5 món ăn không nên cho vào nồi chiên không dầu, dễ hỏng cả thực phẩm lẫn nồi nấu

Nồi chiên không dầu tiện lợi nhưng có những loại thực phẩm không thích hợp để chế biến trực tiếp bằng thiết bị này. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến đặc điểm của món ăn, cách truyền nhiệt và nguy cơ thực phẩm tiếp xúc với bộ phận gia nhiệt.

Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm người dùng nên cân nhắc trước khi cho vào nồi chiên không dầu.

Các món ăn chứa nhiều nước sốt

Những món như mì Ý sốt bò bằm, thịt hầm, cà ri nhiều nước hoặc các món có lượng nước sốt lớn thường không phù hợp để nấu trực tiếp trong giỏ nồi chiên không dầu.

Nguyên nhân là thiết bị sử dụng luồng khí nóng lưu thông liên tục. Khi đun nóng thực phẩm chứa nhiều chất lỏng trong dụng cụ không phù hợp, nước sốt có thể sôi, bắn ra ngoài hoặc làm bẩn khoang nồi.

Nếu chất lỏng tràn vào những vị trí không được thiết kế để tiếp xúc với thực phẩm, việc vệ sinh sẽ khó khăn và có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

Cách chế biến phù hợp: Với những món nhiều nước, nên ưu tiên nồi thông thường, nồi áp suất hoặc nồi nấu chậm.

Nếu muốn hâm nóng bằng nồi chiên không dầu, chỉ nên sử dụng dụng cụ chịu nhiệt phù hợp và được nhà sản xuất cho phép, đồng thời tránh đổ quá đầy.

Thực phẩm tẩm lớp bột ướt

Gà rán, cá chiên hay tôm tẩm bột là những món ăn hấp dẫn, nhưng không phải kiểu tẩm bột nào cũng phù hợp với nồi chiên không dầu.

Với phương pháp chiên ngập dầu, lớp bột ướt nhanh chóng đông lại khi tiếp xúc với dầu nóng, tạo thành lớp vỏ giòn bên ngoài.

Trong khi đó, nồi chiên không dầu không có lượng dầu nóng bao quanh thực phẩm. Vì vậy, lớp bột lỏng có thể chảy xuống đáy giỏ trước khi kịp chín, khiến món ăn bị bong lớp áo bột, kém giòn và khó vệ sinh.

Cách chế biến phù hợp: Nên sử dụng bột áo khô, vụn bánh mì hoặc bột chiên xù. Có thể xịt một lớp dầu mỏng lên bề mặt để hỗ trợ tạo màu vàng và độ giòn.

Với những món sử dụng bột ướt truyền thống, chiên bằng chảo hoặc nồi dầu vẫn là phương pháp thích hợp hơn.

Nhiều loại thực phẩm không thích hợp để chế biến trực tiếp bằng nồi chiên không dầu

Hạt ngô làm bỏng

Nhiều người cho rằng nồi chiên không dầu có thể thay thế máy làm bỏng ngô, nhưng đây là cách chế biến không được khuyến khích với phần lớn thiết bị thông thường.

Để hạt ngô nổ đều, cần đạt nhiệt độ thích hợp và duy trì khả năng truyền nhiệt ổn định.

Trong nồi chiên không dầu, những hạt ngô nhỏ có thể bị luồng khí nóng thổi bay, lọt qua các khe của giỏ hoặc mắc vào khu vực gần bộ phận gia nhiệt.

Điều này không chỉ khiến bỏng ngô nổ không đều mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy khét nếu hạt tiếp xúc với bộ phận có nhiệt độ cao.

Cách chế biến phù hợp: Nên làm bỏng ngô bằng nồi có nắp trên bếp hoặc sử dụng máy làm bỏng chuyên dụng.

Nếu nhà sản xuất nồi chiên không dầu không có hướng dẫn riêng cho món bỏng ngô, người dùng không nên tự thử nghiệm.

Súp lơ xanh và một số loại rau dễ bị khô

Khác với ba nhóm thực phẩm trên, súp lơ xanh không phải loại thực phẩm bị cấm chế biến bằng nồi chiên không dầu.

Tuy nhiên, nếu không điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp, loại rau này rất dễ bị khô, cháy xém ở phần ngọn trong khi phần thân vẫn chưa đạt độ mềm mong muốn.

Nguyên nhân là súp lơ xanh có nhiều nhánh nhỏ, diện tích bề mặt lớn nên dễ mất nước khi tiếp xúc với luồng khí nóng.

Khi nướng quá lâu, rau có thể trở nên dai, khô và xuất hiện vị đắng.

Cách chế biến phù hợp: Nếu muốn giữ độ mềm và màu xanh tự nhiên, nên hấp hoặc chần rau.

Trường hợp vẫn muốn sử dụng nồi chiên không dầu, có thể trộn rau với một lượng nhỏ dầu, lựa chọn nhiệt độ vừa phải và kiểm tra thường xuyên để tránh cháy.

Như vậy, súp lơ xanh vẫn có thể chế biến bằng nồi chiên không dầu, nhưng cần chú ý kỹ thuật để bảo đảm hương vị.

Gạo sống và mì ống chưa luộc

Gạo và mì ống khô đều cần hấp thụ nước trong quá trình nấu để đạt độ mềm và chín đều.

Trong khi đó, nồi chiên không dầu chủ yếu sử dụng khí nóng để làm chín thực phẩm, không được thiết kế để thay thế hoàn toàn phương pháp luộc hoặc nấu cơm thông thường.

Nếu cho trực tiếp gạo sống hoặc mì ống khô vào giỏ chiên, thực phẩm khó chín đúng cách, dễ bị khô cứng và không đạt chất lượng mong muốn.

Cách chế biến phù hợp: Nên nấu cơm bằng nồi cơm điện và luộc mì bằng nồi nước sôi.

Sau khi thực phẩm đã chín, người dùng có thể tận dụng nồi chiên không dầu để chế biến các món như cơm nướng, mì bỏ lò hoặc mì phủ phô mai.

Đây là cách tận dụng thiết bị hiệu quả mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.