5 món ăn từ ngải cứu hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp

Với người thường xuyên bị đau nhức xương khớp, duy trì chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein và các dưỡng chất cần thiết có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe cơ xương. Một số món ăn từ ngải cứu dưới đây vừa dễ chế biến tại nhà, vừa giúp bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, ngải cứu không phải thuốc điều trị và chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn loại rau này có thể trực tiếp làm giảm đau do thoái hóa khớp hoặc các bệnh lý xương khớp khác.

Trứng chiên ngải cứu

Trứng chiên ngải cứu là món ăn đơn giản, phù hợp với những người muốn bổ sung thêm rau xanh vào thực đơn mà không mất nhiều thời gian chuẩn bị. Trứng cung cấp protein chất lượng cao cùng vitamin B12, selen và các dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Trong khi đó, ngải cứu bổ sung một lượng vitamin và hợp chất thực vật, góp phần làm phong phú giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Để chế biến, chuẩn bị 2 quả trứng gà và một nắm nhỏ lá ngải cứu tươi. Ngải cứu rửa sạch, để ráo rồi thái nhỏ, sau đó trộn đều với trứng đã đánh tan và một ít gia vị. Cho hỗn hợp vào chảo có lượng dầu vừa phải, chiên chín cả hai mặt rồi dùng khi còn ấm. Nên kết hợp món ăn với rau củ và các thực phẩm giàu canxi trong chế độ ăn tổng thể, thay vì kỳ vọng riêng món trứng chiên có thể cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp.

Trứng chiên ngải cứu là món ăn chế biến khá đơn giản

Canh gà nấu ngải cứu

Canh gà nấu ngải cứu là lựa chọn phù hợp cho bữa cơm gia đình, đặc biệt khi cần một món ăn mềm, dễ ăn và giàu protein. Thịt gà cung cấp các axit amin cần thiết để duy trì khối cơ, trong khi cơ bắp khỏe mạnh giúp nâng đỡ và ổn định các khớp khi vận động. Ngải cứu tạo mùi thơm đặc trưng, giúp món canh có hương vị khác biệt mà không cần sử dụng quá nhiều gia vị.

Khi chế biến, có thể dùng khoảng 200 - 300g thịt gà cùng một nắm lá ngải cứu đã rửa sạch. Thịt gà chặt miếng vừa ăn, ướp nhẹ với gia vị rồi xào sơ trước khi thêm nước và nấu đến khi thịt mềm. Cho ngải cứu vào ở giai đoạn cuối, đun thêm vài phút cho rau chín rồi nêm nếm vừa miệng. Người bị đau khớp nên ưu tiên phần thịt nạc, hạn chế nêm quá nhiều muối và kết hợp thêm rau củ để bữa ăn cân đối hơn.

Cháo ngải cứu thịt băm

Cháo ngải cứu thịt băm thích hợp với người lớn tuổi hoặc người đang mệt mỏi, ăn uống kém và muốn dùng món ăn mềm, dễ nhai. Gạo cung cấp năng lượng cho các hoạt động hằng ngày, còn thịt băm bổ sung protein và một số vi chất như sắt, kẽm, vitamin nhóm B. Khi phối hợp với ngải cứu, món cháo có thêm rau xanh và hương vị thơm nhẹ, giúp thay đổi thực đơn mà không cần cách chế biến cầu kỳ.

Cháo ngải cứu thịt băm thích hợp với người lớn tuổi hoặc người đang mệt mỏi

Để nấu cháo, vo sạch gạo rồi thêm nước và ninh đến khi hạt gạo nở mềm. Thịt lợn nạc băm nhỏ, xào chín với một ít gia vị, sau đó cho vào nồi cháo cùng ngải cứu đã thái nhỏ. Đun thêm vài phút để các nguyên liệu chín hoàn toàn rồi tắt bếp.

Có thể điều chỉnh độ đặc của cháo theo khả năng ăn nhai và nhu cầu của từng người. Dù dễ ăn, món cháo vẫn nên được kết hợp luân phiên với những thực phẩm khác để bảo đảm cung cấp đủ dưỡng chất cho sức khỏe cơ xương.

Móng giò hầm ngải cứu

Móng giò hầm ngải cứu là món ăn thường xuất hiện trong các bữa cơm gia đình và thực đơn bồi bổ theo kinh nghiệm dân gian. Móng giò chứa protein, chất béo và collagen, nhưng không nên mặc định collagen từ thực phẩm sẽ được hấp thu trực tiếp vào sụn khớp hoặc giúp tái tạo sụn. Đối với người đau nhức xương khớp, lợi ích dinh dưỡng của món ăn cần được nhìn nhận trong tổng thể chế độ ăn, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

Khi chế biến, dùng một chiếc móng giò vừa ăn cùng một nắm ngải cứu tươi. Móng giò làm sạch, chặt miếng, chần qua nước sôi rồi rửa lại trước khi cho vào nồi hầm với lượng nước vừa đủ. Khi thịt bắt đầu mềm, thêm ngải cứu và tiếp tục nấu đến khi nguyên liệu chín hoàn toàn.

Nên ăn với khẩu phần vừa phải vì móng giò có hàm lượng chất béo tương đối cao. Người cần kiểm soát cân nặng, mỡ máu hoặc đang thực hiện chế độ ăn hạn chế chất béo nên cân nhắc lượng dùng và lựa chọn các phần thịt nạc thường xuyên hơn.

Canh thịt bò nấu ngải cứu

Canh thịt bò nấu ngải cứu giúp bổ sung protein, sắt và vitamin B12, những dưỡng chất có vai trò trong việc duy trì hoạt động cơ bắp và quá trình tạo hồng cầu. Việc cung cấp đủ protein đặc biệt quan trọng ở người lớn tuổi, bởi suy giảm khối cơ có thể làm giảm khả năng vận động và tăng gánh nặng lên các khớp. Ngải cứu góp phần bổ sung rau xanh, song chưa có bằng chứng lâm sàng đủ mạnh cho thấy sự kết hợp giữa thịt bò và loại rau này có tác dụng giảm đau xương khớp rõ rệt.

Để thực hiện, chuẩn bị khoảng 100 - 150g thịt bò nạc và một nắm nhỏ lá ngải cứu. Thịt bò thái mỏng, ướp với lượng gia vị vừa đủ rồi xào sơ. Đun sôi nước, cho ngải cứu vào nấu đến khi rau gần chín, sau đó thêm thịt bò và đun đến khi thịt chín hoàn toàn. Không nên nấu quá lâu khiến thịt dai và rau mất màu xanh tự nhiên. Người mắc bệnh gút nên kiểm soát khẩu phần thịt bò và trao đổi với bác sĩ về chế độ ăn phù hợp, đặc biệt khi bệnh đang trong đợt cấp. Người có axit uric máu tăng cũng nên được đánh giá nguy cơ và tư vấn dinh dưỡng theo tình trạng sức khỏe.

Phụ nữ mang thai cần thận trọng với ngải cứu

Ngải cứu có thể được sử dụng để chế biến món ăn, nhưng không nên dùng với mục đích chữa bệnh hoặc sử dụng thường xuyên với lượng lớn khi chưa có hướng dẫn chuyên môn. Phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng ngải cứu dưới dạng dược liệu, chế phẩm hoặc với mục đích điều trị do chưa xác định được tính an toàn. Người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc thường xuyên nên trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng ngải cứu với mục đích chăm sóc sức khỏe.

5 món ăn từ ngải cứu hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp là những gợi ý giúp làm phong phú thực đơn và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định các món ăn này có thể trực tiếp giảm đau hoặc điều trị bệnh xương khớp. Để duy trì khả năng vận động, mỗi người nên kết hợp chế độ dinh dưỡng cân đối, vận động phù hợp và thăm khám khi tình trạng đau nhức kéo dài.