có thể mang theo một chai nước hoa mini để sử dụng khi thích hợp. Bạn cũng có thể chọn những mùi hương khác nhau cho từng hoàn cảnh, chẳng hạn hương thơm nhẹ nhàng khi đi làm và mùi hương nổi bật hơn khi dự tiệc. Khi sử dụng, nên xịt một lượng vừa phải để tạo cảm giác dễ chịu cho bản thân và những người xung quanh.

Khăn giấy khô và khăn giấy ướt

Bên cạnh các món đồ làm đẹp, khăn giấy cũng là vật dụng nên có sẵn trong túi xách của mọi cô gái. Đây là món đồ nhỏ gọn, dễ tìm mua và có thể sử dụng trong nhiều tình huống thường ngày.

Khăn giấy khô phù hợp để lau tay, thấm mồ hôi hoặc xử lý những vết bẩn nhỏ trên đồ dùng. Trong khi đó, khăn giấy ướt có thể hỗ trợ làm sạch tay và một số bề mặt khi không có nước ở gần. Tuy nhiên, với làn da nhạy cảm hoặc vùng da mặt, chị em nên ưu tiên sản phẩm phù hợp, tránh sử dụng khăn có hương liệu hay thành phần dễ gây kích ứng.

Dù đi làm, đi học, mua sắm hay đi chơi, bạn đều có thể gặp những tình huống cần đến khăn giấy. Vào những ngày nóng nực, khi ăn uống bên ngoài hoặc vô tình làm bẩn tay, một gói khăn giấy nhỏ sẽ giúp việc vệ sinh trở nên thuận tiện hơn.

Không cần bỏ ra nhiều tiền, chị em đã có thể chuẩn bị sẵn món đồ hữu ích này. Nhiều gói khăn giấy có giá chỉ vài nghìn đồng, dễ dàng cất trong ngăn phụ của túi xách để lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào.