5 mẹo lái xe số sàn dễ dàng khi đi trong phố đông

Lái xe số sàn ở đô thị đông đúc đòi hỏi kỹ năng và hiểu biết về cách hoạt động của hộp số để tránh bị chết máy hoặc giật xe. Việc chọn xe có ly hợp nhẹ và tỷ số truyền phù hợp cùng luyện tập thường xuyên sẽ giúp việc di chuyển trong phố trở nên dễ dàng hơn.

Giao thông đông đúc trong phố đòi hỏi kỹ năng lái xe số sàn linh hoạt để tránh giật và chết máy. Ảnh: SlashGear

Hiểu rõ cách ly hợp, số và phản hồi của xe là nền tảng để lái xe số sàn mượt mà trong tình trạng giao thông đông đúc. Việc này giúp tránh hiện tượng chết máy hay giật cục khi phải dừng và khởi động liên tục trong phố.

Mỗi chiếc xe có cảm giác ly hợp và hành trình cần số khác nhau. Lựa chọn xe có tỷ số truyền số dễ chịu, như các mẫu xe phổ thông hoặc xe sang đã qua sử dụng, sẽ giúp giảm áp lực khi di chuyển trong phố đông, hạn chế nguy cơ chết máy.

Thực hành các kỹ thuật cơ bản như xử lý tình huống khẩn cấp và chuyển số mượt mà thường xuyên sẽ nâng cao khả năng kiểm soát xe, giảm căng thẳng khi lái trong điều kiện giao thông phức tạp.

Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước giúp hạn chế phải phanh gấp và sử dụng ly hợp liên tục, từ đó giảm hao mòn bộ ly hợp và góp phần cải thiện lưu thông giao thông.

Áp dụng các kỹ thuật nâng cao như phối chân ga và phanh (heel-toe rev matching) hay khởi hành ngang dốc sẽ tiết kiệm thời gian và giảm mài mòn hộp số, phù hợp với những điều kiện lái xe đặc thù trong thành phố.