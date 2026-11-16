5 món đồ giữ ấm mùa đông cực tiện dụng, giá từ vài chục nghìn đồng, ai cũng nên sắm

Túi sưởi đa năng

Túi sưởi là vật dụng quen thuộc mỗi khi trời trở lạnh, có thể dùng để làm ấm bàn tay, bàn chân hoặc chườm lên vùng cơ thể cảm thấy lạnh. Sản phẩm có nhiều loại như túi sưởi điện, túi chườm dùng nước nóng hoặc túi sưởi tự làm nóng, với mức giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng tùy thiết kế và tính năng.

Ngoài việc tạo cảm giác ấm áp, nhiệt độ vừa phải từ túi chườm có thể giúp thư giãn cơ và giảm cảm giác căng cứng. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp điều trị chấn thương hay bệnh lý xương khớp.

Khi sử dụng, nên kiểm tra túi và dây cắm (với loại dùng điện), tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất, tránh để nhiệt tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian dài. Không nên sử dụng khi đang ngủ hoặc để trẻ nhỏ tự ý dùng vì có nguy cơ bỏng nhiệt.

Quần áo giữ nhiệt

Quần áo giữ nhiệt là lớp trang phục hữu ích trong những ngày lạnh. Sản phẩm thường được thiết kế ôm sát cơ thể, sử dụng chất liệu có khả năng giữ lớp không khí gần da và hỗ trợ thoát ẩm, giúp người mặc duy trì cảm giác ấm áp mà không cần mặc quá nhiều lớp áo dày.

Bạn có thể mặc áo giữ nhiệt bên trong áo len, áo khoác hoặc kết hợp quần giữ nhiệt với trang phục thường ngày. Cách phối nhiều lớp này cũng thuận tiện khi di chuyển giữa môi trường trong nhà và ngoài trời.

Khi chọn mua, nên chú ý chất liệu mềm mại, co giãn, thấm hút mồ hôi và kích cỡ vừa vặn, tránh chọn đồ quá chật gây khó chịu. Một số sản phẩm phổ thông có giá khoảng 50.000 đồng cho áo và hơn 100.000 đồng cho quần, tùy chất liệu và nơi bán.

Tất chân và găng tay

Bàn tay, bàn chân thường dễ có cảm giác lạnh khi nhiệt độ xuống thấp, đặc biệt khi phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời. Vì vậy, tất chân và găng tay là hai phụ kiện nên chuẩn bị trong mùa đông.

Tất len, tất bông hoặc các loại tất có lớp lót giữ nhiệt giúp bàn chân dễ chịu hơn khi đi giày. Nếu thường xuyên vận động ngoài trời, bạn nên chọn loại có khả năng thoát ẩm tốt, nhanh khô và vừa với kích cỡ bàn chân.

Với găng tay, có thể chọn chất liệu len, nỉ hoặc lông tổng hợp để sử dụng hằng ngày. Nếu đi xe máy hoặc tham gia hoạt động ngoài trời trong điều kiện mưa lạnh, loại găng tay có khả năng chống thấm sẽ phù hợp hơn. Tùy chất liệu và thiết kế, tất chân có giá từ khoảng 10.000 đồng, găng tay từ khoảng 20.000 đồng.

Dụng cụ giữ ấm tai

Tai là bộ phận dễ bị lạnh khi tiếp xúc với gió, nhất là lúc đi bộ, đi xe đạp hoặc di chuyển ngoài trời. Băng đô che tai, chụp tai bằng len hoặc lông tổng hợp là những lựa chọn đơn giản, không cần pin hay nguồn điện.

Ngoài ra, thị trường còn có các loại chụp tai tích hợp bộ phận làm nóng bằng pin hoặc điện. Sản phẩm này thường có thiết kế gọn nhẹ, một số mẫu cho phép điều chỉnh mức nhiệt. Khi chọn mua, nên ưu tiên sản phẩm có thông tin xuất xứ rõ ràng, hướng dẫn sử dụng và cơ chế kiểm soát nhiệt độ.

Với loại chụp tai có bộ phận làm nóng, cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất, không sử dụng khi thiết bị có dấu hiệu hư hỏng hoặc quá nóng. Các mẫu phổ thông có mức giá tham khảo từ vài chục nghìn đồng, trong khi sản phẩm tích hợp tính năng điện tử có thể đắt hơn.

Miếng dán giữ nhiệt

Miếng dán giữ nhiệt có ưu điểm nhỏ gọn, dễ mang theo và thường được chia thành hai nhóm: loại làm ấm khi tiếp xúc với không khí và loại cần nguồn nhiệt hoặc kích hoạt theo hướng dẫn riêng. Loại phổ biến dùng bột sắt, muối, than hoạt tính và nước; khi tiếp xúc với oxy trong không khí, bột sắt xảy ra phản ứng oxy hóa và tỏa nhiệt.

Sản phẩm có thể giúp làm ấm bàn tay, bàn chân hoặc một số vùng cơ thể tùy thiết kế. Giá bán tham khảo từ khoảng 15.000 đồng, tùy số lượng miếng và thời gian tỏa nhiệt.

Tuy nhiên, cần đọc kỹ hướng dẫn để biết vị trí sử dụng phù hợp. Không dán trực tiếp lên da nếu sản phẩm không được thiết kế cho mục đích này; tránh dùng khi ngủ hoặc trên vùng da mất cảm giác. Với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có vấn đề về tuần hoàn hoặc cảm giác da, cần đặc biệt thận trọng để phòng bỏng nhiệt.

Những món đồ giữ ấm có giá không quá cao nhưng có thể giúp việc sinh hoạt trong mùa đông thuận tiện hơn. Khi chọn mua, nên cân nhắc nhu cầu sử dụng, chất liệu, kích cỡ và nguồn gốc sản phẩm thay vì chỉ ưu tiên giá rẻ.

Đặc biệt, với các thiết bị hoặc miếng dán tạo nhiệt, hãy tuân thủ hướng dẫn sử dụng và tránh để nhiệt tác động lên da quá lâu. Giữ ấm đúng cách sẽ giúp bạn thoải mái hơn khi thời tiết chuyển lạnh.