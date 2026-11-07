5 mẹo thiết kế nội thất ít tốn kém giúp nhà nhỏ trông rộng và sang hơn hẳn

Dưới đây là 5 mẹo thiết kế nội thất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ.

Chọn gạch lát nền khổ lớn để tạo cảm giác rộng rãi

Nhiều người cho rằng nhà nhỏ chỉ nên sử dụng gạch lát nền kích thước nhỏ. Tuy nhiên, gạch khổ lớn lại có thể tạo hiệu ứng thị giác giúp căn phòng trông thoáng đãng hơn.

Ưu điểm của loại gạch này là giảm số lượng đường ron trên mặt sàn, tạo cảm giác bề mặt liền mạch và ít bị chia cắt. Nhờ đó, không gian trông gọn gàng, hiện đại và dễ vệ sinh hơn.

Một số kích thước có thể cân nhắc là 800 × 800 mm hoặc 750 × 1.500 mm, tùy diện tích và bố cục căn phòng.

Tuy nhiên, với những khu vực quá nhỏ hoặc nhiều góc cạnh, gạch khổ lớn có thể phải cắt bỏ nhiều, làm tăng hao hụt vật liệu. Vì vậy, nên tính toán kích thước phù hợp trước khi thi công để cân bằng giữa thẩm mỹ và chi phí.

Chọn gạch lát nền khổ lớn để tạo cảm giác rộng rãi

Tường và trần càng đơn giản, nhà càng thanh lịch

Một trong những cách giúp ngôi nhà trông sang hơn mà không tốn quá nhiều tiền là tiết chế các chi tiết trang trí trên tường và trần.

Thay vì sử dụng nhiều màu sơn, phào chỉ cầu kỳ hay các mảng trang trí phức tạp, gia chủ có thể ưu tiên những gam màu trung tính như trắng kem, be, xám nhạt hoặc màu trà sữa.

Những tông màu này tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ kết hợp với đồ nội thất và ít bị lỗi mốt theo thời gian.

Với trần nhà, thiết kế phẳng thường là lựa chọn phù hợp cho không gian nhỏ hoặc căn hộ có chiều cao hạn chế. Nếu muốn tạo điểm nhấn, có thể sử dụng đường chỉ trang trí đơn giản thay vì làm trần giật cấp quá nhiều.

Cách thiết kế này không chỉ giúp không gian thanh thoát mà còn hạn chế chi phí vật liệu và thi công.

Thiết kế tủ lưu trữ khoa học thay vì làm thật nhiều tủ

Một căn nhà có nhiều tủ chưa chắc đã gọn gàng nếu đồ đạc không được phân loại hợp lý.

Điều quan trọng là thiết kế các ngăn chứa theo đúng nhu cầu sử dụng, giúp mọi vật dụng có vị trí riêng và dễ tìm kiếm.

Chẳng hạn, trong bếp nên chia khu vực cất bát đĩa, xoong nồi, đồ gia dụng nhỏ và các vật dụng thường xuyên sử dụng. Những món đồ ít dùng có thể đặt ở ngăn cao, trong khi đồ dùng hằng ngày nên được bố trí ở vị trí dễ lấy.

Tương tự, tủ phòng ngủ nên có khu vực riêng cho quần áo, phụ kiện, chăn ga và đồ dùng theo mùa.

Gia chủ cũng có thể tận dụng hộp phân loại hoặc ngăn chia bên trong tủ thay vì đầu tư thêm nhiều món nội thất mới.

Khi đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, các bề mặt như bàn ăn, kệ tivi hay bàn bếp sẽ bớt lộn xộn, từ đó giúp căn nhà trông rộng rãi hơn.

Ưu tiên tủ quần áo có nhiều khu vực treo đồ

Thiết kế tủ quần áo cũng ảnh hưởng đáng kể đến sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày.

Thay vì chia quá nhiều ngăn nhỏ để gấp quần áo, gia chủ có thể tăng diện tích treo đối với những loại trang phục thường xuyên sử dụng như sơ mi, áo khoác, váy và quần dài.

Cách bố trí này giúp quần áo ít bị nhăn, dễ quan sát và tiết kiệm thời gian tìm kiếm mỗi khi ra ngoài.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải biến toàn bộ tủ thành khu vực treo. Áo thun, đồ mặc nhà hoặc các loại trang phục ít cần giữ phom vẫn có thể được gấp gọn trong ngăn kéo.

Phần trên cùng của tủ nên dành cho vali, chăn dự phòng hoặc đồ ít sử dụng. Trong khi đó, những khu vực ngang tầm mắt và tầm tay nên ưu tiên cho quần áo mặc thường xuyên.

Một chiếc tủ được phân chia hợp lý sẽ hữu ích hơn nhiều so với thiết kế lớn nhưng thiếu khoa học.

Ưu tiên tủ quần áo có nhiều khu vực treo đồ

Tận dụng lối vào làm khu vực cất giày dép, túi xách

Lối vào nhà thường bị bỏ qua khi thiết kế nội thất, trong khi đây lại là nơi dễ xuất hiện tình trạng bừa bộn nhất.

Giày dép, áo khoác, túi xách, ô và những vật dụng mang theo mỗi ngày nếu không có chỗ cất riêng sẽ nhanh chóng chiếm diện tích phòng khách.

Để khắc phục, gia chủ có thể bố trí một chiếc tủ giày mỏng, tủ âm tường hoặc hệ kệ kết hợp móc treo ngay gần cửa ra vào.

Với những căn hộ nhỏ, không nhất thiết phải xây phòng để đồ riêng. Chỉ cần một khu vực lưu trữ gọn gàng, phù hợp với chiều rộng lối đi cũng đủ tạo nên sự khác biệt.

Nếu diện tích cho phép, có thể bổ sung ghế nhỏ để thay giày và một chiếc gương treo tường, vừa tiện dụng vừa giúp không gian có cảm giác thoáng hơn.