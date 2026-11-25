Khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu giảm, với ngân sách của mọi người bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát, chi phí nhà ở kỷ lục, giá xăng tăng do chiến tranh, và chi phí vận hành ô tô tăng cao. Trong bối cảnh này, việc tìm cách tiết kiệm nhiên liệu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Dưới đây là 5 mẹo ít người dám thử, đòi hỏi sự táo bạo và kỹ năng nhất định.

Hình minh họa 5 mẹo tiết kiệm xăng ít người dám thử. Ảnh: Jalopnik

Một trong những cách hiệu quả để cải thiện khí động học là làm sàn phẳng dưới gầm xe. Bạn có thể sử dụng tấm nhựa coroplast từ biển quảng cáo để tạo sàn phẳng, giảm nhiễu loạn không khí. Tuy nhiên, cần đảm bảo vật liệu cách xa ống xả để tránh nóng chảy. Đây là giải pháp DIY (tự làm) tiết kiệm chi phí, tận dụng vật liệu miễn phí từ các chiến dịch bầu cử.

Lắp chắn lưới tản nhiệt giúp giảm cản gió và giữ nhiệt động cơ, đặc biệt hữu ích vào mùa đông. Cách này giúp động cơ ấm nhanh hơn, giảm tiêu thụ nhiên liệu. Tuy nhiên, cần tháo chắn vào mùa hè để tránh quá nóng. Đây là phương pháp đã được áp dụng trên các xe tải diesel và xe tải lớn, nhưng cần chú ý đến nhiệt độ động cơ để tránh quá nóng.

Cắt giảm diện tích đầu xe bằng cách hạ thấp mái hoặc chuyển xe thành một chỗ ngồi giúp giảm cản gió. Tuy nhiên, những sửa đổi này ảnh hưởng đến an toàn và tính thực tế, đòi hỏi kỹ năng cao. Ví dụ, cắt mái xe không chỉ giảm cản gió mà còn hạ thấp trọng tâm xe, cải thiện hiệu suất vận hành.

Thay gương chiếu hậu bằng camera giúp giảm cản gió, tăng hiệu suất. Công nghệ này đã được Audi áp dụng trên mẫu e-Tron, giúp giảm hệ số cản từ 0,28 xuống 0,27. Tuy nhiên, chi phí và độ phức tạp là rào cản lớn. Giải pháp DIY có thể sử dụng GoPro hoặc camera nhỏ kết hợp với màn hình hiển thị trong xe.

Giảm trọng lượng xe bằng cách loại bỏ các vật dụng không cần thiết như ghế phụ, hệ thống âm thanh, hoặc cả bảng điều khiển. Mỗi 45 kg giảm đi có thể tiết kiệm 1% nhiên liệu. Tuy nhiên, cần cân nhắc giữa tiết kiệm và tiện nghi, đảm bảo an toàn và tính thực tế của xe.