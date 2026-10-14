5 mẹo nhỏ giúp kem chống nắng phát huy hiệu quả tốt hơn, nhiều người thường bỏ qua

Chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ, bạn có thể tận dụng tốt hơn sản phẩm kem chống nắng đang dùng.

Dùng serum vitamin C và kem dưỡng trước khi chống nắng

Sau khi làm sạch da, bạn có thể sử dụng serum vitamin C nếu sản phẩm phù hợp, sau đó thoa kem dưỡng ẩm trước bước chống nắng. Vitamin C có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của các gốc tự do; kem dưỡng giúp hạn chế khô căng, bong tróc và tạo nền da dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, hai sản phẩm này chỉ đóng vai trò bổ trợ, không thể thay thế kem chống nắng. Để hạn chế tình trạng vón cục hoặc lớp chống nắng bị trượt, nên đợi các sản phẩm dưỡng thấm tương đối trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Nếu da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng, hãy ưu tiên quy trình chăm sóc đơn giản, phù hợp với tình trạng da.

Bôi đủ lượng kem chống nắng

Đây là yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Chỉ số SPF được xác định trong điều kiện thử nghiệm với lượng kem nhất định. Nếu chỉ thoa một lớp quá mỏng, khả năng bảo vệ thực tế có thể thấp hơn đáng kể so với thông tin trên bao bì.

Với kem chống nắng dạng kem hoặc lotion, quy tắc hai ngón tay thường được dùng làm cách ước lượng lượng sản phẩm cho vùng mặt và cổ, nhưng lượng cần thiết còn phụ thuộc vào kết cấu và hướng dẫn của từng sản phẩm. Không nên vì sợ bí da mà tự ý giảm lượng kem quá mức.

Nếu không thích cảm giác nặng mặt, bạn có thể chọn kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán và phù hợp với loại da. Điều quan trọng là sử dụng đủ lượng để tạo lớp bảo vệ theo hướng dẫn, thay vì chỉ chú trọng vào chỉ số SPF cao.

Bạn nên bôi đủ lượng kem chống nắng để tăng cường bảo vệ da

Chấm kem thành nhiều điểm rồi tán đều

Thay vì tập trung kem vào một vị trí rồi xoa mạnh khắp mặt, hãy chia sản phẩm thành nhiều điểm nhỏ ở trán, hai má, mũi và cằm, sau đó nhẹ nhàng tán đều. Cách này giúp hạn chế tình trạng nơi quá dày, nơi lại thiếu kem.

Đừng chỉ chú ý đến những vùng dễ nhìn thấy. Hai bên cánh mũi, sát chân tóc, đường viền hàm và quanh tai cũng có thể bị bỏ quên khi thoa kem chống nắng. Nếu những khu vực này tiếp xúc với ánh nắng, hãy đảm bảo chúng được bảo vệ đầy đủ.

Sau khi thoa, nên kiểm tra lại toàn bộ khuôn mặt để phát hiện những vùng chưa được phủ đều. Thao tác nhẹ nhàng, tránh chà xát quá mạnh, cũng giúp hạn chế làm xê dịch lớp sản phẩm.

Chờ khoảng 15 phút trước khi ra ngoài

Sau khi thoa kem chống nắng, bạn nên dành khoảng 15 phút trước khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, đồng thời làm theo hướng dẫn riêng của sản phẩm. Khoảng thời gian này giúp lớp chống nắng ổn định hơn trên da.

Nếu có trang điểm, hãy thực hiện các bước tiếp theo sau khi kem chống nắng đã ổn định để hạn chế lớp bảo vệ bị xê dịch. Tránh liên tục chạm tay lên mặt hoặc chà xát mạnh ngay sau khi thoa.

Dù vậy, chờ 15 phút không đồng nghĩa với việc da sẽ được bảo vệ suốt cả ngày. Mồ hôi, nước, ma sát và cường độ tia UV đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả chống nắng, vì vậy vẫn cần thoa lại khi cần thiết.

Thoa lại kem chống nắng trong ngày

Một lần bôi vào buổi sáng thường chưa đủ nếu bạn phải hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Kem chống nắng có thể bị giảm hiệu quả do mồ hôi, tiếp xúc với nước hoặc lau mặt thường xuyên.

Khi ở ngoài trời, nên thoa lại khoảng mỗi 2 giờ và thực hiện sớm hơn nếu bơi, đổ nhiều mồ hôi hoặc lau mặt, theo hướng dẫn của sản phẩm. Nếu có trang điểm, bạn có thể lựa chọn cách bổ sung chống nắng phù hợp, nhưng cần chú ý lượng sử dụng để đảm bảo lớp bảo vệ.

Không nên chỉ phụ thuộc vào phấn phủ hoặc xịt chống nắng nếu lượng dùng quá ít. Với những ngày phải di chuyển nhiều, hãy chủ động chuẩn bị sản phẩm để có thể thoa lại thuận tiện.