5 mẹo phối đồ mùa Thu giúp quý cô U40 'ăn gian' 5cm chiều cao, đồng thời tôn dáng thon gọn

Khi thời tiết chuyển mùa, áo len mỏng, quần âu, chân váy midi hay áo khoác dáng dài trở thành những món đồ quen thuộc trong tủ quần áo. Tuy nhiên, nếu không chú ý đến tỷ lệ trang phục, các thiết kế đặc trưng của mùa thu đôi khi khiến tổng thể trông nặng nề, chiều cao có phần khiêm tốn hơn.

Với phụ nữ U40, bí quyết mặc đẹp không nằm ở việc chạy theo xu hướng cầu kỳ mà ở cách lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng. Chỉ cần điều chỉnh độ dài, đường cắt và cách phối phụ kiện, người mặc có thể tạo hiệu ứng thị giác giúp đôi chân trông dài hơn, đồng thời mang lại vẻ ngoài gọn gàng, hiện đại.

Không cần chạy theo xu hướng, phụ nữ U40 vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn và thanh thoát nhờ khéo léo điều chỉnh đường cắt trang phục mùa thu.

Dưới đây là 5 mẹo phối đồ mùa thu vừa thanh lịch, chỉn chu trông trẻ hơn tuổi, vừa tạo hiệu ứng thị giác giúp vóc dáng quý cô U40 cao ráo và thon gọn hơn đáng kể:

1. Ưu tiên quần cạp cao, kết hợp áo sơ vin

Quần cạp cao là lựa chọn đáng cân nhắc khi muốn cải thiện tỷ lệ cơ thể bằng trang phục. Phần cạp nằm trên eo tự nhiên giúp xác định rõ ranh giới giữa thân trên và thân dưới, tạo cảm giác đôi chân dài hơn.

Vào mùa thu, phụ nữ U40 có thể kết hợp quần âu ống đứng hoặc quần ống suông vừa phải với áo len tăm, áo thun dài tay hay sơ mi mềm. Thao tác sơ vin toàn bộ hoặc sơ vin vạt trước giúp phần eo trông gọn gàng, tránh để áo phủ qua hông khiến tỷ lệ cơ thể bị chia ngắn.

Để tổng thể cân đối, bạn nên chọn quần có độ dài phù hợp với giày. Những thiết kế có đường ly chạy dọc cũng góp phần tạo cảm giác chân thẳng và thanh thoát. Ngược lại, quần quá dài, gấu chồng nhiều nếp hoặc ống rộng quá mức có thể khiến trang phục trông nặng nề.

2. Chọn chân váy midi có độ dài phù hợp

Chân váy midi mang đến vẻ nữ tính, phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ công sở đến những buổi gặp gỡ cuối tuần. Tuy nhiên, độ dài và độ xòe của váy ảnh hưởng đáng kể đến cảm nhận về tỷ lệ cơ thể.

Những mẫu váy cạp cao, dáng chữ A nhẹ hoặc suông vừa phải thường dễ phối đồ và không tạo quá nhiều khối vải quanh hông. Độ dài qua gối một chút hoặc đến khoảng giữa bắp chân có thể là lựa chọn phù hợp, tùy theo chiều cao và tỷ lệ đôi chân của mỗi người.

Khi phối đồ, áo len mỏng ôm vừa, cardigan ngắn hoặc sơ mi sơ vin sẽ giúp phần thân trên trông gọn hơn. Giày mũi nhọn, giày bệt khoét sâu mu bàn chân cũng là những gợi ý đáng thử nếu muốn tạo cảm giác đường chân thanh thoát.

Ngược lại, cần cân nhắc khi kết hợp váy quá xòe với áo rộng và giày có phần cổ cao tương phản mạnh với màu da. Sự kết hợp này dễ tạo ra nhiều đường phân chia, khiến đôi chân trông ngắn hơn.

3. Phối trang phục cùng tông màu để tạo cảm giác cao ráo

Phối đồ đơn sắc hoặc sử dụng các sắc độ gần nhau là cách đơn giản để tạo cảm giác cơ thể cao ráo hơn. Khi trang phục không bị chia thành quá nhiều mảng màu tương phản, ánh nhìn có xu hướng di chuyển liên tục từ thân trên xuống thân dưới, giúp tổng thể trông liền mạch.

Trong mùa thu, những gam màu như nâu, be, xám, xanh navy hay đen đều phù hợp để xây dựng cách phối này. Chẳng hạn, áo len màu kem đi cùng quần âu be và áo khoác nâu nhạt tạo nên bảng màu ấm áp. Trong khi đó, áo đen kết hợp quần cùng tông mang lại vẻ ngoài gọn gàng, dễ ứng dụng.

Nếu muốn tạo điểm nhấn, phụ nữ U40 có thể sử dụng thắt lưng mảnh, túi xách có phom dáng rõ ràng hoặc khăn quàng cổ với màu sắc nổi bật vừa phải. Không nhất thiết phải mặc toàn bộ trang phục cùng một màu; việc kết hợp các sắc độ gần nhau hoặc duy trì sự tương đồng giữa màu quần và giày cũng có thể tạo hiệu ứng thị giác hữu ích.

Quý cô U40 diện set đồ màu nâu đồng điệu, kết hợp cùng boots để tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo, thon gọn hơn.

4. Chọn áo khoác có đường cắt dọc, phom dáng vừa vặn

Áo khoác là món đồ tạo điểm nhấn cho phong cách mùa thu, nhưng cũng có thể khiến vóc dáng trông thấp hơn nếu phần vai quá rộng, chất liệu dày hoặc chiều dài không phù hợp. Với phụ nữ U40, những thiết kế có đường vai vừa vặn, thân áo tương đối thẳng và chi tiết tiết chế thường dễ kết hợp với nhiều trang phục.

Blazer dáng gọn, áo khoác dạ mỏng hoặc trench coat có đai thắt là những gợi ý đáng tham khảo. Khi mặc áo khoác mở phía trước, hai vạt áo tạo thành những đường dọc, giúp tổng thể có cảm giác thanh thoát hơn. Nếu chọn áo có đai, nên thắt vừa phải tại vị trí eo tự nhiên để định hình tỷ lệ cơ thể mà không gây cảm giác gò bó.

Về độ dài, áo khoác ngang hông hoặc dài qua gối đều có thể phù hợp, miễn là cân đối với chiều cao và trang phục bên trong.

Người có chiều cao khiêm tốn nên cân nhắc khi kết hợp áo quá rộng, dài gần mắt cá chân với quần ống lớn và giày đế thấp, bởi nhiều lớp vải có thể khiến tổng thể trông nặng nề.

5. Ưu tiên giày mũi nhọn, thiết kế gọn để kéo dài đôi chân

Giày dép là chi tiết nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tổng thể. Những thiết kế có phần mũi thuôn, mu bàn chân thoáng hoặc màu sắc gần với quần và chân có thể tạo cảm giác đôi chân dài hơn mà không cần lựa chọn giày cao gót quá cao.

Vào mùa thu, phụ nữ U40 có thể kết hợp quần âu với giày bệt mũi nhọn, giày loafer đế vừa hoặc giày cao gót thấp. Khi mặc chân váy midi, giày có phần cổ thấp thường giúp hạn chế cảm giác đường chân bị chia cắt. Nếu yêu thích boots, nên chọn kiểu dáng ôm vừa cổ chân và có màu sắc hài hòa với quần hoặc quần tất.

Bên cạnh kiểu dáng, độ cao đế giày cũng cần được cân nhắc theo nhu cầu sử dụng. Một đôi giày đế vừa phải, dễ di chuyển sẽ phù hợp với lịch trình công sở và các hoạt động thường ngày hơn thiết kế quá cao, khó đi lại.

Để hoàn thiện bộ đồ, nên tránh kết hợp đồng thời giày có quai ngang bản lớn, chân váy dài và trang phục nhiều lớp nếu muốn tạo hiệu ứng chân dài. Thay vào đó, hãy ưu tiên sự liền mạch giữa giày và trang phục bên dưới.