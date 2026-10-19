5 món ăn từ ngải cứu hỗ trợ giảm đau đầu hiệu quả

Nội dung 1. Vì sao ngải cứu có thể giúp giảm đau đầu? 2. Những món từ ngải cứu giúp giảm đau đầu 3. Những lưu ý khi dùng ngải cứu trong chế độ ăn giảm đau đầu

Ngải cứu là loại rau gia vị quen thuộc chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe thần kinh.

Dưới góc nhìn y học hiện đại, các hoạt chất chống oxy hóa và tinh dầu tự nhiên trong ngải cứu giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ làm dịu căng thẳng và giảm bớt các cơn đau nhức vùng đầu.

1. Vì sao ngải cứu có thể giúp giảm đau đầu?

Ngải cứu chứa hàm lượng phong phú các chất chống oxy hóa như flavonoid, monoterpen và sesquiterpen. Các hợp chất này có khả năng kháng viêm, giảm co thắt mạch máu não và hỗ trợ thư giãn hệ thần kinh trung ương.

Bên cạnh đó, tinh dầu trong ngải cứu giúp kích thích lưu thông máu, từ đó tăng cường cung cấp oxy và dưỡng chất đến các tế bào não. Việc kết hợp ngải cứu cùng các thực phẩm giàu đạm, sắt và vi chất trong chế độ ăn hằng ngày giúp làm dịu căng thẳng thần kinh và giảm tần suất đau đầu.

2. Những món từ ngải cứu giúp giảm đau đầu

Gà hầm ngải cứu

Gà ác hầm ngải cứu là món ăn hỗ trợ giảm đau đầu.

Thịt gà là nguồn thực phẩm giàu sắt, kẽm và protein chất lượng cao, giúp kích thích quá trình tổng hợp hemoglobin và tăng cường thể tích máu lưu thông lên não.

Tác dụng: Bồi bổ cho người bị suy nhược cơ thể, thiếu máu não, giúp cải thiện rõ rệt tình trạng đau đầu mạn tính.

Nguyên liệu: 300 g thịt gà (gà ác hoặc gà ta), 100 g ngải cứu tươi, kỷ tử, táo đỏ, gia vị.

Cách làm: Sơ chế sạch thịt gà, chặt miếng vừa ăn. Xếp lá ngải cứu dưới đáy nồi, cho thịt gà, kỷ tử, táo đỏ và nêm gia vị. Thêm nước xâm xấp rồi hầm nhỏ lửa trong 45 - 60 phút đến khi thịt chín mềm. Ăn cả phần thịt lẫn nước hầm khi còn ấm.

Trứng rán ngải cứu

Trứng gà cung cấp lượng lớn choline, protein và các vitamin nhóm B cần thiết cho hoạt động của não bộ. Sự kết hợp này giúp tăng cường dẫn truyền thần kinh và giảm cảm giác nặng đầu do áp lực công việc.

Tác dụng: Cung cấp dinh dưỡng phục hồi tế bào thần kinh, hỗ trợ làm dịu căng bắp cơ và xoa dịu cơn đau đầu nhẹ.

Nguyên liệu: 1 nắm lá ngải cứu tươi, 2 quả trứng gà, 1 thìa cà phê dầu ăn, gia vị vừa đủ.

Cách làm: Rửa sạch ngải cứu, thái nhỏ rồi đánh tan đều cùng trứng gà và gia vị. Làm nóng chảo với chút dầu ăn, cho hỗn hợp vào rán chín vàng đều hai mặt với lửa vừa. Thưởng thức khi còn ấm để hấp thu tối đa dưỡng chất.

Trứng vịt lộn hầm ngải cứu

Trứng vịt lộn chứa hàm lượng năng lượng, sắt, vitamin A và vi chất dồi dào, giúp nâng cao thể trạng cho người hay mệt mỏi.

Tác dụng: Cung cấp năng lượng đậm đặc, giảm nhanh tình trạng căng thẳng, hoa mắt và đau đầu do suy nhược.

Nguyên liệu: 1 - 2 quả trứng vịt lộn, 1 nắm ngải cứu tươi, vài lát gừng tươi, gia vị.

Cách làm: Trứng vịt lộn luộc sơ rồi bóc vỏ, giữ lại phần nước trứng. Cho ngải cứu, gừng thái chỉ và trứng vịt lộn vào nồi nhỏ, chắt nước đun hầm khoảng 10 - 15 phút cho ngải cứu chín mềm và ngấm gia vị. Dùng món ăn này vào buổi sáng để cơ thể hấp thu tốt nhất.

Canh ngải cứu nấu cá chép

Cá chép dồi dào chất đạm lành mạnh và acid béo omega-3 – dưỡng chất có khả năng giảm viêm thành mạch và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Tác dụng: Giúp làm sạch mảng bám mạch máu, tăng cường lưu lượng máu não và giảm bớt độ nhạy cảm của các dây thần kinh.

Nguyên liệu: 1 khúc cá chép tươi (khoảng 200 – 300 g), 1 nắm ngải cứu, vài lát gừng, gia vị.

Cách làm: Cá chép sơ chế sạch, chiên sơ qua chảo để thịt cá săn lại và giảm mùi tanh. Đun sôi nước cùng gừng tươi, thả cá chép và ngải cứu vào nấu chín kỹ trên lửa nhỏ. Nêm nếm gia vị vừa ăn và dùng nóng.

Trứng gà hầm ngải cứu và đậu đen

Đậu đen giàu chất xơ, magie, anthocyanin cùng các chất chống oxy hóa hỗ trợ ổn định đường huyết và làm giãn mạch máu.

Tác dụng: Cải thiện tình trạng thiếu máu, giảm co thắt mạch máu não và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn cho người bệnh.

Nguyên liệu: 2 quả trứng gà, 50 g đậu đen, 1 nắm ngải cứu tươi, gia vị.

Cách làm: Đậu đen ngâm mềm rồi ninh nhừ với nước. Trứng gà luộc chín, bóc vỏ. Cho trứng gà và lá ngải cứu đã rửa sạch vào nồi đậu đen ninh tiếp khoảng 15 phút, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

3. Những lưu ý khi dùng ngải cứu trong chế độ ăn giảm đau đầu

Mặc dù mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, việc sử dụng ngải cứu cần tuân thủ các khuyến cáo để tránh nguy cơ tác dụng phụ:

Tần suất hợp lý: Chỉ nên tiêu thụ các món ăn từ ngải cứu từ 1 - 2 lần/tuần. Việc lạm dụng quá nhiều tinh dầu ngải cứu có thể gây kích thích thần kinh quá mức hoặc tạo gánh nặng cho gan.

Chống chỉ định: Phụ nữ trong 3 tháng đầu thai kỳ tuyệt đối không nên ăn ngải cứu do nguy cơ gây co bóp tử cung. Người mắc các bệnh lý về gan, thận hoặc rối loạn tiêu hóa cấp tính cũng cần tránh sử dụng.

Người có thể trạng thể nhiệt: Những người có biểu hiện nóng trong, táo bón, nhiệt miệng nên hạn chế dùng để tránh làm tăng cảm giác khó chịu.

Các món ăn từ ngải cứu là giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ giảm đau đầu hiệu quả khi được sử dụng điều độ và đúng cách. Đối với các trường hợp đau đầu kéo dài hoặc kèm theo triệu chứng bất thường, nên đến các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp.