5 món ăn tốt cho sức khỏe từ lá xương sông

Nội dung 1. Canh cá nấu lá xương sông 2. Chả thịt lá xương sông 3. Thịt bò xào lá xương sông 4. Ếch om lá xương sông 5. Lươn cuốn lá xương sông

Lá xương sông là loại rau gia vị phổ biến giúp khử mùi tanh và tăng hương vị cho món ăn. Loại lá này chứa lượng lớn tinh dầu tự nhiên cùng các hợp chất chống oxy hóa giúp kháng khuẩn đường hô hấp và kích thích tiêu hóa.

Trong y học cổ truyền, lá xương sông còn là một vị thuốc có tính ấm, hỗ trợ giảm ho, tiêu đờm và tăng cường tiêu hóa.

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng và đặc tính dược liệu của lá xương sông, việc kết hợp đúng nguyên liệu và biết cách chế biến sẽ tạo ra nhiều món ăn ngon và tốt cho sức khỏe.

1. Canh cá nấu lá xương sông

Canh cá nấu với lá xương sông giúp khử tanh và hỗ trợ tiêu hóa.

Cá thuộc nhóm thực phẩm giàu đạm, omega-3 nhưng dễ gây mùi tanh. Tinh dầu thơm đặc trưng của lá xương sông có tác dụng như một chất khử tanh tự nhiên đồng thời trung hòa tính lạnh của cá giúp hệ tiêu hóa dễ dàng hấp thu dinh dưỡng mà không gây đầy bụng.

Lưu ý khi chế biến: Để cá không bị mất đi dưỡng chất và giữ được vị ngọt, nên thả cá đã sơ chế vào khi nước đã sôi đều. Lá xương sông rửa sạch, thái nhỏ và chỉ cho vào nồi trước khi tắt bếp khoảng 1 phút. Tránh đun lá xương sông quá lâu trên bếp sẽ làm phân hủy các hợp chất chống oxy hóa và khiến nước canh bị nồng, mất đi mùi thơm tự nhiên.

2. Chả thịt lá xương sông

Sự kết hợp giữa đạm từ thịt lợn (hoặc thịt bò) và lá xương sông giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu.

Lưu ý khi chế biến: Chọn lá xương sông bánh tẻ (không quá già để tránh bị xơ, không quá non để đảm bảo lượng tinh dầu). Bọc một lớp màng lá kín xung quanh nhân thịt giúp giữ được phần nước cốt thịt ngọt tự nhiên bên trong.

Khi rán hoặc nướng chả nên để ở mức nhiệt vừa phải. Nếu để chảo quá nóng sẽ làm bốc hơi nhanh các hợp chất tinh dầu dễ bay hơi và làm cháy lớp lá bên ngoài trước khi thịt chín.

3. Thịt bò xào lá xương sông

Thịt bò giàu sắt và protein kết hợp với lá xương sông sẽ tạo nên món ăn bổ máu, giảm mệt mỏi và giảm đau nhức xương khớp.

Lưu ý khi chế biến: Thịt bò cần được xào trên lửa lớn và thao tác nhanh tay để tránh bị dai và mất nước. Lá xương sông cho vào cuối cùng, đảo đều tay trong vòng 30 giây rồi trút ra đĩa ngay. Cách làm này giúp giữ lại tinh dầu, màu xanh và độ giòn nhẹ của lá xương sông.

4. Ếch om lá xương sông

Thịt ếch giàu đạm kết hợp với lá xương sông giúp bồi bổ sức khỏe cho người ốm, người suy dinh dưỡng và giảm đau nhức xương khớp.

Lưu ý khi chế biến: Cần sơ chế thịt ếch kỹ, khử tanh trước khi nấu. Khi om, hãy cho lá xương sông băm nhỏ vào cùng với các gia vị như gừng, sả. Không nên om lá xương sông quá lâu vì sẽ làm mất vị thơm.

5. Lươn cuốn lá xương sông

Lươn giàu dinh dưỡng kết hợp với lá xương sông tạo thành món ăn ngon và bổ, giúp giảm các triệu chứng mệt mỏi, đau nhức.

Lưu ý khi chế biến: Lươn sau khi sơ chế, loại bỏ ruột và xương, tẩm ướp gia vị, cuốn trong lá xương sông rồi nướng hoặc rán. Lớp lá bên ngoài nên quấn kỹ để thịt lươn giữ được nước và ngấm tinh dầu từ lá xương sông. Tránh rán hoặc nướng ở nhiệt độ quá cao làm cháy lá xương sông khi lươn chưa kịp chín.