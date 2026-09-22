5 món ăn thừa qua đêm rất dễ sinh độc, ngon mấy cũng đừng tiếc

Cơm nguội cần được làm lạnh sớm và bảo quản đúng cách để hạn chế vi khuẩn Bacillus cereus phát triển, sinh độc tố gây ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Magnific.

Thức ăn thừa sau bữa tối thường được cất lại để dùng cho bữa sáng hoặc mang theo đến cơ quan. Tuy nhiên, nếu để thực phẩm ở nhiệt độ phòng quá lâu, một số vi khuẩn có thể phát triển và sinh độc tố, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Dưới đây là các thực phẩm cần chú ý khi để qua đêm:

Cơm nguội dễ gặp Bacillus cereus

Cơm là một trong những thực phẩm cần chú ý khi bảo quản. Gạo sống có thể chứa bào tử Bacillus cereus. Quá trình nấu có thể tiêu diệt vi khuẩn nhưng không loại bỏ hoàn toàn các bào tử này.

Khi để cơm chín ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, các bào tử có thể phát triển thành vi khuẩn và sinh độc tố, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), vấn đề chủ yếu nằm ở cách bảo quản cơm sau khi nấu. Để hạn chế nguy cơ, cơm nên được làm nguội nhanh, bảo quản trong tủ lạnh và dùng trong vòng 24 giờ. Khi ăn lại, cần hâm nóng kỹ cho cơm nóng đều và không nên hâm nóng nhiều lần.

Rau lá xanh

Các loại rau như cải bó xôi, cải xanh, bắp cải chứa nitrate tự nhiên. Khi rau đã nấu chín bị để ở nhiệt độ không phù hợp trong thời gian dài, vi khuẩn có thể chuyển nitrate thành nitrite.

Trong khi đó, lượng nitrite tăng cao có thể oxy hóa hemoglobin thành methemoglobin, khiến máu giảm khả năng vận chuyển oxy và có thể dẫn đến ngộ độc methemoglobin.

Rau lá xanh sau khi nấu cần được làm lạnh sớm và bảo quản đúng cách để hạn chế vi khuẩn phát triển, giảm nguy cơ hình thành nitrite và gây mất an toàn thực phẩm.

Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) lưu ý điều kiện bảo quản có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển nitrate thành nitrite ở rau đã nấu. Đặc biệt, việc để rau ở nhiệt độ không phù hợp tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành nitrite.

Vì vậy, sau khi chế biến, rau cần làm nguội nhanh và bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 4 °C hoặc thấp hơn để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Cá, tôm, cua, mực

Hải sản có thể gây ngộ độc nếu không được bảo quản đúng cách, đặc biệt khi để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Một số loại cá như cá ngừ, cá thu, cá mahi-mahi chứa nhiều histidine. Khi không được làm lạnh kịp thời, vi khuẩn có thể chuyển histidine thành histamine, gây ngộ độc scombroid.

Người bị ngộ độc histamine có thể xuất hiện các triệu chứng như đỏ bừng mặt, đau đầu, nổi mề đay, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc khó thở. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), histamine đã hình thành trong cá không bị phá hủy bằng cách nấu, đông lạnh hoặc đóng hộp. Vì vậy, hâm nóng không thể khắc phục hải sản đã được bảo quản sai cách.

Hải sản cần được làm lạnh để hạn chế vi khuẩn phát triển và giảm nguy cơ hình thành histamine, đặc biệt ở các loại cá giàu histidine.

Trứng có nguy cơ ngộ độc Salmonella

Trứng có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc Salmonella nếu nấu chưa chín hoặc bảo quản sai cách. FDA khuyến cáo nấu trứng đến khi cả lòng trắng và lòng đỏ đông đặc để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Trứng đã luộc chín có thể bảo quản trong tủ lạnh tối đa 7 ngày nếu được làm lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu. Ngược lại, trứng đã nấu chín nhưng để ở nhiệt độ phòng qua đêm không nên tiếp tục sử dụng, bởi vi khuẩn có thể phát triển nhanh trong điều kiện này.

Nấm, mộc nhĩ

Nấm, mộc nhĩ và một số thực phẩm lên men có thể gây ngộ độc nghiêm trọng nếu bị nhiễm vi khuẩn sinh độc tố bongkrekic acid.

Bongkrekic acid được tạo ra bởi Burkholderia gladioli pathovar cocovenenans, trước đây được gọi là Pseudomonas cocovenenans. Các vụ ngộ độc được ghi nhận chủ yếu liên quan đến thực phẩm lên men hoặc thực phẩm bị nhiễm khuẩn, trong đó có một số sản phẩm từ nấm và mộc nhĩ.

Độc tố này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho gan, thận và các cơ quan khác. Đáng lưu ý, bongkrekic acid có tính bền nhiệt nên việc đun nóng không đảm bảo loại bỏ độc tố nếu thực phẩm đã bị nhiễm.

Theo FDA, thức ăn thừa cần được đưa vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu hoặc dùng; nếu nhiệt độ môi trường trên 32 °C, thời gian này giảm xuống còn 1 giờ. Đồng thời, nhiệt độ của tủ lạnh nên được duy trì ở mức 4 °C hoặc thấp hơn.