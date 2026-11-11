5 món bánh đặc sản Hải Phòng thích hợp thưởng thức trong ngày đầu đông

Sủi dìn

Sủi dìn là món ăn có nguồn gốc từ cộng đồng người Hoa, được người dân Hải Phòng yêu thích từ lâu. Món bánh làm từ bột nếp, có hình tròn, bên trong là nhân vừng đen, lạc rang và dừa nạo. Khi thưởng thức, bánh được dùng cùng nước đường nóng, tạo cảm giác ấm áp trong những ngày trời lạnh.

Để làm sủi dìn, người chế biến nhào bột nếp thành lớp vỏ dẻo mịn, bọc kín phần nhân rồi luộc đến khi bánh nổi lên. Nhân vừng đen bùi béo hòa cùng vị ngọt của nước đường tạo nên hương vị đặc trưng.

Sủi dìn thường được bán tại các hàng quà vặt trong khu vực trung tâm thành phố. Với mức giá tham khảo từ 15.000 đồng một bát, đây là món ăn phù hợp để thưởng thức vào buổi chiều hoặc tối khi thời tiết se lạnh.

Bánh mì cay

Bánh mì cay là một trong những món ăn đường phố gắn liền với hình ảnh ẩm thực Hải Phòng. Những chiếc bánh nhỏ, thường chỉ dài bằng gang tay, có lớp vỏ được nướng giòn, bên trong phết pate béo ngậy.

Điểm nhấn của món ăn là chí chương, loại tương ớt quen thuộc trong ẩm thực đất Cảng. Vị cay nồng của tương hòa cùng vị béo của pate và lớp bánh mì giòn tạo nên hương vị dễ nhận biết.

Bánh mì cay thường được bán theo chiếc, thuận tiện để mua mang đi hoặc thưởng thức khi dạo phố. Mức giá có thể dao động tùy cửa hàng, nhưng đây vẫn là món ăn bình dân được nhiều du khách tìm thử khi đến Hải Phòng.

Trong tiết trời đầu đông, vài chiếc bánh mì cay nóng giòn cùng một thức uống nóng là lựa chọn đơn giản cho bữa ăn nhẹ.

Bánh bèo Hải Phòng

Khác với bánh bèo ở nhiều địa phương, bánh bèo Hải Phòng có hình dáng và cách thưởng thức riêng. Bánh được làm từ bột gạo, đổ vào khuôn lót lá chuối gấp hình thuyền rồi hấp chín. Lớp vỏ mềm dẻo, phảng phất mùi lá chuối, bên trên là phần nhân thịt băm xào cùng mộc nhĩ và hành khô.

Điểm tạo nên nét đặc trưng của món ăn nằm ở bát nước chấm nóng được nấu từ xương, thường ăn kèm chả viên hoặc chả quế. Nước chấm có vị ngọt đậm đà, kết hợp với phần bánh mềm và nhân thịt tạo nên tổng thể hài hòa.

Một phần bánh bèo có giá tham khảo từ 20.000 đồng, tùy quán và lượng bánh. Món ăn thích hợp dùng khi còn nóng, nhất là vào những ngày thời tiết chuyển lạnh.

Bánh đúc tàu

Bánh đúc tàu là món ăn quen thuộc trong đời sống ẩm thực Hải Phòng, nổi bật với sự kết hợp giữa bánh đúc mềm dẻo, nhân tôm thịt và nước mắm pha chua ngọt.

Phần bánh thường được làm từ bột gạo, hấp chín để có độ mềm và dai nhẹ. Nhân gồm tôm, thịt ba chỉ rim cùng các loại rau củ thái hạt lựu như đu đủ hoặc su hào. Khi ăn, các thành phần được xếp vào bát rồi chan nước mắm pha vừa vị, tạo nên sự hòa quyện giữa vị ngọt của tôm thịt, độ giòn của rau củ và vị chua cay của nước chấm.

Một bát bánh đúc tàu có giá tham khảo khoảng 20.000 đồng. Với cách kết hợp nhiều nguyên liệu trong một phần ăn, món này phù hợp cho bữa xế hoặc bữa ăn nhẹ khi khám phá các con phố Hải Phòng.

Bánh đúc đậu

Bánh đúc đậu mang nét mộc mạc của ẩm thực truyền thống miền Bắc và được nhiều người yêu thích nhờ hương vị giản dị. Bánh làm từ bột gạo tẻ, có độ mềm, mịn, thường được ăn cùng đậu phộng rang và chấm tương bần hoặc mắm tôm tùy khẩu vị.

Không cầu kỳ về nguyên liệu, món ăn hấp dẫn ở sự kết hợp giữa vị bùi của đậu, độ mềm của bánh và vị đậm đà của nước chấm. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người muốn thưởng thức một món quà quê dân dã thay vì các món ăn nhiều gia vị.

Bánh đúc đậu thường được bán tại những hàng quà bình dân, với giá tham khảo từ 10.000 đồng một phần. Món ăn có thể thưởng thức vào buổi sáng hoặc những lúc muốn tìm một hương vị giản dị giữa nhịp sống thành phố.

Mỗi món bánh mang một sắc thái riêng, từ vị ngọt ấm của sủi dìn đến vị cay nồng của bánh mì cay hay nét dân dã của bánh đúc đậu. Nếu có dịp ghé Hải Phòng vào những ngày đầu đông, du khách có thể dành thời gian khám phá các món ăn này để cảm nhận thêm nét phong phú của ẩm thực thành phố Cảng.